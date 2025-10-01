Egy fenyegető levél miatt zárva marad az Oktoberfest: az Antifa is támadást intézett Münchenben

Brutális bombatámadás történt Németországban: az Oktoberfest sem nyit ki
Münchenben a hatóságokat hangos robbanásokhoz és egy komoly tűzhöz riasztották.
München polgármestere elmondta, nem kizárt, hogy szerdán egész nap zárva marad a fesztivál.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a hajnali órákban robbanások rázták meg München északi részeit, ami miatt nem nyitott ki időben az Oktoberfest.
Dieter Reiter, München főpolgármestere délelőtt azt mondta, nem kizárt, hogy a fesztivál szerdán egész zárva marad.
„A rendőrség mindent megtesz azért, hogy legkésőbb délután öt óráig átvizsgálják a fesztivál helyszínét, és garantálják a biztonságot. Ha ez nem sikerül, akkor ma nem nyitunk ki. Sajnálom, de a biztonság az első.” – fogalmazott a polgármester.
A fesztivál nyitását megelőzően a rendőrség egy fenyegető levelet is talált, amely konkrét célpontként említette az Oktoberfestet.
Az esettel kapcsolatban korábban megjelent egy “Antifa heißt Angriff”, azaz „Antifa támadást tervez” című bejegyzés, amelyben luxusautók felgyújtásáról és betörésekről írt a terrorszervezet. A rendőrség azonban közölte, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a robbantás elkövetőinek köze lenne az Antifához.
Az ügy kapcsán a nyomozás tovább folyik. A fesztiválozók számára pedig most az a legfontosabb kérdés, hogy mikor és milyen feltételekkel tér vissza az Oktoberfest.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP
