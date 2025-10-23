Ft
Brüsszel Oroszország szankciós csomag Európai Unió

Reagált az orosz külügyminisztérium: Az Oroszország ellen bevezetett gazdasági büntetőintézkedések csak Brüsszelnek ártanak

2025. október 23. 18:00

A külügyi szóvivő azzal viccelődött, hogy az unió a huszadik szankciós csomagban megtiltja a vándormadaraknak, hogy átrepüljenek Oroszország felett.

2025. október 23. 18:00
null

Az Európai Unió Oroszország ellen bevezetett gazdasági büntetőintézkedései gyakorlatilag Brüsszel ellen dolgoznak, ráadásul már nincs további lehetőség azok kiterjesztésére – kommentálta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján a 19. uniós szankciócsomagot.

„Brüsszel már szinte mindent megpróbált, hogy megvalósítsa elképzeléseit, amelyek célja, ahogy ők fogalmaztak, Oroszország stratégiai vereségének, az orosz gazdaság és védelmi képessége meggyengítésének elérése" – vélekedett az orosz diplomata, és viccelődve azt jósolta, hogy

 a 20. csomagban az unió valószínűleg meg fogja tiltani a vándormadaraknak az Oroszország feletti átrepülést, a talajvíznek pedig a határátlépést.

A szóvivő hangsúlyozta, az Európai Unió bármilyen, az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni, a kölcsönösség elve alapján, az okozott kár megtérítésére.

Továbbá kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen meghirdetett szankciókat, amelyeket az USA azzal indokolt, hogy Oroszország nem eléggé elkötelezett az ukrajnai békefolyamat iránt. Mint mondta, ez a lépés nem segít abban, hogy jelentősebb tárgyalási eredményeket érjenek el az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban. Felidézte, hogy a „jogtalan szankciókkal” az előző amerikai kormányzatnak sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot, hogy feladja nemzeti érdekeit. Azt prognosztizálta, hogy az eredmény most is pontosan ugyanaz lesz: „belpolitikai szempontból kudarc, és negatív hatással lesz a békés gazdaság stabilitására”.

Több ízben hangoztatta hogy Oroszország számára nem jelent különösebb problémát az amerikai pénzügyminisztérium döntése, mert „stabil immunitást fejlesztett ki a nyugati korlátozásokkal szemben, és továbbra is magabiztosan fejleszti gazdasági és energetikai potenciálját”. Zaharova szerint Moszkva nem lát jelentős akadályt az orosz-amerikai kapcsolatok folytatása előtt az ukrajnai rendezés politikai kereteinek egyeztetése terén. Hangsúlyozta, hogy a kiszivárogtatások helyett diplomáciai erőfeszítésekre lenne szükség, olyan tárgyalási konfigurációra, „amely megszünteti a konfliktus alapvető okait, és biztosítja a megbízható békét az eurázsiai és globális oszthatatlan biztonsági rendszer kiépítésének kontextusában”.

 

Elmondta, az orosz külügyminisztérium nyitott a kapcsolatfelvételre az amerikai társtárcával azon megállapodások megvalósítása érdekében, amelyekre a két ország elnöke az október 16-án telefonon folytatott beszélgetése során jutott. 

Célként az orosz-amerikai párbeszéd paramétereinek konkretizálását nevezte meg, mind a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusait, mind az ukrán rendezés további közös lépéseit illetően.

(MTI)

Nyitókép: AFP/Vjacseszlav Prokofjev

 

ertonszena
•••
2025. október 23. 18:53 Szerkesztve
Téves a Nyugatnak az a feltételezése, hogy Oroszországot gazdasági eszközökkel térdre kényszeríthetik. A valóság az, hogy az orosz emberek egységesen ítélik meg a helyzetet, és Putyin az ő akaratukat és véleményüket testesíti meg. Nem fogják megadni magukat. Inkább meghalnak. Ez a nép ezt már bizonyította, és ezeket nem sikerült elnyugatosítani az utóbbi évtizedekben. Ebben áll a gyarmatosító Nyugat nagy tévedése. Nekünk viszont sajnos ez nagyon rossz. Nagyon rossz kimondani, de nem fogjuk tudni leállítani ezt a tébolydát. Orwell angszoca el fog jönni Európában, és nem tudom, bennünket mi menthet meg tőle, ugyanis megosztottak vagyunk. Sokan boldog tudatlansággal mondanak igent az angszocra, és nem tudom, meddig tudunk még többen lenni. Most még többen vagyunk idehaza, de még soha nem támadtak bennünket ilyen erővel.
hexahelicene
2025. október 23. 18:49
Maria Zaharova - bírom ezt a nőt, intelligens, okos, szókimondó, és még humora is van: "vándormadarak" EU-s szankciója :)
ertonszena
2025. október 23. 18:35
Pár kérdés felvetődik bennem. Az oroszokat immár a szó legszorosabb értelmében létükben fenyegeti a Nyugat. Döntöttek arról, hogy kivégzik őket. 1. Mi lesz erre az orosz válasz? 2. Mi lesz a Nemnyugat, elsősorban Kína válasza? Végignézik-e az egészet?
bodosoldier-2
2025. október 23. 18:06
Az összes O.országban lkévő nyugati cégvagyont elkobozni.Gyárakat,boltokat befektetéseket.A nyugati tőkések fogják Ursulát faszra húzni.
