10. 26.
vasárnap
Obama büszkén vállalja: azon dolgozik, hogy beleszólhasson a magyar politikába

2025. október 26. 22:13

A volt amerikai elnök nem is titkolja, hogy alapítványon keresztül érné el Magyarországban és Lengyelországban, hogy végre azokat a politikusokat válasszák meg, akik neki szimpatikusak.

2025. október 26. 22:13
A volt amerikai elnök egy nagy költségvetésű videóban büszkélkedik azzal, hogy alapítványával azon dolgozik, hogy a lengyel és a magyar választók a neki tetsző vezetőket válasszák meg – erről írt a Washington Examiner, a cikket pedig a konzervatív amerikai Heritage Foundation közölte újra a weboldalán.

A cikk szerzője rámutat, hogy Obama platformja, az Obama Alapítvány egy chicagói székhelyű nonprofit szervezet, amelynek vagyona megközelíti az egymilliárd dollárt, és 2024-ben közel 200 millió dollárt gyűjtött.

Mintha a USAID soha nem szűnt volna meg” 

– jegyzi meg a szerző.

2018-as alapítása óta az alapítvány több programot is indított, köztük az Obama Alapítvány Ösztöndíjasait, amely 

minden évben körülbelül 30 lehetséges vezetőt választ ki a világ minden tájáról, és egy tanévre egyfajta Obama-kiképzésre küldi őket – áll a cikkben.

A már említett videóban Obama egyébként Léderer Sándorral, a K-monitor társalapítójával, valamint Kapronczay Stefániával, a Társaság a Szabadságjogokért egykori stratégiai igazgatójával találkozott. A CNN szerint a találkozóra a múlt hónapban került sor.

Kapronczay szerint „az autoritáriusok azért kerültek hatalomra”, mert „a demokrácia nem működött”. A választók olyan vezetőket választanak, mint Trump, Nawrocki és Orbán, mert „az emberek általában nagyon csalódottak a demokráciában”.

Léderer pedig azt magyarázta, a baloldali magyaroknak és lengyeleknek el kell kezdeniük a helyi szintű alapszintű munkát, amely által „nevelhetik a döntéshozók új generációját”.

A cikk szerzője kiemeli, a két ország, amelyet Obama épp igyekszik megbolygatni, Lengyelország és Magyarország, Amerika szövetségesei, de lakosságuk élénken emlékszik Amerika szűkmarkú támogatására a szovjet despotizmus nehéz évtizedei alatt.

Ennél is fontosabb – vagy ami még rosszabb, ha Obamáról van szó –, hogy ezek a nemzetek nagyjából elutasítják a faji és szexuális elméleteket, a klíma-riadalmat, a tömeges bevándorlást és az Izrael-ellenes fanatizmust”

– fogalmaz.

Obama találkozoóját a magyarországi liberális aktivistákkal itt nézheti meg:

Nyitókép: Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFP
 

 

