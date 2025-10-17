Ft
Budapesti békecsúcs Magyarország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Elmondták az oroszok, hogy kerülnék ki, hogy egy „eltévedt” drón eltalálja Putyin gépét

2025. október 17. 19:14

A biztonságpolitikai szakértő szerint kanyargós útvonalon érkezthet Budapestre az orosz elnök. A következő két hétben kiderült, Putyin valóban így utazik-e budapesti békecsúcsra. Vagy nem.

2025. október 17. 19:14
A portfolio.hu idézte az MK.ru cikkét, amelyben Alekszander Kotsz, orosz biztonságpolitikai szakértő számolt be arról, milyen útvonalon érkezhet a budapesti békecsúcs helyszínére az orosz elnök. a kérdés azért bonyolult, mert Vlagyimir Putyint egy esetleges támadás mellett a letartóztatás is fenyegeti. Az orosz elnök ellen ugyanis 2022-től nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Kotsz szerint nem kifejezetten valószínű, hogy a diplomáciai célú látogatást bárki megakadályozná azzal, hogy őrizetbe veszi vagy megtámadja Putyint, mert egy ilyen lépésnek példátlan következménye i lehetnek. 

Vlagyimir Putyin
Kiderült, milyen úton érkezhet Putyin a budapesti békecsúcs helyszínére
Kép: Mikhail Metzel/Pool/AFP

Valószínű, hogy Putyin nincs veszélyben, de minimalizálni próbálják a kockázatot

Alekszander Kotsz azonban megjegyezte, hogy szerinte nullánál lényegesen nagyobb valószínűsége van annak, hogy az orosz elnök repülőgépét egy „eltévedt drón” eltalálja esetleg.

A biztonságpolitikai szekember úgy látja, a legbiztonságosabb útvonal az alábbi lenne: 

  1. Az orosz elnök felszállna Moszkvából,
  2. átrepülne a Kaszpi-tengeren,
  3. majd Azerbajdzsánon,
  4. Törökországon
  5. és végül Szerbián át repülne Magyarországra.

Azt nem magyarázza meg, hogy Szerbiába hogy jutna be Putyin, hiszen a balkáni ország nem közvetlenül határos Törökországgal. A leglogikusabb választás talán Bosznia-Hercegovina lenne, Neum felől, ez az ország (még) nem NATO-tag. A portfolio megjegyzi, hogy Szerbia egyébként a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja, de ez valószínűleg nem jelent fenyegetést az orosz elnökre nézve. 

Nyitókép: Mikhail Metzel/AFP

