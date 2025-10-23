Az Európai Unió Oroszország ellen bevezetett gazdasági büntetőintézkedései gyakorlatilag Brüsszel ellen dolgoznak, ráadásul már nincs további lehetőség azok kiterjesztésére – kommentálta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján a 19. uniós szankciócsomagot.

„Brüsszel már szinte mindent megpróbált, hogy megvalósítsa elképzeléseit, amelyek célja, ahogy ők fogalmaztak, Oroszország stratégiai vereségének, az orosz gazdaság és védelmi képessége meggyengítésének elérése" – vélekedett az orosz diplomata, és viccelődve azt jósolta, hogy

a 20. csomagban az unió valószínűleg meg fogja tiltani a vándormadaraknak az Oroszország feletti átrepülést, a talajvíznek pedig a határátlépést.

A szóvivő hangsúlyozta, az Európai Unió bármilyen, az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni, a kölcsönösség elve alapján, az okozott kár megtérítésére.

Továbbá kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen meghirdetett szankciókat, amelyeket az USA azzal indokolt, hogy Oroszország nem eléggé elkötelezett az ukrajnai békefolyamat iránt. Mint mondta, ez a lépés nem segít abban, hogy jelentősebb tárgyalási eredményeket érjenek el az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Felidézte, hogy a „jogtalan szankciókkal” az előző amerikai kormányzatnak sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot, hogy feladja nemzeti érdekeit. Azt prognosztizálta, hogy az eredmény most is pontosan ugyanaz lesz: „belpolitikai szempontból kudarc, és negatív hatással lesz a békés gazdaság stabilitására”.