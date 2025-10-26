Obama büszkén vállalja: azon dolgozik, hogy beleszólhasson a magyar politikába

2018-as alapítása óta az alapítvány több programot is indított, köztük az Obama Alapítvány Ösztöndíjasait, amely
minden évben körülbelül 30 lehetséges vezetőt választ ki a világ minden tájáról, és egy tanévre egyfajta Obama-kiképzésre küldi őket – áll a cikkben.
A már említett videóban Obama egyébként Léderer Sándorral, a K-monitor társalapítójával, valamint Kapronczay Stefániával, a Társaság a Szabadságjogokért egykori stratégiai igazgatójával találkozott. A CNN szerint a találkozóra a múlt hónapban került sor.
Kapronczay szerint „az autoritáriusok azért kerültek hatalomra”, mert „a demokrácia nem működött”. A választók olyan vezetőket választanak, mint Trump, Nawrocki és Orbán, mert „az emberek általában nagyon csalódottak a demokráciában”.
Léderer pedig azt magyarázta, a baloldali magyaroknak és lengyeleknek el kell kezdeniük a helyi szintű alapszintű munkát, amely által „nevelhetik a döntéshozók új generációját”.