09. 26.
péntek
Weöres Sándor Színház kórház közlemény rendőr rablás társulat sérülés Horváth Ákos

Testi épségét kockáztatva szállt szembe a rablókkal a szombathelyi színművész, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett

2025. szeptember 26. 20:42

A színművész bántalmazóit a rendőrök nemsokkal a bűncselekmény elkövetése után elfogták és előállították.

2025. szeptember 26. 20:42
null

A szombathelyi Weöres Sándor Színház közleményben ismertette közösségi oldalán, hogy szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatuk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták a művészt: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték. 

Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták”

– írták a történtekről.

A színház a kommünikében egyúttal tudatta, hogy a színművészt azóta már kiengedték a kórházból, annak ellenére, hogy sérülései – különösen az arcán – megrázóak, „a történteket erővel és méltósággal viseli”.


„Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben” – húzták alá.

„Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül!” – zárta a teátrum a közleményt.

A rendőrség is megszólalt az ügyben 

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vaol.hu-val közölte, hogy csütörtök délután két helyi férfi ment be a Paragvári utcai kisboltba, ahonnan dezodorokat és szeszes italt akartak elemelni. 

A bolt alkalmazottja észrevette mindezt, és szólt a munkatársának is. Ezután felszólították a két férfit, hogy rakják vissza a termékeket, egyikük ennek eleget is tett, majd távozott. A másik azonban nem adta át az eltett dezodorokat. A két nő felszólította, hogy ebben az esetben rendőrt hívnak, mire a férfi mindkettőjüket meglökte. 

Ekkor ütlegelni kezdte a bejárati ajtót, amikor egy vásárló a két eladó védelmére kelt. 

Az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is a nőket védeni próbáló férfit, aki ennek során megsérült.

Ezután egy, az utcán, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi belerúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe.

A két férfit a rendőrök elfogták, és előállították őket a kapitányságra. 

A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. 

A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – írta a Vas vármegyei hírportál.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Csudai Sándor

lutra
2025. szeptember 26. 21:05
Két dezodor miatt ne kockáztassuk a testi épségünket. Van a boltban kamera, nálunk a telefonban is van kamera, nem kell a bűnözőkre zárni az ajtót, meg rambózni, a rendőrök úgyis elkapják őket.
