Asztalra csaptak a németek: egy emberként álltak Orbán mellé, miután a Welt beszámolt Zelenszkij vádjairól

Orbán Viktor: „Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”
„A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!” – szögezte le a miniszterelnök közösségi oldalán.
A német kommentelőknek is elege van már a háborúból és Volodimir Zelenszkijből. Az ukránok feltételezett magyar drónok miatt kavarnak már megint diplomáciai vihart.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Volodimir Zelenszkij elnök pénteken kijelentette, hogy „feltehetően magyar drónok” hajtottak végre felderítő repülést ukrán ipari létesítmények felett. A vádakat Szijjártó Péter külügyminiszter azonnal visszautasította, és azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy „elveszítette a józan ítélőképességét anti-magyar rögeszméje miatt”.
Orbán Viktor is reagált az estre és elmondta: Ukrajna már elvesztette területének egyötödét Oroszországgal szemben, és úgy vélte, Kijevnek inkább a keleti határára kellene koncentrálnia, ahol ténylegesen háború zajlik. „Innen senki nem fogja megtámadni. Két, három vagy négy magyar drón, akár átlépte a határt, akár nem, nem ez az ügy, amivel az ukránoknak foglalkozniuk kellene” – mondta.
A Welt is beszámolt az esetről, és szkeptikusan írt arról, hogy Magyarország a NATO tagjaként valóban olyat tett volna, amivel az ukránok vádolják. A Welt kommentelői kijelentették, hogy Magyarország pártján vannak a vitában.
„Úgy gondolom, hogy a magyaroknak minden joguk megvan ahhoz, hogy történelmileg ne szeressék Ukrajnát. (...) A megkeseredett magyarok számára Ukrajna nem jobb, mint az oroszok. Szolidaritásom egyértelműen Magyarországé, az országé, amelynek mi, németek sokat köszönhetünk, amely mindig barátságos volt velünk, és amely közös szövetségeseink közé tartozik. Egy kicsit jobban kellene hallgatnunk Magyarországra”
– írta egy hozzászóló.
Több német kommentelő jelezte, hogy elege van már az egész konfliktusból. „A színész veszélyessége egyre inkább kirajzolódik; mindenképpen meg kell fontolnunk a dolog másik oldalát, és meg kell állítanunk őt. Ha a dolgok így folytatódnak, ő és Putyin elhozzák nekünk a harmadik világháborút. Ez az átkozott háború minden nap megváltoztatja az életünket, és senki sem kérdezi meg, hogy az emberek ezt akarják-e. Meddig fog ez elmenni? A politikai összecsapások az utcákon polgárháborúhoz vezetnének. Ez mind politikailag kívánatos, és valóban ez a cél? Ki rendelte el ezt?” – olvasható egy hozzászólásban.
Több német komment utalt arra, hogy az ukránok állnak a drónok mögött:
„Azok, akik megsemmisítik infrastruktúránkat (csővezetékünket), nem fognak visszariadni más dolgoktól sem, hogy zavart okozzanak.”
Más kommentelők szerint az oroszok lehettek. Páran azt is kifejezték, hogy örülnek, hogy legalább Orbán Viktor beszól Zelenszkijnek:
„Örülök, hogy legalább Magyarország szembeszáll Zelenszkijjel. Az ukránok azt hiszik, hogy mindenki az ő dallamukra kell táncoljon.”
Többen arra is megjegyzést tettek, hogy addig jó, amíg Magyarország blokkolja Ukrajna EU-csatlakozását.
„»Budapest megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának előrehaladását« És remélhetőleg Magyarország a jövőben is sikeres lesz ebben”
– írta egy német Welt olvasó.
Természetesen nem volt minden német komment ilyen magyar-barát, többen elfogadták az ukránok vádjait, korrupcióval és orosz-barát viselkedéssel vádolták Magyarországot és a magyar kormányt. Egy kommentelő egyenesen Oroszország „trójai falovának” minősítette Budapestet, többen pedig reményüket fejezték ki, hogy Orbán hamarosan megbukik.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
