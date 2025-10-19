Ft
10. 19.
vasárnap
Ha Orbán áttör, az európai történelemcsinálás lesz. És lehet, hogy áttör

2025. október 19. 08:02

Világszám, amit személyesen Orbán Viktor hozott össze.

2025. október 19. 08:02
Orbán Viktor
Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
„Lehet más a politika.

Várjuk persze ki a végét. Ez a budapesti Trump-Putyin találkozó még csak egy elfogadott terv, és ha meglesz is, nem tudjuk, mi lesz az eredmény. Ettől még már most világszám, amit személyesen Orbán Viktor hozott össze.

Orbánt lehet szidni, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy immár világpolitikai tényező. Kezd úgy kinézni, hogy a végén, tizenhat évi kitartó munkával megfordítja az európai történelem menetét. Igen, valóban, ő lesz a bot az eddigi európai politika küllői között, és egyre többen kezdik elhinni, hogy nem szakad le az ég, ha követik az ő politikáját. Hogy lehet más a politika, mint amit az 1968 után hatalomra került elit egyedüli politikának hirdet.

Babis hamarosan belép a küzdőtérre Fico mellé. Le Pen ugrásra kész. Meloni kivár, de nem lesz ellenére csatlakozni. Az osztrák Kickl toronymagasan vezet a közvéleménykutatásokban, az AfD a CDU nyakán, a Vox és a Chega jön föl. Orbán nélkül nem hinnének magukban, a választók nem hinnének bennünk.
Mondom: lehet Orbánt bírálni mindazokért az eszközökért, amelyekkel itthon megtartja magát a hatalomban. De ha áttör, az európai történelemcsinálás lesz. És lehet, hogy áttör.”

Nyitókép forrása: Evan Vucci / POOL / AFP

kimirszen
2025. október 19. 10:24
"""A Huffington Post válaszokat keresett, de a lap állítása szerint a Fehér Ház részéről csupán gúnyos megjegyzéseket kapott. A lap egyik újságírója rákérdezett, ki javasolta Budapestet a mostani csúcstalálkozó helyszínéül. Anyád javasolta – reagált Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. „Anyád” – erősítette meg Steven Cheung kommunikációs igazgató."""" Tehát Orbán Viktor egy újságíró anyja.
kimirszen
2025. október 19. 09:36
istvanpeter 2025. október 19. 08:57 • Szerkesztve Orbán Viktor a magyar történelem egyik legkiválóbb kormányfője és legképzettebb politikusa, de humanista embernek és barátnak is csodálatos Erről a barátságról Simlicska ódákat tudna zengeni.
kimirszen
2025. október 19. 09:33
, amit személyesen Orbán Viktor hozott össze :)))))))))))))))))
states-2
2025. október 19. 09:15
Igen, a pszichopatának péntektől annyi, Orbán a világpolitika alakítója, világpolitikai tényező, a pszichopata pedig egy senki.
