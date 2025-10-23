Putyin ennek nem fog örülni: hatalmas robbanás rázta meg a kulcsfontosságú orosz létesítményt (VIDEÓ)

Robbanás történt október 22-én este egy lőszergyárban, amelyben többen megsebesültek – írja a The Kyiv Independent ukrán lapra hivatkozva az Index. A forrás szerint Kopejszkben, a „Plasztmassz” gyár közelében történt a detonáció, ahová a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek.

A létesítményben az orosz hadsereg számára készülnek lőszerek, a gyárat pedig Ukrajna szövetségesei szankciókkal sújtották.

Alekszej Tekszler, Cseljabinszk kormányzója megerősítette, hogy valóban robbanás történt egy vállalatnál, amelynek következtében többen megsebesültek. A sérültek pontos számát egyelőre nem közölték, így erről még nincs további információ.

Kopejszk mintegy 1700 kilométerre található Ukrajna északkeleti határától.