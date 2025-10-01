Egy fenyegető levél miatt zárva marad az Oktoberfest: az Antifa is támadást intézett Münchenben

Az esettel kapcsolatban korábban megjelent egy “Antifa heißt Angriff”, azaz „Antifa támadást tervez” című bejegyzés, amelyben luxusautók felgyújtásáról és betörésekről írt a terrorszervezet. A rendőrség azonban közölte, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a robbantás elkövetőinek köze lenne az Antifához.

Forrás: Alexandra BEIER / AFP

Az ügy kapcsán a nyomozás tovább folyik. A fesztiválozók számára pedig most az a legfontosabb kérdés, hogy mikor és milyen feltételekkel tér vissza az Oktoberfest.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

