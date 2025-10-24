Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
robbantás ukrán vonat

Kézigránáttal robbantotta fel magát egy határátlépésért előállított ukrán férfi: többen meghaltak, sok a sebesült

2025. október 24. 19:06

Egy vonaton történt a tragédia.

2025. október 24. 19:06
null

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. A robbantó és három nő életét vesztette, tizenketten megsebesültek. A halottak között egy, a sebesültek között két határőr van – közölte az ukrán határőrszolgálat.

A férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán. A robbantás Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban történt.

A 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2025. október 24. 19:43
Még mindig nehezen érthető számomra, hogy ha valakinek akarata ellenére fegyvert adnak a kezébe, sőt tudja, hogy sokan ilyenek az új környezetében és azt is tudja, hogy viszik gyakorlatilag a halálba, akkor miért nem tudja megítélni, hogy ki ellen kell használni azt a fegyvert? Ezt szerintem sokszor el kéne juttatni ukrán iméleken.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 24. 19:17
Eljutottak az öngyilkos merénylők szintjéig. No nem a szüzek miatt, hanem mert már nincs mit veszteniük, az életük meg semmit sem ér. Köszönhetik stróman vezetőiknek meg a hárombetűseknek. :(
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!