Elmondták az oroszok, hogy kerülnék ki, hogy egy „eltévedt” drón eltalálja Putyin gépét

A portfolio.hu idézte az MK.ru cikkét, amelyben Alekszander Kotsz, orosz biztonságpolitikai szakértő számolt be arról, milyen útvonalon érkezhet a budapesti békecsúcs helyszínére az orosz elnök. a kérdés azért bonyolult, mert Vlagyimir Putyint egy esetleges támadás mellett a letartóztatás is fenyegeti. Az orosz elnök ellen ugyanis 2022-től nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. Kotsz szerint nem kifejezetten valószínű, hogy a diplomáciai célú látogatást bárki megakadályozná azzal, hogy őrizetbe veszi vagy megtámadja Putyint, mert egy ilyen lépésnek példátlan következménye i lehetnek.

Kiderült, milyen úton érkezhet Putyin a budapesti békecsúcs helyszínére

Kép: Mikhail Metzel/Pool/AFP

Valószínű, hogy Putyin nincs veszélyben, de minimalizálni próbálják a kockázatot

Alekszander Kotsz azonban megjegyezte, hogy szerinte nullánál lényegesen nagyobb valószínűsége van annak, hogy az orosz elnök repülőgépét egy „eltévedt drón” eltalálja esetleg.

A biztonságpolitikai szekember úgy látja, a legbiztonságosabb útvonal az alábbi lenne: