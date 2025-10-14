Elindította a lavinát Trump: egy újabb politikus értett egyet azzal, hogy „Orbán egy nagyszerű vezető”

Orbán már látja a fényt az alagút végén: így fog véget érni az ukrajnai háború
A magyar miniszterelnök egyértelműen elmondta, mi kell a békéhez.
Nincs mese, egyre többen gondolják, hogy békére van szükség.
„Teljes mértékben egyetértek Trump elnökkel – Orbán Viktor egy nagyszerű vezető” – írta X-oldalán Andrej Babiš.
Szerinte egyáltalán nem meglepő, hogy Orbán volt az egyetlen a V4-országok képviselője, aki részt vett az egyiptomi Sarm es-Sejkben tartott béke-csúcstalálkozón.
Babis végül hozzátette:
mély köszönet illeti meg Trump elnököt is, akinek diplomáciai erőfeszítései nélkül nem lenne béke a Közel-Keleten.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala