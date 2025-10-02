Ft
Odáig jutott a világpolitika, hogy ezt is megéltük: Orbán Viktor szavait visszhangozza Michael O’Leary Ryanair-vezér

2025. október 02. 10:35

Nincs hite a hasztalan, teát iszogató, kekszet falatozó európai vezetőkben, meg amúgy is, le kéne lőni a légtérsértő drónokat.

2025. október 02. 10:35
null

A szókimondásáról ismert Ryanair-vezér, Michael O’Leary keményen beleállt az EU-ba: „Nincs hitem von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” – szögezte le Ursula von der Leyenről azzal kapcsolatban, hogy milyen védelmi terveket nyújtottak be a koppenhágai informális csúcstalálkozó előtt.

Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?” 

— mondta O’Leary egy interjúban a POLITICO-nak, amikor az európai repülőterek közelmúltbeli drónbehajtásairól kérdezték. Kérdőre vonta, miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepül a NATO légtérén”.

„Három hete megzavarodtak a műveleteink, amikor drónok repültek át Lengyelország fölött, és a lengyel reptereket négy órára bezárták” — mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszország számlájára írt incidensre.

„Múlt héten pedig a dán reptereket zárták le mintegy két órára” — tette hozzá, utalva a koppenhágai és aalborgi repülőtereknél történt behatolásokra, amelyek elkövetőjét a helyi hatóságok egyelőre nem azonosították. „Ez zavaró, és intézkedéseket követelünk.”

Annak ellenére, hogy új sürgősséget érzékel az európai repterek védelmében, O’Leary úgy véli, hogy a drónfal nem jelent megoldást.

„Nem hiszem, hogy egy drónfalnak bármilyen hatása lenne. Azt hiszed, az oroszok nem tudnak drónt indítani Lengyelország területéről?” — mondta O’Leary.

„Nincs hitem az európai vezetőkben, akik ott ülnek, teát isznak és kekszet esznek”

 — mondta. „Ha még Franciaország fölötti átrepüléseket sem tudják megvédeni, milyen esélyünk van arra, hogy megvédjenek minket Oroszországgal szemben?” — tette hozzá, utalva a Franciaországban zajló légiforgalmi irányítói sztrájkok idején a Franciaországot érintő átrepülések törlésére.

„Nincs hitem von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” — mondta O’Leary.

Orbán Viktor szavait visszahangozza, bár valószínűleg nem is tud róla

Mint ismeretes, nagyon hasonló véleményen van Orbán Viktor is a kérdésről. Mint korábban a magyar miniszterelnök kifejtette, le kell lőni az összes olyan drónt, ami berepül egy országba, és nem ahhoz az országhoz tartozik.

Arról is beszélt korábban a miniszterelnök, hogy ha Ursula von der Leyen lenne, lemondana egyből.

Ergit
2025. október 02. 11:16
Tán csak nem azért lövik le nyugaton a drónokat, mert akkor kiderülne, hogy nem is orosz drónok?
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. október 02. 10:48 Szerkesztve
1. A drónok kihez tartoznak? Ezek a drónok ugyanazok, amelyek tavaly november az USA-ban megjelentek. Nyilván tudja a NATO, hogy kié, talán azért mert az övéké, pontosabban a belső köré, azaz a PÉNZMAFFIÁÉ. Netán tavaly főpróbáztak velük, idén pedig élesben vetik be őket, egy GLEWITZ 2 nevezetű színlelt támadásban? Vagy tudják, hogy nem az övéké, de azt is, hogy olyanoké, akikről beszélni alusisakos művelet még mindig? 2. Von der Pfeizer akkor fog távozni, ha elvégezte a feladatát. ez pedig nem más, mint a trójai falovat, azaz Ukrajnát behúzni a kontinensre. Azaz út nyílna a soha ki nem fizethető, minden tagállamot gúzsba kötő MEGAHITEL felvételére, az agrárium és az ipar totális, végleges bedöntésére, Oroszország szétcincálásának megkezdésére. Ezzel befejeződne Világállam (Rothchildisztán) magjának felhúzása.
Válasz erre
1
0
harald
2025. október 02. 10:44
A RyanAir miért furikázik 100m-re a fejünk felett - éjjel 2 órakor - mikor Schwechat nem fogadja a gépeiket??
Válasz erre
3
0
Szomszéd
2025. október 02. 10:44
„Nincs hitem von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” . Ez az ember kissé zavaros, de azért egyetértek vele :-)))
Válasz erre
0
0
