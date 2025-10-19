„Lehet más a politika.

Várjuk persze ki a végét. Ez a budapesti Trump-Putyin találkozó még csak egy elfogadott terv, és ha meglesz is, nem tudjuk, mi lesz az eredmény. Ettől még már most világszám, amit személyesen Orbán Viktor hozott össze.

Orbánt lehet szidni, de azt nem lehet elvitatni tőle, hogy immár világpolitikai tényező. Kezd úgy kinézni, hogy a végén, tizenhat évi kitartó munkával megfordítja az európai történelem menetét. Igen, valóban, ő lesz a bot az eddigi európai politika küllői között, és egyre többen kezdik elhinni, hogy nem szakad le az ég, ha követik az ő politikáját. Hogy lehet más a politika, mint amit az 1968 után hatalomra került elit egyedüli politikának hirdet.

Babis hamarosan belép a küzdőtérre Fico mellé. Le Pen ugrásra kész. Meloni kivár, de nem lesz ellenére csatlakozni. Az osztrák Kickl toronymagasan vezet a közvéleménykutatásokban, az AfD a CDU nyakán, a Vox és a Chega jön föl. Orbán nélkül nem hinnének magukban, a választók nem hinnének bennünk.

Mondom: lehet Orbánt bírálni mindazokért az eszközökért, amelyekkel itthon megtartja magát a hatalomban. De ha áttör, az európai történelemcsinálás lesz. És lehet, hogy áttör.”

***