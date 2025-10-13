Ft
Rheinmetall hadiipari Putyin Németországban orosz-ukrán háború Oroszország Angela Merkel

Meglepő tények láttak napvilágot: egy EU tagország lehet az oka Oroszország hadi fejlettségének

2025. október 13. 21:34

Egy nyugati ország katonatisztjei részt vettek az orosz haderő felkészítésében, mielőtt a krími háború mindent megváltoztatott.

2025. október 13. 21:34
null

Komoly visszhangokat váltott Németországban a Der Spiegel legújabb feltárása, amely szerint Angela Merkel korábbi kormánya éveken át közvetve segítette az orosz fegyveres erők modernizációját – számolt be a Portfolio.

A lap szerint a 2014 előtti időszakban német kiképzőtisztek és hadiipari szakemberek is részt vettek orosz katonák felkészítésében, 

a két ország katonai együttműködését pedig csak a Krím-félsziget megszállása törte meg.

A német–orosz katonai partnerség gyökerei a 2008-as grúz háborúig nyúlnak vissza, amikor Moszkva vereséget ugyan nem szenvedett, de haderejének gyenge teljesítménye sürgető reformokra kényszerítette Putyint. A modernizációs programhoz a német kormány készségesen társult: a Rheinmetall hadiipari óriás például Mulinóban, az orosz hadsereg egyik kulcsbázisán épített volna fel egy csúcstechnológiás kiképzőközpontot 135 millió euróból.

A projekt révén Oroszország évente mintegy 30 ezer katona harcászati kiképzését biztosíthatta volna német technológiával és módszertannal. A Der Spiegel szerint német katonatisztek és technikusok rendszeresen utaztak Oroszországba, és viszont: orosz tisztek kaptak bejárást német katonai létesítményekbe, sőt még a hadseregparancsnokság munkájába is betekinthettek.

A tervezett együttműködés csúcspontját egy közös hadgyakorlat jelentette volna 2014-ben, amit végül a Krím annektálása hiúsított meg. Bár a Rheinmetall ekkor is próbálta leszállítani a már elkészült eszközöket, a szankciós politika ezt megakadályozta. A megszólaltatott német katonák ma már elismerik: szerencse, hogy a programot leállították, mert a 2022-es ukrajnai orosz invázió kimenetele akár egészen másképp is alakulhatott volna.

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

***

