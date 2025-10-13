Ft
Egyenesen Görögországból érkezett: ezért szerencsés Magyarország, hogy Orbán Viktor vezeti

2025. október 13. 10:39

Afroditi Latinopoulou szerint a baloldal felelős az iszlamisták beengedéséért Európába, és úgy véli, a kontinensnek több Orbán Viktorra lenne szüksége, aki megőrizte országa szuverenitását.

2025. október 13. 10:39
null

Afroditi Latinopoulou, a görög Voice of Reason párt vezetője az Európai Parlamentben hangsúlyozta: ha Izrael elbukik, „a pokol kapui mindannyiunkra megnyílnak”. Szerinte a baloldal felelős az iszlamisták beengedéséért és Izrael támadásáért, valamint bírálta a migrációs politikát – írja a The Daily Wire.

Latinopoulou kiemelte:

Magyarország szerencsés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vezeti, aki bátran szembeszállt az EU-val, így az ország szuverenitását és identitását is megőrizte.

Véleménye szerint Európának több Orbán Viktorra lenne szüksége.

Nyitókép: AFP/Jean-Francois Monier

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

belbuda
2025. október 13. 13:03
Gondolom,ezt a szélsőjobbos alakulatot is,mint mindegyiket,az MBH finanszírozza,a magyar adófizetők pénzéből...😥
Válasz erre
0
1
oltarisztid-2
2025. október 13. 12:50
A képen Görög Zita van?
Válasz erre
0
1
londonbaby
2025. október 13. 12:26
kimirszen . .Pl. azok .... akik játszották az agyukat, terrorizálták a ...... falu lakóit, Nőket molesztáltak, gyerekeket, kizavarták a házukból őket, elfoglaltak jó pár tanyát.. és majd hogy ott majd ők lesznek az urak.. ezt valahogy csak 1 napos hírbe hozták anno fel, míg nem két falu tökös férfiai mind a 27 migráns elkapta és szinte szó szerint verték őket félig agyon.. nem nézték hány csontjuk tört szanaszét kinek verték még a szemét is ki.... leszarták !!!! kibaszták a határba .. és úgy ahogy voltak félig agyonverve ott is hagyták őket !!!! kb 2 éve volt Gondolom aki nem akar balos libsik.. azok erre nem is emlékeznek !!!!, igaz a hír csak egy napos volt, de voltak portálok ahol igenis éltették a két falu összefogását !!!!! Azóta érdekes hogy egy tetves agyonlőnivaló makákókat a környéken se látni !!!!! . Szóval voltak
Válasz erre
1
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 13. 12:16 Szerkesztve
Afroditi Latinopoulou szerint a baloldal felelős az iszlamisták beengedéséért Európába, és úgy véli, a kontinensnek több Orbán Viktorra lenne szüksége"" Lószart ,mindenkinek egy Afroditi Latinopoulou-t és nem lennének elégedetlen emberek.👍👍Egy jobboldalit szivatni nincs nagyobb élvezet.✌👌
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!