Itt az oroszok legújabb szuperfegyvere: megérkezett a frontra a Terminator

Ugyanakkor a BMPT-re jellemző gránátvető-fegyverzet bizonyos új változatokon hiányozhat, mivel a gyártás bővítését a BMPT-72 típusra való átállással kívánják megoldani. Ez a változat egyszerűsített fegyverzettel rendelkezik, de lehetővé teszi a sorozatgyártás gyors felfuttatását.
Miközben egyes nyugati elemzők továbbra is alábecsülik a BMPT típusok harctéri alkalmazhatóságát, a konkrét harctéri tapasztalatok és a frontvonalakról érkező visszajelzések épp ellenkező képet mutatnak. A Terminator járművek nagy hatékonysággal képesek kiegészíteni a páncélos és gépesített egységek harcát, különösen városi hadszíntereken és megerősített állások ellen.
Nyitókép: X / Andrei_bt
