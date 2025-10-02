Odáig jutott a világpolitika, hogy ezt is megéltük: Orbán Viktor szavait visszhangozza Michael O’Leary Ryanair-vezér

Gyökeresen megváltozott a helyzet az Európai Unióban: ezúttal Orbán nyújtotta be a számlát Von der Leyennek
A magyar kormányfő világossá tette a játékszabályokat.
Nincs hite a hasztalan, teát iszogató, kekszet falatozó európai vezetőkben, meg amúgy is, le kéne lőni a légtérsértő drónokat.
A szókimondásáról ismert Ryanair-vezér, Michael O’Leary keményen beleállt az EU-ba: „Nincs hitem von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” – szögezte le Ursula von der Leyenről azzal kapcsolatban, hogy milyen védelmi terveket nyújtottak be a koppenhágai informális csúcstalálkozó előtt.
Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?”
— mondta O’Leary egy interjúban a POLITICO-nak, amikor az európai repülőterek közelmúltbeli drónbehajtásairól kérdezték. Kérdőre vonta, miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepül a NATO légtérén”.
„Három hete megzavarodtak a műveleteink, amikor drónok repültek át Lengyelország fölött, és a lengyel reptereket négy órára bezárták” — mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszország számlájára írt incidensre.
„Múlt héten pedig a dán reptereket zárták le mintegy két órára” — tette hozzá, utalva a koppenhágai és aalborgi repülőtereknél történt behatolásokra, amelyek elkövetőjét a helyi hatóságok egyelőre nem azonosították. „Ez zavaró, és intézkedéseket követelünk.”
Annak ellenére, hogy új sürgősséget érzékel az európai repterek védelmében, O’Leary úgy véli, hogy a drónfal nem jelent megoldást.
„Nem hiszem, hogy egy drónfalnak bármilyen hatása lenne. Azt hiszed, az oroszok nem tudnak drónt indítani Lengyelország területéről?” — mondta O’Leary.
„Nincs hitem az európai vezetőkben, akik ott ülnek, teát isznak és kekszet esznek”
— mondta. „Ha még Franciaország fölötti átrepüléseket sem tudják megvédeni, milyen esélyünk van arra, hogy megvédjenek minket Oroszországgal szemben?” — tette hozzá, utalva a Franciaországban zajló légiforgalmi irányítói sztrájkok idején a Franciaországot érintő átrepülések törlésére.
„Nincs hitem von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” — mondta O’Leary.
Mint ismeretes, nagyon hasonló véleményen van Orbán Viktor is a kérdésről. Mint korábban a magyar miniszterelnök kifejtette, le kell lőni az összes olyan drónt, ami berepül egy országba, és nem ahhoz az országhoz tartozik.
Arról is beszélt korábban a miniszterelnök, hogy ha Ursula von der Leyen lenne, lemondana egyből.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő világossá tette a játékszabályokat.
Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP