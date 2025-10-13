Egyenesen Görögországból érkezett: ezért szerencsés Magyarország, hogy Orbán Viktor vezeti

Afroditi Latinopoulou, a görög Voice of Reason párt vezetője az Európai Parlamentben hangsúlyozta: ha Izrael elbukik, „a pokol kapui mindannyiunkra megnyílnak”. Szerinte a baloldal felelős az iszlamisták beengedéséért és Izrael támadásáért, valamint bírálta a migrációs politikát – írja a The Daily Wire.

Latinopoulou kiemelte:

Magyarország szerencsés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vezeti, aki bátran szembeszállt az EU-val, így az ország szuverenitását és identitását is megőrizte.

Véleménye szerint Európának több Orbán Viktorra lenne szüksége.