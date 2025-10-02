Ez sajnos már nem vicc: ukrán katonai toborzó plakátok jelentek meg Berlin utcáin

Ukrán katonai toborzó poszterek jelentek meg Berlin egyes városrészeiben – számolt be róla szerdán a Berliner Zeitung. A plakátok, amelyek arra buzdítják a németeket, hogy

bosszulják meg az ország második világháborús vereségét, és szálljanak harcba Ukrajna oldalán.

A Berlin-Wilmersdorf délnyugati kerületében látható posztereken egy második világháborús német hadifoglyokat ábrázoló fotó szerepel a következő felirattal:

Tegyél igazságot. Együtt az ukrán felszabadítókkal.”

A poszterek emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a németek csatlakozzanak az Ukrán Nemzetközi Légióhoz. A Berliner Zeitung szerint a plakátokon található QR-kód egy olyan katonai egység hivatalos weboldalára vezet, amelyet Kijev hozott létre külföldiek toborzására. A lap szerint a plakátok szeptember közepén jelentek meg először.