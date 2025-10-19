Itt a megfejtés: ezért egyedülálló politikus Orbán Viktor az EU vezetői között

Orbán Viktor az egyetlenegy olyan politikus ma az Európai Unióban, aki a világ valamennyi nagyhatalmának vezetőjével egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést és kapcsolatot fenntartani – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter azt mondta, Európa legbiztonságosabb országa és a nemzetközi békepárti tábor leghangosabb európai tagja ma Magyarország.

A magyar miniszterelnök – egyetlen európai vezetőként – mind az amerikai, mind az orosz elnökkel kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést tudott kiépíteni és fenntartani.

A miniszter rámutatott arra, Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a béke pártján állt, a béke ügyét képviselte, mindig a diplomáciában hitt. Három és fél esztendővel ezelőtt, amikor az ukrajnai háború kitört, Magyarország jelezte, kész segíteni, hajlandó bármilyen közvetítői szerepre vagy a béke ügyében fontos tevékenység végrehajtására. „Most jutottunk el oda, hogy az amerikai és az orosz elnök abban állapodott meg, hogy a békecsúcsot Budapesten fogják megtartani” – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Magyarország, mint a béke szigete, készen áll a békecsúcs megszervezésére.

Szijjártó Péter azt mondta, az európai uniós országok közül szinte mindegyik – Szlovákia és Magyarország kivételével – háborús politikát folytat. A brüsszeli politikusok döntő többsége az ukrajnai háborút a saját háborújának állítja be.