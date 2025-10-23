Ide vezetnek a szankciók: jelentős üzemanyag-drágulás jöhet hétfőn – érdemes még a hétvégén tankolni
A döntés az ukrajnai háború miatt született, és komoly hatással lehet a globális energiapiacra.
A külügyi szóvivő azzal viccelődött, hogy az unió a huszadik szankciós csomagban megtiltja a vándormadaraknak, hogy átrepüljenek Oroszország felett.
Az Európai Unió Oroszország ellen bevezetett gazdasági büntetőintézkedései gyakorlatilag Brüsszel ellen dolgoznak, ráadásul már nincs további lehetőség azok kiterjesztésére – kommentálta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján a 19. uniós szankciócsomagot.
„Brüsszel már szinte mindent megpróbált, hogy megvalósítsa elképzeléseit, amelyek célja, ahogy ők fogalmaztak, Oroszország stratégiai vereségének, az orosz gazdaság és védelmi képessége meggyengítésének elérése" – vélekedett az orosz diplomata, és viccelődve azt jósolta, hogy
a 20. csomagban az unió valószínűleg meg fogja tiltani a vándormadaraknak az Oroszország feletti átrepülést, a talajvíznek pedig a határátlépést.
A szóvivő hangsúlyozta, az Európai Unió bármilyen, az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni, a kölcsönösség elve alapján, az okozott kár megtérítésére.
Továbbá kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen meghirdetett szankciókat, amelyeket az USA azzal indokolt, hogy Oroszország nem eléggé elkötelezett az ukrajnai békefolyamat iránt. Mint mondta, ez a lépés nem segít abban, hogy jelentősebb tárgyalási eredményeket érjenek el az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Felidézte, hogy a „jogtalan szankciókkal” az előző amerikai kormányzatnak sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot, hogy feladja nemzeti érdekeit. Azt prognosztizálta, hogy az eredmény most is pontosan ugyanaz lesz: „belpolitikai szempontból kudarc, és negatív hatással lesz a békés gazdaság stabilitására”.
Több ízben hangoztatta hogy Oroszország számára nem jelent különösebb problémát az amerikai pénzügyminisztérium döntése, mert „stabil immunitást fejlesztett ki a nyugati korlátozásokkal szemben, és továbbra is magabiztosan fejleszti gazdasági és energetikai potenciálját”. Zaharova szerint Moszkva nem lát jelentős akadályt az orosz-amerikai kapcsolatok folytatása előtt az ukrajnai rendezés politikai kereteinek egyeztetése terén. Hangsúlyozta, hogy a kiszivárogtatások helyett diplomáciai erőfeszítésekre lenne szükség, olyan tárgyalási konfigurációra, „amely megszünteti a konfliktus alapvető okait, és biztosítja a megbízható békét az eurázsiai és globális oszthatatlan biztonsági rendszer kiépítésének kontextusában”.
Elmondta, az orosz külügyminisztérium nyitott a kapcsolatfelvételre az amerikai társtárcával azon megállapodások megvalósítása érdekében, amelyekre a két ország elnöke az október 16-án telefonon folytatott beszélgetése során jutott.
Célként az orosz-amerikai párbeszéd paramétereinek konkretizálását nevezte meg, mind a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusait, mind az ukrán rendezés további közös lépéseit illetően.
(MTI)
Nyitókép: AFP/Vjacseszlav Prokofjev