háború Torszke front orosz-ukrán háború hadsereg

Elképesztő fordulat: az ukránok áttörtek a fronton és visszafoglaltak egy donyecki települést

2025. október 25. 14:11

Ezt a települést kétszer is elfoglalták már az oroszok, nagyban nehezíti az előrenyomulásukat, ha ukrán kézen marad.

2025. október 25. 14:11
null

Az ukrán hadsereg szombaton bejelentette, hogy visszafoglalta a Donyeck megyei Torszke települését, amelynek fontos szerepe van a környéken lévő Liman város védelmében.

A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint a harcokban mintegy 100 orosz katona vesztette életét, többen pedig fogságba estek.

A megye északi részén lévő településen a háború kitörése előtt több mint ezren éltek, mostanra azonban a legtöbb ház megsemmisült a harcokban.

Torszke – amelyet az orosz csapatok először még 2022-ben foglaltak el rövid időre, majd nemrég ismét orosz irányítás alá került – a Zserebec folyó partján fekszik. A folyó voltaképpen természetes határnak minősül, és megnehezíti az orosz egységek Limán felé történő előrenyomulását.

Az orosz-ukrán háború pokla továbbra is tombol, hajnalban az oroszok zúdítottak rakétaesőt Kijevre.

(MTI)

Nyitókép: Florent VERGNES / AFP

SzkeptiKUSS
2025. október 25. 15:25
Ja, a hullámzó frontvonalak rejtélye. Sajna ez a tárgyalási pozíciót nem befolyásolja. 100000, vagy 99998 négyzetkilométer, az csak statisztikai hiba és még több halott.
pugacsov-0
2025. október 25. 15:21 Szerkesztve
understandingwar.org/map/assessed-control-of-terrain-in-the-lyman-tactical-area-october-24-2025-at-130-pm-et/ Valamennyire bejuthattak, de szerintem el nem foglalták. A romokat !
Obsitos Technikus
2025. október 25. 15:18
Nem láttuk jönni. Brutális.
nemmondom-3
2025. október 25. 15:10
Elképesztő fordulat? Kinek a tollából jelent ez meg?
