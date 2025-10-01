Asztalra csaptak a németek: egy emberként álltak Orbán mellé, miután a Welt beszámolt Zelenszkij vádjairól

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Volodimir Zelenszkij elnök pénteken kijelentette, hogy „feltehetően magyar drónok” hajtottak végre felderítő repülést ukrán ipari létesítmények felett. A vádakat Szijjártó Péter külügyminiszter azonnal visszautasította, és azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy „elveszítette a józan ítélőképességét anti-magyar rögeszméje miatt”.

Orbán Viktor is reagált az estre és elmondta: Ukrajna már elvesztette területének egyötödét Oroszországgal szemben, és úgy vélte, Kijevnek inkább a keleti határára kellene koncentrálnia, ahol ténylegesen háború zajlik. „Innen senki nem fogja megtámadni. Két, három vagy négy magyar drón, akár átlépte a határt, akár nem, nem ez az ügy, amivel az ukránoknak foglalkozniuk kellene” – mondta.

A Welt is beszámolt az esetről, és szkeptikusan írt arról, hogy Magyarország a NATO tagjaként valóban olyat tett volna, amivel az ukránok vádolják. A Welt kommentelői kijelentették, hogy Magyarország pártján vannak a vitában.

Feltételezett magyar drónok miatt balhézik Zelenszkij. Fotó: Danylo Antoniuk / ANADOLU / Anadolu via AFP

A német kommentelőknek elege van