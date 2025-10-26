Ft
10. 26.
vasárnap
Louvre múzeum gyanúsítottak rablás

Két férfit őrizetbe vettek a 88 millió eurós Louvre-rablás ügyében (VIDEÓ)

2025. október 26. 14:00

Fényes nappal, kosárlifttel, négy perc alatt rabolták ki a Louvre-ot – két férfit már elfogtak, de az ellopott ékszereknek nyoma sincs.

2025. október 26. 14:00
null

Két férfit vett őrizetbe a francia rendőrség a párizsi Louvre múzeumból ellopott koronaékszerek ügyében – jelentette írta meg a BBC.

 A múlt vasárnap elkövetett, 88 millió euró értékű rablás minden idők egyik legmerészebb műkincslopása volt: 

a tolvajok fényes nappal, elektromos szerszámokkal jutottak be a világ leglátogatottabb múzeumába. 

A francia igazságügyi miniszter azóta elismerte: a múzeum biztonsági rendszere „csődöt mondott”.

A két gyanúsított Seine-Saint-Denis külvárosából származik, és már korábban is ismerték őket a hatóságok betöréses lopások miatt. 

Egyiküket a Charles de Gaulle repülőtéren fogták el, amikor éppen egy Algériába tartó járatra készült felszállni.

A speciális rendőri egységek akár 96 órán át is kihallgathatják a férfiakat. A francia ügyészség egyelőre nem közölte, sikerült-e visszaszerezni az ellopott ékszereket.

Az rablásról készült videó itt nézhető meg:

A nyomozás szerint a banda egy kosárlifttel felszerelt járművel jutott fel a Louvre Apolló-galériájához, amely a Szajnára néz. 

A tolvajok elektromos vágóeszközökkel átvágták az ablakot, megfenyegették az őröket, majd két vitrint törtek fel, amelyekben a koronaékszereket őrizték.

Az akció alig négy percig tartott, és a tettesek két robogón menekültek el. 

A francia média szerint a támadás célpontjának harmadában nem voltak biztonsági kamerák, ami tovább súlyosbítja a Louvre felelősségét.

Laure Beccuau párizsi ügyész megerősítette a letartóztatásokat, ugyanakkor élesen bírálta a kiszivárgott részleteket, mondván, az információk nyilvánosságra hozatala „árt a több mint száz nyomozó munkájának”. 

A francia kulturális minisztérium közlése szerint a rablók két szigorúan őrzött vitrinből kilenc tárgyat vittek el, a műkincsek értéke felbecsülhetetlen. A francia hatóságok azóta megerősítették a biztonsági intézkedéseket minden nagyobb kulturális intézményben. 

A nyomozás folytatódik.

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

