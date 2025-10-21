Ft
rendőrség orosz-ukrán háború toborzás kényszersorozás ukrajna közbizalom

Nincs lejjebb: embertelen önkényes toborzás zajlik Ukrajnában – megrendült az ország belső helyzete

2025. október 21. 07:26

A rendőrség egy hihetetlen módszerekkel működő katonai sejtet számolt fel, a közbizalom a nullára csökkent Ukrajnában, halni viszik az embereket az utcáról.

2025. október 21. 07:26
null

Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója Facebookon hívta fel a figyelmet az ukrajnai kényszersorozások elviselhetetlen mértékű gyakorlatára.

„Az ukrán államfő washingtoni látogatása és a Budapestre tervezett amerikai-orosz békecsúcs árnyékában a héten olyan történt Ukrajnában, ami mellett azért nem lenne szabad elmenni szó nélkül” – kezdi bejegyzését. Hozzáteszi: 

„Ternopil megyében harcedzett, frontot megjárt katonák önkényes toborzásba kezdtek.

Az ukrán nemzeti rendőrség különleges alakulata számolta fel a helyieket terrorizáló katonai sejtet. A hatóság hivatalos közleményéből kiderült, hogy 

az önkényeskedő sorozók elrabolták, fogva tartották, bántalmazták, megalázták és zsarolták áldozataikat.

Volt, akitől erővel elvették személyautóját, egy rehabilitációját töltő katonától 50 ezer hrivnyát követeltek, hogy szabadon engedjék, áll a rendőrségi közleményben.”

„A legdurvább eset: 

egy férfit a nyílt utcán gázspray-vel lefújták, a városon kívül egy erdős területre vitték, ott levetkőztették, gyúlékony anyaggal locsolták le és arra kényszerítették, hogy autójuk előtt fusson.

Miután áldozatuk nem bírta tovább a tortúrát és összeesett, napokon át embertelen körülmények között tartották fogva” – tudjuk meg.

Mint kiderült, a hatósági akció keretében a rendőrség különleges egységei több ex-katonát vettek őrizetbe azok közül, akik ezeket a rémtetteket saját honfitársaikkal szemben elkövették.

„Csak egy zárójeles megjegyzés: azért az megérne egy komolyabb társadalompolitikai tanulmányt, hogy 

miként jutottunk el odáig, hogy amíg az orosz agresszió kezdetekor még tömegek álltak sorba, hogy fegyvert fogva védjék meg a hazájukat, mára kényszersorozás zajlik az utcákon,

egyre több a toborzók és a civilek közötti összetűzés, s amint látjuk, a rendőrségnek már frontedzett önkényeskedő alakokkal kell szembeszállniuk” – írja Dunda György.

Nyitókép: Facebook

