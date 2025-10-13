Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
T-14 Armata Rivok-1 harckocsi

Oroszország nem fékez: teljesen új harckocsi bevezetésére készülnek!

2025. október 13. 19:51

Az új típus várhatóan T-90M2 néven kerülhet rendszerbe.

2025. október 13. 19:51
null

Felröppentek a hírek, hogy Oroszország egy új harckocsi bevezetésére készül – olvasható a Portfolio cikkében. Az információ először a Frontintelligence Insight nevű ukrán katonai blogon látott napvilágot, ahol a források szerint hiteles iratok kerültek elő az Uralvagonzavod (UVZ), az orosz harckocsigyártó cég, valamint a védelmi minisztérium közötti levelezésből. A dokumentumokban többször is szerepel egy titokzatos „188M2” megjelölésű harckocsi.

Az orosz Lenta.ru korábban arról számolt be, hogy a jelenlegi legkorszerűbb orosz tank, a T-90M, fejlesztési kódja „Objekt 188M”. Ebből a Frontintelligence Insight arra következtetett, hogy 

Moszkva egy újabb, továbbfejlesztett T-90-es változatot készít elő, amely várhatóan T-90M2 néven kerülhet rendszerbe.

Ezt a feltételezést részben alátámasztja egy hivatalos orosz mérnöki portál is, amely kiemeli Romankó Andrej Szergejevics mérnök szerepét a T-14 Armata és a T-90M2 „Rivok-1” (magyarul: Vágta-1) harckocsik fejlesztésében.

Az ukrán blog további orosz forrásokra hivatkozva azt is közölte, hogy az UVZ 2026-ra tíz darab T-90M2 típusú tank gyártását tervezi, amit 2027-ben 290 darab követne, majd a következő évben 428, végül pedig 400 darab. A gyártási volumen ezután meredeken csökkenne, évi nagyjából száz darabra. Az ukrán elemzők szerint ennek okát az orosz fél egyelőre nem részletezte.

Nyitókép: ALEXANDR KRYAZHEV / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

 

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. október 13. 21:02
akitiosz 2025. október 13. 20:43 A MIG-31-es leváltására már jó régóta fejlesztik a MIG-41-est. Előbb-utóbb lesz belőle valami. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MIG-31BM/K/I 2030-ig biztos. MIG-41? Még a SU-75 Checkmate is fejlesztés alatt van.
Válasz erre
0
0
Himiko
2025. október 13. 20:54
apró hírek mostani orosz csapások következményei: .tiktok.com/@nhn.nguyn6283/video/7560316979253431560 hír van róla, hogy kb 40 Nato tisztet elkaptak, felrakták az egyiket (Mike Meoli): .tiktok.com/@miodrag.ristic3/photo/7559721260247158027 Izraeli F35-öst Irán légterében leszedte az Orosz S400-as: .tiktok.com/@aeseven_/video/7555083400260947212 Nicaragua engedélyezte egy Orosz bázis létesítését területén .tiktok.com/@jhgjhj42/video/7560614271109975326
Válasz erre
2
0
vogenac
2025. október 13. 20:47
Győzelemre fogjuk vinni az ellenségeink ellenségeit az ellenségeinkkel szemben.
Válasz erre
0
2
akitiosz
2025. október 13. 20:43
hexahelicene 2025. október 13. 20:19 Akkor is HAZUGSÁG a teljesen új kitétel a cikkcímben. A MIG-31-es leváltására már jó régóta fejlesztik a MIG-41-est. Előbb-utóbb lesz belőle valami.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!