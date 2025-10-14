Lyukacsosra lövik az ukránok az orosz olajellátást a Krím-félszigeten

Egy ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott egy orosz olajterminálban hétfőn a Krím-félszigeten. Az oroszok sem késlekedtek a válasszal: irányított bombákkal támadták meg Harkiv városát, amivel jelentős áramkimaradásokat és kórházi károkat okoztak – számolt be a legfrissebb háborús fejleményekről a Guardian.

Az ukrán dróncsapások következtében Oroszországban emelkedtek az üzemanyagárak, a Krím-félszigeten hiány is kialakult

Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

Krím-félsziget: Ukrajna jelentős károkat okozott az orosz olajlétesítményekben

Hétfőn, ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki a Krím-félszigeten található Feodosia olajterminálnál. A drónok legalább öt olajtározót találtak el, és két orosz villamosenergia-alállomást is megrongáltak a félszigeten. A támadás tényét megerősítette a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere, amely jelentős hőjeleket érzékelt a térségben. A terminált már az előző héten is támadták az ukránok.

Augusztus óta több mint harminc alkalommal mért csapást Ukrajna Oroszország energiaipari létesítményeire, abban bízva, hogy így sikerül a Kreml háborús gépezetének finanszírozását akadályozni, valamint üzemanyaghiányt és benzinkorlátozásokat előidézni Oroszországban. Ez utóbbi be is következett: valóban nőttek az üzemanyagárak Oroszországban, és a Krím-félszigeten már részleges üzemanyaghiány tapasztalható az ukrán támadások miatt.