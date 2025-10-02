Odáig jutott a világpolitika, hogy ezt is megéltük: Orbán Viktor szavait visszhangozza Michael O’Leary Ryanair-vezér

A szókimondásáról ismert Ryanair-vezér, Michael O’Leary keményen beleállt az EU-ba: „Nincs hitem von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” – szögezte le Ursula von der Leyenről azzal kapcsolatban, hogy milyen védelmi terveket nyújtottak be a koppenhágai informális csúcstalálkozó előtt.

Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?”

— mondta O’Leary egy interjúban a POLITICO-nak, amikor az európai repülőterek közelmúltbeli drónbehajtásairól kérdezték. Kérdőre vonta, miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepül a NATO légtérén”.

„Három hete megzavarodtak a műveleteink, amikor drónok repültek át Lengyelország fölött, és a lengyel reptereket négy órára bezárták” — mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszország számlájára írt incidensre.

„Múlt héten pedig a dán reptereket zárták le mintegy két órára” — tette hozzá, utalva a koppenhágai és aalborgi repülőtereknél történt behatolásokra, amelyek elkövetőjét a helyi hatóságok egyelőre nem azonosították. „Ez zavaró, és intézkedéseket követelünk.”