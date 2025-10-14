Lyukacsosra lövik az ukránok az orosz olajellátást a Krím-félszigeten

Ukrajna támadásai megbénítják az orosz olajipart: ennek a világpiac is megérezheti a hatását
A támadások nyomán több régióban üzemanyaghiány alakult ki, miközben Moszkva válságintézkedésekkel próbálja menteni a helyzetet.
Az oroszok cserébe brutális, szárnyas bombákat eresztettek Harkivra.
Egy ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott egy orosz olajterminálban hétfőn a Krím-félszigeten. Az oroszok sem késlekedtek a válasszal: irányított bombákkal támadták meg Harkiv városát, amivel jelentős áramkimaradásokat és kórházi károkat okoztak – számolt be a legfrissebb háborús fejleményekről a Guardian.
Hétfőn, ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki a Krím-félszigeten található Feodosia olajterminálnál. A drónok legalább öt olajtározót találtak el, és két orosz villamosenergia-alállomást is megrongáltak a félszigeten. A támadás tényét megerősítette a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere, amely jelentős hőjeleket érzékelt a térségben. A terminált már az előző héten is támadták az ukránok.
Augusztus óta több mint harminc alkalommal mért csapást Ukrajna Oroszország energiaipari létesítményeire, abban bízva, hogy így sikerül a Kreml háborús gépezetének finanszírozását akadályozni, valamint üzemanyaghiányt és benzinkorlátozásokat előidézni Oroszországban. Ez utóbbi be is következett: valóban nőttek az üzemanyagárak Oroszországban, és a Krím-félszigeten már részleges üzemanyaghiány tapasztalható az ukrán támadások miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A támadások nyomán több régióban üzemanyaghiány alakult ki, miközben Moszkva válságintézkedésekkel próbálja menteni a helyzetet.
Ugyanakkor nemcsak az oroszokat érte jelentős veszteség: Moszkva irányított bombákkal támadta meg a második legnagyobb ukrán várost, Harkivot.
Hétfőn Oroszország irányított bombákkal támadta meg Harkivot, Ukrajna második legnépesebb városát, aminek következtében harmincezer háztartás maradt áram nélkül.
A város polgármestere, Ihor Terekhov közölte, hogy három bomba csapódott be, amelyek megrongáltak egy kórházat, és megsértették az áramellátási infrastruktúrát.
A támadásnak nem volt halálos áldozata, de négyen megsérültek a becsapódást követően repkedő üvegszilánkok miatt.
Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP