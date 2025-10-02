Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
páncélzat BMPT orosz-ukrán háború Terminator fegyverzet hadsereg

Itt az oroszok legújabb szuperfegyvere: megérkezett a frontra a Terminator

2025. október 02. 06:54

Drónellenes rácsokkal, fejlett páncélzattal és megnövelt tűzerővel érkezik a legújabb harci jármű.

2025. október 02. 06:54
null

Az orosz hadsereg újabb BMPT („Tanktámogató Harcjármű”) szállítmányt vett át, miközben az Uralvagonzavod gyártási kapacitásait jelentősen bővíti a típus iránti megnövekedett igény miatt– írta meg a Defense Express cikkére és a Uralvagonzavod vezérigazgatójának nyilatkozatára támaszkodva a Portfolio.

A Terminator néven ismert járművek a modern harctér egyik kulcselemévé váltak, hatékony tűztámogatást biztosítva a harckocsiknak a komplex hadműveleti környezetben.

Ezt is ajánljuk a témában

„Az Uralvagonzavod nagy volumenű megrendelést teljesít a BMPT-kre: a kereslet rendkívül magas. Korábban a harckocsikat tekintették a szárazföldi erők fő csapásmérő erejének – most már kijelenthetjük, hogy ehhez a BMPT is csatlakozott” – fogalmazott Alekszandr Potapov, az Uralvagonzavod vezérigazgatója.

A 2025-ös BMPT-modell megnövelt dinamikus védelemmel és oldalpáncélzattal rendelkezik. Az új változat alapfelszereltségként kapja meg a drónok elleni védőrácsokat és az elektronikai hadviselési rendszereket. A legújabb modelleken jól látható a megnövelt magasságú drónháló a jármű hátsó részén, valamint a rugós tartókra erősített védőrács az elülső páncélzaton.

Ugyanakkor a BMPT-re jellemző gránátvető-fegyverzet bizonyos új változatokon hiányozhat, mivel a gyártás bővítését a BMPT-72 típusra való átállással kívánják megoldani. Ez a változat egyszerűsített fegyverzettel rendelkezik, de lehetővé teszi a sorozatgyártás gyors felfuttatását.

Miközben egyes nyugati elemzők továbbra is alábecsülik a BMPT típusok harctéri alkalmazhatóságát, a konkrét harctéri tapasztalatok és a frontvonalakról érkező visszajelzések épp ellenkező képet mutatnak. A Terminator járművek nagy hatékonysággal képesek kiegészíteni a páncélos és gépesített egységek harcát, különösen városi hadszíntereken és megerősített állások ellen.

Nyitókép: X / Andrei_bt

***

 

 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NokiNokedli
2025. október 02. 08:42
Helyenként azt írják, hogy kiselejtezett T-72-es teknőre építették. Hallod Gyurcsány!!!! Hová is lett Magyarország 77 db T-72-ese? Hogyan került az Iszlám Állatok kezébe?
Válasz erre
0
0
stormy
2025. október 02. 08:24
bazdmeg.... ez a csecsen háború után készul és vagy 30 éves. a váltótipusa t15 és Kurganets-25
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 02. 08:21
LEHET RÓLUK TAKTIKAI ATOMOT INDÍTANI? - VAGY EZ CSAK PUTYIN ÚJABB "HUMANITÁRIUS" FEGYVERE?...HÁNY FIATAL OROSZ ÉLETNEK KELL MÉG ELVESZNIE ?-- TAKTIKAI ATOMCSAPÁST UKRAJNÁRA !!! MÉG MA!!!
Válasz erre
0
1
rejszmano
2025. október 02. 08:09
"A Terminator járművek nagy hatékonysággal képesek kiegészíteni a páncélos és gépesített egységek harcát, különösen városi hadszíntereken és megerősített állások ellen." így igaz, hiszen már Kijevnél járnak! Ja, nem...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!