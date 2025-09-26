Testi épségét kockáztatva szállt szembe a rablókkal a szombathelyi színművész, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett

A szombathelyi Weöres Sándor Színház közleményben ismertette közösségi oldalán, hogy szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatuk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták a művészt: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték.

Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták”

– írták a történtekről.

A színház a kommünikében egyúttal tudatta, hogy a színművészt azóta már kiengedték a kórházból, annak ellenére, hogy sérülései – különösen az arcán – megrázóak, „a történteket erővel és méltósággal viseli”.



„Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben” – húzták alá.