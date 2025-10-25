Elképesztő fordulat: az ukránok áttörtek a fronton és visszafoglaltak egy donyecki települést

Az ukrán hadsereg szombaton bejelentette, hogy visszafoglalta a Donyeck megyei Torszke települését, amelynek fontos szerepe van a környéken lévő Liman város védelmében.

A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint a harcokban mintegy 100 orosz katona vesztette életét, többen pedig fogságba estek.

A megye északi részén lévő településen a háború kitörése előtt több mint ezren éltek, mostanra azonban a legtöbb ház megsemmisült a harcokban.

Torszke – amelyet az orosz csapatok először még 2022-ben foglaltak el rövid időre, majd nemrég ismét orosz irányítás alá került – a Zserebec folyó partján fekszik. A folyó voltaképpen természetes határnak minősül, és megnehezíti az orosz egységek Limán felé történő előrenyomulását.

Az orosz-ukrán háború pokla továbbra is tombol, hajnalban az oroszok zúdítottak rakétaesőt Kijevre.