Obama büszkén vállalja: azon dolgozik, hogy beleszólhasson a magyar politikába

A volt amerikai elnök egy nagy költségvetésű videóban büszkélkedik azzal, hogy alapítványával azon dolgozik, hogy a lengyel és a magyar választók a neki tetsző vezetőket válasszák meg – erről írt a Washington Examiner, a cikket pedig a konzervatív amerikai Heritage Foundation közölte újra a weboldalán.

A cikk szerzője rámutat, hogy Obama platformja, az Obama Alapítvány egy chicagói székhelyű nonprofit szervezet, amelynek vagyona megközelíti az egymilliárd dollárt, és 2024-ben közel 200 millió dollárt gyűjtött.

Mintha a USAID soha nem szűnt volna meg”

– jegyzi meg a szerző.