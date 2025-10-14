Ft
béke Donald Trump jelenlét Orbán Viktor siker

Már megint jól elszigetelődött Orbán Viktor…

2025. október 14. 07:48

Olyannyira, hogy maga Donald Trump hívta meg őt.

2025. október 14. 07:48
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Már megint jól elszigetelődött Orbán Viktor… Olyannyira, hogy maga Donald Trump hívta meg őt az egyiptomi Sarm es-Sejkbe, ahol tegnap aláírták a két évig tartó gázai háborút lezáró békeszerződést. A békecsúcson mindössze huszonkét állam vezetője vehetett részt, s közülük csupán hatan az Európai Unióból: a magyar miniszterelnök mellett a német, a francia, az olasz, a spanyol és a görög vezető. A béke remek hír, a magyar jelenlét pedig óriási diplomáciai siker az országnak.

Közben az Európai Unió végtelenül buta, de legalább végtelenül kártékony bürokratáit senki sem hívta meg. Ha Von der Leyenéken múlt volna, talán megtorpedózzák ezt a békét is, ahogyan az ukrajnait. Ám a Szentföldig nem ér el az Európai Bizottság mancsa, s arrafelé nagyjából mindenki árkot röhög köréjük. Ami nem csoda, tekintettel Brüsszel – általunk túl jól ismert – folytonos hepciáskodására.

A minap irreguláris flottillájukkal csináltak magukból bohócot. (Greta Thunberg sorhajókapitány megkísérelte áttörni a Gáza körüli tengeri blokádot az úgynevezett »segélykonvojával«. Aztán kiderült, hogy a 42 hajón mindösszesen két tonnányi segélyt vittek. Minő nagyvonalúság!) Von der Leyen mindenesetre szívélyesen üdvözölte tegnap a gázai békét az irodájából.

Ezt is ajánljuk a témában

Ami pedig Orbán Viktor meghívását illeti: ahogy nézem, a globalisták honi sajtólerakatai ettől ismét félrenyelték a szójalattés kávéjukat. S köhögős kínjukban egész korrekten beszámoltak az esetről. Talán még nem jött meg Brüsszelből az itiner, hogyan kellene keretezni a dolgot. Miként kéne beadagolni közönségüknek, hogy ez az óriási magyar siker valójában blama és elszigetelődés.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

llnnhegyi
2025. október 14. 08:56
A Békemenetnek jót tesz.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 14. 08:50
Hogy Pszichopetit sokkolta Orbán meghívása, az abból is látszik, hogy az amúgy a fészbukon lakó pojáca egyáltalán nem kommentálta azt az eseményt, amire ma az egész világ odafigyel.
Válasz erre
0
0
bubi55
2025. október 14. 08:47
Epét hányhat a poloskás, hogy nem őt hívta meg, pedig ő készen áll tárgyalni:) Kell még egy pár kartonfigurát adni neki, hogy széttörhesse, nehogy diliházba kerüljön... Ő ilyen viszont tiszteletet, támogatás a büdös életben nem fog kapni a három nagyhatalom vezetőitől, mert sosem lesz ilyen szintű politikus, ha egyáltalán politikusnak nevezhető az idegbajos egomániás, "Véreb" pudli...
Válasz erre
2
0
belbuda
2025. október 14. 08:40
Tomi,én végig bőgtem a tegnapi napot… A bohóc-pojáca és a csüngőhasú…. Mekkora tisztesség….😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
3
