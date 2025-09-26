Testi épségét kockáztatva szállt szembe a rablókkal a szombathelyi színművész, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett

Kiderült, mikor vesznek végső búcsút a tragikus sorsú hódmezővásárhelyi rendőrkapitánytól
Szabó Zsolt gyászjelentésében kiemelték, hogy búcsúszertartása nem sajtónyilvános.
A színművész bántalmazóit a rendőrök nemsokkal a bűncselekmény elkövetése után elfogták és előállították.
A szombathelyi Weöres Sándor Színház közleményben ismertette közösségi oldalán, hogy szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatuk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták a művészt: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték.
Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták”
– írták a történtekről.
A színház a kommünikében egyúttal tudatta, hogy a színművészt azóta már kiengedték a kórházból, annak ellenére, hogy sérülései – különösen az arcán – megrázóak, „a történteket erővel és méltósággal viseli”.
„Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben” – húzták alá.
„Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért – különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül!” – zárta a teátrum a közleményt.
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság a vaol.hu-val közölte, hogy csütörtök délután két helyi férfi ment be a Paragvári utcai kisboltba, ahonnan dezodorokat és szeszes italt akartak elemelni.
A bolt alkalmazottja észrevette mindezt, és szólt a munkatársának is. Ezután felszólították a két férfit, hogy rakják vissza a termékeket, egyikük ennek eleget is tett, majd távozott. A másik azonban nem adta át az eltett dezodorokat. A két nő felszólította, hogy ebben az esetben rendőrt hívnak, mire a férfi mindkettőjüket meglökte.
Ekkor ütlegelni kezdte a bejárati ajtót, amikor egy vásárló a két eladó védelmére kelt.
Az elkövető többször bántalmazta az üzletben és az utcán is a nőket védeni próbáló férfit, aki ennek során megsérült.
Ezután egy, az utcán, a rablóval egy társaságban tartózkodó 38 éves férfi belerúgott a már földön ülő, erősen vérző sértettbe.
A két férfit a rendőrök elfogták, és előállították őket a kapitányságra.
A 38 évest garázdaság vétség, míg a 35 éves elkövetőt rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.
A 35 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – írta a Vas vármegyei hírportál.
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Csudai Sándor