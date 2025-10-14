Ft
10. 14.
kedd
Kreml (Moszkva) Ukrajna dróntámadás orosz-ukrán háború Oroszország üzemanyaghiány

Lyukacsosra lövik az ukránok az orosz olajellátást a Krím-félszigeten

2025. október 14. 14:47

Az oroszok cserébe brutális, szárnyas bombákat eresztettek Harkivra.

2025. október 14. 14:47
null

Egy ukrán dróntámadás súlyos károkat okozott egy orosz olajterminálban hétfőn a Krím-félszigeten. Az oroszok sem késlekedtek a válasszal: irányított bombákkal támadták meg Harkiv városát, amivel jelentős áramkimaradásokat és kórházi károkat okoztak – számolt be a legfrissebb háborús fejleményekről a Guardian.

krím-félsziget
Az ukrán dróncsapások következtében Oroszországban emelkedtek az üzemanyagárak, a Krím-félszigeten hiány is kialakult
Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

Krím-félsziget: Ukrajna jelentős károkat okozott az orosz olajlétesítményekben

Hétfőn, ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki a Krím-félszigeten található Feodosia olajterminálnál. A drónok legalább öt olajtározót találtak el, és két orosz villamosenergia-alállomást is megrongáltak a félszigeten. A támadás tényét megerősítette a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere, amely jelentős hőjeleket érzékelt a térségben. A terminált már az előző héten is támadták az ukránok.

Augusztus óta több mint harminc alkalommal mért csapást Ukrajna Oroszország energiaipari létesítményeire, abban bízva, hogy így sikerül a Kreml háborús gépezetének finanszírozását akadályozni, valamint üzemanyaghiányt és benzinkorlátozásokat előidézni Oroszországban. Ez utóbbi be is következett: valóban nőttek az üzemanyagárak Oroszországban, és a Krím-félszigeten már részleges üzemanyaghiány tapasztalható az ukrán támadások miatt.

Ugyanakkor nemcsak az oroszokat érte jelentős veszteség: Moszkva irányított bombákkal támadta meg a második legnagyobb ukrán várost, Harkivot.

Harkiv: Orosz irányított bombák áramkimaradást és kórházi károkat okoztak

Hétfőn Oroszország irányított bombákkal támadta meg Harkivot, Ukrajna második legnépesebb városát, aminek következtében harmincezer háztartás maradt áram nélkül.

A város polgármestere, Ihor Terekhov közölte, hogy három bomba csapódott be, amelyek megrongáltak egy kórházat, és megsértették az áramellátási infrastruktúrát.

A támadásnak nem volt halálos áldozata, de négyen megsérültek a becsapódást követően repkedő üvegszilánkok miatt.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

 

canadian-deplorable
2025. október 14. 16:44
Kedves mandisok: amikor egyik oldalnak mindent elhiszel, a másiknak semmit, azt szaknyelven úgy hívják, hogy AGYMOSÁS. A tieitek már lúggal át vannak mosva. Ha még nem vettétek volna észre, mi a NATO-ban vagyunk (népszavazással), nem az orosz-észak-korea szövetségben. A földrajzi helyzetünk miatt valameddig kénytelenek vagyunk orosz energiát vásárolni, de ez nem azt jelenti, hogy az orosz katonai szövetség tagja vagyunk. Egyszerűen csak próbálunk normális kapcsolatokat fenntartani, jól felfogott anyagi érdekből, de már az Orbán kormány is agresszíven próbál diverzifikálni. A választás után ez sokkal intenzívebb lesz, mert egyszerűen nem lesz más választásunk.
elfújta az ellenszél
2025. október 14. 16:19
Ezek az árak a képen pont fele mint a hazai, és egyharamada amiket ma láttam kicsit nyugatabbra. Csak szólok, mielőtt elkezdenénk nagyon sajnálni őket.
obakapimaki
2025. október 14. 16:17 Szerkesztve
Forrás: guardian.. 😂😂😂🤡🤡
fogas paduc
2025. október 14. 16:03
Hogy adják manapság a gyertyát Ukrajnában a piacon?
