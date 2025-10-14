Ft
háború Háború Ukrajnában izraeli háború visegrádi négyek béke orosz-ukrán háború Andrej Babiš Donald Trump Izrael Orbán Viktor

Elindította a lavinát Trump: egy újabb politikus értett egyet azzal, hogy „Orbán egy nagyszerű vezető"

2025. október 14. 13:51

Nincs mese, egyre többen gondolják, hogy békére van szükség.

2025. október 14. 13:51
null

„Teljes mértékben egyetértek Trump elnökkel – Orbán Viktor egy nagyszerű vezető" – írta X-oldalán Andrej Babiš.

Szerinte egyáltalán nem meglepő, hogy Orbán volt az egyetlen a V4-országok képviselője, aki részt vett az egyiptomi Sarm es-Sejkben tartott béke-csúcstalálkozón.

Babis végül hozzátette:

mély köszönet illeti meg Trump elnököt is, akinek diplomáciai erőfeszítései nélkül nem lenne béke a Közel-Keleten.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

letsgobrandon-2
2025. október 14. 14:12
eurobolsevikok nem értik, hogy nem az számít ki gyárt fegyvert, hanem hogy ki fizeti és kinek adja
kimirszen
2025. október 14. 14:03
buckafej-2kimirszen 2025. október 14. 13:56 Te már csak tudod, milyen az. Olvaslak benneteket.
gyozoporgorugasa
2025. október 14. 13:57
egy újabb politikus értett egyet azzal, „Teljes mértékben egyetértek Trump elnökkel, kellenek a Tomahawk rakéták." 😊😊😆👌👍Áhh vicc ez a mandiner.😆😆😊✌👌
hexahelicene
2025. október 14. 13:54
Demilitarizálni kell Ukrajnát, ez a béke útja.
