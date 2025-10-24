Kézigránáttal robbantotta fel magát egy határátlépésért előállított ukrán férfi: többen meghaltak, sok a sebesült

Felrobbantotta magát egy férfi pénteken egy észak-ukrajnai vasútállomáson álló vonaton, amikor a határőrök ellenőrizték a személyi iratokat. A robbantó és három nő életét vesztette, tizenketten megsebesültek. A halottak között egy, a sebesültek között két határőr van – közölte az ukrán határőrszolgálat.

A férfi 23 éves harkivi lakos volt, akit nemrégiben állítottak elő egy korábbi határátlépési kísérlet miatt az ország nyugati határán. A robbantás Zsitomir megyében, a fehérorosz határ közelében fekvő Ovrucsban történt.

A 2022 februárjában elkezdődött orosz invázió óta a 18 és 60 év közötti férfiak a hadiállapotról szóló törvény értelmében csak kivételes esetben hagyhatják el Ukrajnát.