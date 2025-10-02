Ft
10. 02.
csütörtök
Berlin Németország orosz-ukrán háború toborzás zsoldosok

Ez sajnos már nem vicc: ukrán katonai toborzó plakátok jelentek meg Berlin utcáin

2025. október 02. 07:56

Oroszország elleni revansra buzdítanak.

2025. október 02. 07:56
Egy ukrán zászló a Brandenburgi kapu előtt a "Szavazz Ukrajnára!" jelszó alatt három évvel az orosz invázió után tartott Ukrajna-barát tüntetés előtt Berlinben 2025. február 24-én. RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ukrán katonai toborzó poszterek jelentek meg Berlin egyes városrészeiben – számolt be róla szerdán a Berliner Zeitung. A plakátok, amelyek arra buzdítják a németeket, hogy

bosszulják meg az ország második világháborús vereségét, és szálljanak harcba Ukrajna oldalán. 

A Berlin-Wilmersdorf délnyugati kerületében látható posztereken egy második világháborús német hadifoglyokat ábrázoló fotó szerepel a következő felirattal:

Tegyél igazságot. Együtt az ukrán felszabadítókkal.”

A poszterek emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a németek csatlakozzanak az Ukrán Nemzetközi Légióhoz. A Berliner Zeitung szerint a plakátokon található QR-kód egy olyan katonai egység hivatalos weboldalára vezet, amelyet Kijev hozott létre külföldiek toborzására. A lap szerint a plakátok szeptember közepén jelentek meg először.

Forrás: X

Német állampolgárok toborzása külföldi katonai szervezetekbe bűncselekmény, amely akár öt év börtönbüntetéssel is sújtható.

A Berliner Zeitung szerint a helyiek többsége ellenzi a plakátokat. „Elfogadhatatlannak tartom, hogy megpróbálják polgárainkat erre a háborúra toborozni” – mondta egy nő a lapnak. Nem tisztázott, hogy ki tette ki a plakátokat, az ukrán hivatalos szervek pedig egyelőre nem kommentálták az ügyet.

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szilvarozsa
2025. október 02. 08:49
Festett körmű német buzikat akarnak az oroszok ellen küldeni???
orokkuruc-2
2025. október 02. 08:46
Ez a Fonder-lány nekem nagyon gyanús :-)))
statiszta
2025. október 02. 08:46
"Oroszország elleni revansra buzdítanak." Pedig már "látom" lelki szemeim előtt, hogy a elpuhult, magát még migránsoktól megvédeni sem tudó német majd megy a Stalingradba, mint a nagyapja... De valahogy nem áll össze a kép. :D
ördöngös pepecselés
2025. október 02. 08:30
szerencsére a gázkamrák újraüzemelését annyira megdrágította az EU, hogy már a nácik is visszatérhetnek mert semmi se lesz a régi
