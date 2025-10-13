Oroszország nem fékez: teljesen új harckocsi bevezetésére készülnek!

Felröppentek a hírek, hogy Oroszország egy új harckocsi bevezetésére készül – olvasható a Portfolio cikkében. Az információ először a Frontintelligence Insight nevű ukrán katonai blogon látott napvilágot, ahol a források szerint hiteles iratok kerültek elő az Uralvagonzavod (UVZ), az orosz harckocsigyártó cég, valamint a védelmi minisztérium közötti levelezésből. A dokumentumokban többször is szerepel egy titokzatos „188M2” megjelölésű harckocsi.

Az orosz Lenta.ru korábban arról számolt be, hogy a jelenlegi legkorszerűbb orosz tank, a T-90M, fejlesztési kódja „Objekt 188M”. Ebből a Frontintelligence Insight arra következtetett, hogy

Moszkva egy újabb, továbbfejlesztett T-90-es változatot készít elő, amely várhatóan T-90M2 néven kerülhet rendszerbe.

Ezt a feltételezést részben alátámasztja egy hivatalos orosz mérnöki portál is, amely kiemeli Romankó Andrej Szergejevics mérnök szerepét a T-14 Armata és a T-90M2 „Rivok-1” (magyarul: Vágta-1) harckocsik fejlesztésében.

Az ukrán blog további orosz forrásokra hivatkozva azt is közölte, hogy az UVZ 2026-ra tíz darab T-90M2 típusú tank gyártását tervezi, amit 2027-ben 290 darab követne, majd a következő évben 428, végül pedig 400 darab. A gyártási volumen ezután meredeken csökkenne, évi nagyjából száz darabra. Az ukrán elemzők szerint ennek okát az orosz fél egyelőre nem részletezte.