Egyenesen Görögországból érkezett: ezért szerencsés Magyarország, hogy Orbán Viktor vezeti

Tarol a videó, lenyűgözte a románokat Orbán Viktor: „A legnagyobb politikai vezető Európában”
„Nem megyünk mi innen el” – a román kommentelők is reagáltak Orbán Viktor kolozsvári videójára.
Afroditi Latinopoulou szerint a baloldal felelős az iszlamisták beengedéséért Európába, és úgy véli, a kontinensnek több Orbán Viktorra lenne szüksége, aki megőrizte országa szuverenitását.
Afroditi Latinopoulou, a görög Voice of Reason párt vezetője az Európai Parlamentben hangsúlyozta: ha Izrael elbukik, „a pokol kapui mindannyiunkra megnyílnak”. Szerinte a baloldal felelős az iszlamisták beengedéséért és Izrael támadásáért, valamint bírálta a migrációs politikát – írja a The Daily Wire.
Latinopoulou kiemelte:
Magyarország szerencsés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök vezeti, aki bátran szembeszállt az EU-val, így az ország szuverenitását és identitását is megőrizte.
Véleménye szerint Európának több Orbán Viktorra lenne szüksége.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem megyünk mi innen el” – a román kommentelők is reagáltak Orbán Viktor kolozsvári videójára.
Nyitókép: AFP/Jean-Francois Monier
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.