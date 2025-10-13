Meglepő tények láttak napvilágot: egy EU tagország lehet az oka Oroszország hadi fejlettségének

Komoly visszhangokat váltott Németországban a Der Spiegel legújabb feltárása, amely szerint Angela Merkel korábbi kormánya éveken át közvetve segítette az orosz fegyveres erők modernizációját – számolt be a Portfolio.

A lap szerint a 2014 előtti időszakban német kiképzőtisztek és hadiipari szakemberek is részt vettek orosz katonák felkészítésében,

a két ország katonai együttműködését pedig csak a Krím-félsziget megszállása törte meg.

A német–orosz katonai partnerség gyökerei a 2008-as grúz háborúig nyúlnak vissza, amikor Moszkva vereséget ugyan nem szenvedett, de haderejének gyenge teljesítménye sürgető reformokra kényszerítette Putyint. A modernizációs programhoz a német kormány készségesen társult: a Rheinmetall hadiipari óriás például Mulinóban, az orosz hadsereg egyik kulcsbázisán épített volna fel egy csúcstechnológiás kiképzőközpontot 135 millió euróból.