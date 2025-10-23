Ft
10. 23.
csütörtök
Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Ukrajna Putyin Cseljabinszk orosz-ukrán háború

Putyin ennek nem fog örülni: hatalmas robbanás rázta meg a kulcsfontosságú orosz létesítményt (VIDEÓ)

2025. október 23. 08:21

A létesítményben az orosz hadsereg számára készülnek lőszerek, a gyárat pedig Ukrajna szövetségesei szankciókkal sújtották.

2025. október 23. 08:21
Robbanás történt október 22-én este egy lőszergyárban, amelyben többen megsebesültek – írja a The Kyiv Independent ukrán lapra hivatkozva az Index. A forrás szerint Kopejszkben, a „Plasztmassz” gyár közelében történt a detonáció, ahová a mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek.

A létesítményben az orosz hadsereg számára készülnek lőszerek, a gyárat pedig Ukrajna szövetségesei szankciókkal sújtották.

Alekszej Tekszler, Cseljabinszk kormányzója megerősítette, hogy valóban robbanás történt egy vállalatnál, amelynek következtében többen megsebesültek. A sérültek pontos számát egyelőre nem közölték, így erről még nincs további információ.

Kopejszk mintegy 1700 kilométerre található Ukrajna északkeleti határától.

Nyitókép forrása: X/Status-6 

 

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. október 23. 09:37
Van annak egy különös bája, hogy míg az orosz terrorista agresszor óvodákat és kórházakat lő, Ukrajna katonai létesítményeket semmisít meg. Ez a különbség egy terrorista megszálló és egy hazáját védő ország között. Aki ennek tapsikol, az nemcsak a történelmet, de az emberséget is megtagadja. Soha nem volt még ennyire aktuális, mint ma: Ruszkik haza! A szeretet, az igazság, a szabadság végül mindig győz. Jövőre ti is mentek a történelem szemétdombjára.
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. október 23. 09:31
A pozsonyi olajfinomitót is! Ez nem hir????
Bitrex®
2025. október 23. 09:17
"Kopejszk mintegy 1700 kilométerre található Ukrajna északkeleti határától." Ha drón volt, hogyan tudott 6-10 órán keresztül repülni? Netán helyben indították? Ha meg Storm Shadow volt, akkor nem lennék most a britek helyében.
hexahelicene
•••
2025. október 23. 09:12 Szerkesztve
tomekjosef 2025. október 23. 09:03 Erre bizony brutális, kemény lesz a válasz. ------------------------------------------------------------- Már megjött az orosz válasz ma éjjel: Szumi régió vasúti infrastruktúráját támadták az oroszok, és Szumi városának vasútállomására is dróncsapást mértek (Magyar Nemzet)
