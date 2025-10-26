Két férfit őrizetbe vettek a 88 millió eurós Louvre-rablás ügyében (VIDEÓ)

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
Fényes nappal, kosárlifttel, négy perc alatt rabolták ki a Louvre-ot – két férfit már elfogtak, de az ellopott ékszereknek nyoma sincs.
Két férfit vett őrizetbe a francia rendőrség a párizsi Louvre múzeumból ellopott koronaékszerek ügyében – jelentette írta meg a BBC.
A múlt vasárnap elkövetett, 88 millió euró értékű rablás minden idők egyik legmerészebb műkincslopása volt:
a tolvajok fényes nappal, elektromos szerszámokkal jutottak be a világ leglátogatottabb múzeumába.
A francia igazságügyi miniszter azóta elismerte: a múzeum biztonsági rendszere „csődöt mondott”.
Ezt is ajánljuk a témában
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
A két gyanúsított Seine-Saint-Denis külvárosából származik, és már korábban is ismerték őket a hatóságok betöréses lopások miatt.
Egyiküket a Charles de Gaulle repülőtéren fogták el, amikor éppen egy Algériába tartó járatra készült felszállni.
A speciális rendőri egységek akár 96 órán át is kihallgathatják a férfiakat. A francia ügyészség egyelőre nem közölte, sikerült-e visszaszerezni az ellopott ékszereket.
Az rablásról készült videó itt nézhető meg:
A nyomozás szerint a banda egy kosárlifttel felszerelt járművel jutott fel a Louvre Apolló-galériájához, amely a Szajnára néz.
A tolvajok elektromos vágóeszközökkel átvágták az ablakot, megfenyegették az őröket, majd két vitrint törtek fel, amelyekben a koronaékszereket őrizték.
Az akció alig négy percig tartott, és a tettesek két robogón menekültek el.
A francia média szerint a támadás célpontjának harmadában nem voltak biztonsági kamerák, ami tovább súlyosbítja a Louvre felelősségét.
Laure Beccuau párizsi ügyész megerősítette a letartóztatásokat, ugyanakkor élesen bírálta a kiszivárgott részleteket, mondván, az információk nyilvánosságra hozatala „árt a több mint száz nyomozó munkájának”.
A francia kulturális minisztérium közlése szerint a rablók két szigorúan őrzött vitrinből kilenc tárgyat vittek el, a műkincsek értéke felbecsülhetetlen. A francia hatóságok azóta megerősítették a biztonsági intézkedéseket minden nagyobb kulturális intézményben.
A nyomozás folytatódik.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriás felháborodást keltett Napóleon koronázási ékszereinek elrablása.
Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP