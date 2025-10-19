Itt a megfejtés: ezért egyedülálló politikus Orbán Viktor az EU vezetői között

Orbán elszigetelődött, a kutya sem veszi komolyan – nagy volt az arcoskodás, csúnya pofont adott a valóság
Komoly fricskát kapott a budapesti békecsúccsal a honi és a nemzetközi baloldal. Bokor Gábor írása.
Szijjártó Péter szerint Brüsszel mostanra minden jelentős szereplőtől elszigetelte magát.
Orbán Viktor az egyetlenegy olyan politikus ma az Európai Unióban, aki a világ valamennyi nagyhatalmának vezetőjével egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést és kapcsolatot fenntartani – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter azt mondta, Európa legbiztonságosabb országa és a nemzetközi békepárti tábor leghangosabb európai tagja ma Magyarország.
A magyar miniszterelnök – egyetlen európai vezetőként – mind az amerikai, mind az orosz elnökkel kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést tudott kiépíteni és fenntartani.
A miniszter rámutatott arra, Magyarország egyedüli uniós tagállamként folyamatosan a béke pártján állt, a béke ügyét képviselte, mindig a diplomáciában hitt. Három és fél esztendővel ezelőtt, amikor az ukrajnai háború kitört, Magyarország jelezte, kész segíteni, hajlandó bármilyen közvetítői szerepre vagy a béke ügyében fontos tevékenység végrehajtására. „Most jutottunk el oda, hogy az amerikai és az orosz elnök abban állapodott meg, hogy a békecsúcsot Budapesten fogják megtartani” – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve: Magyarország, mint a béke szigete, készen áll a békecsúcs megszervezésére.
Szijjártó Péter azt mondta, az európai uniós országok közül szinte mindegyik – Szlovákia és Magyarország kivételével – háborús politikát folytat. A brüsszeli politikusok döntő többsége az ukrajnai háborút a saját háborújának állítja be.
Brüsszel háborúra készül, hadi üzemmódba akarja állítani az Európai Uniót, fel akarja fegyverezni Ukrajnát, finanszírozni akarja Ukrajnát az európai emberek pénzéből, Magyarország pedig békecsúcsot szervez. Ez a különbség”
– jegyezte meg.
A miniszter közölte, hogy már az előző – alaszkai – csúcstalálkozó szervezése során is felmerült Budapest lehetséges helyszínként. Most, amikor a két elnök a hét második felében újra beszélt egymással, Magyarország jelezte, hogy vállalja a csúcstalálkozó megszervezését. Még aznap este beszélt Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trumppal, majd másnap reggel Vlagyimir Putyinnal – közölte a politikus, hozzátéve, hogy ő maga pedig amerikai és orosz diplomáciai vezetőkkel egyeztetett.
Tájékoztatása szerint a csúcstalálkozó előtt előkészítő megbeszéléseket szerveznek, ezek koordinálására a külügyminisztereket jelölték ki, amint ezek lezajlanak, világossá válhat a menetrend, majd a pontos dátum is. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a csúcstalálkozó, mindent meg fog tenni a béke érdekében.
A politikus „demagóg propagandának” nevezte azt a kijelentést, hogy Magyarország elszigetelődött. Azt mondta, az Európai Unió a világpolitika színpadán elszigetelődött a világ legerősebb politikai szereplőitől.
– sorolta a miniszter.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Brüsszel és az európai politikusok döntő többsége mást nem tesz, mint akadályozza a békefolyamatot. „Biztosak lehetünk benne, hogy az európai uniós politikusok döntő többsége a következő hetekben vagy napokban mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a csúcstalálkozó ne jöhessen létre, mert ha a csúcstalálkozó létrejön, az a béke esélyét kínálja fel, ők pedig a háború meghosszabbításában érdekeltek” – fogalmazott.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
