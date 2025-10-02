Itt az oroszok legújabb szuperfegyvere: megérkezett a frontra a Terminator

„Az Uralvagonzavod nagy volumenű megrendelést teljesít a BMPT-kre: a kereslet rendkívül magas. Korábban a harckocsikat tekintették a szárazföldi erők fő csapásmérő erejének – most már kijelenthetjük, hogy ehhez a BMPT is csatlakozott” – fogalmazott Alekszandr Potapov, az Uralvagonzavod vezérigazgatója.

A 2025-ös BMPT-modell megnövelt dinamikus védelemmel és oldalpáncélzattal rendelkezik. Az új változat alapfelszereltségként kapja meg a drónok elleni védőrácsokat és az elektronikai hadviselési rendszereket. A legújabb modelleken jól látható a megnövelt magasságú drónháló a jármű hátsó részén, valamint a rugós tartókra erősített védőrács az elülső páncélzaton.