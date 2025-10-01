Ft
Egy fenyegető levél miatt zárva marad az Oktoberfest: az Antifa is támadást intézett Münchenben

2025. október 01. 15:55

München polgármestere elmondta, nem kizárt, hogy szerdán egész nap zárva marad a fesztivál.

2025. október 01. 15:55
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a hajnali órákban robbanások rázták meg München északi részeit, ami miatt nem nyitott ki időben az Oktoberfest. 

Dieter Reiter, München főpolgármestere délelőtt azt mondta, nem kizárt, hogy a fesztivál szerdán egész zárva marad. 

„A rendőrség mindent megtesz azért, hogy legkésőbb délután öt óráig átvizsgálják a fesztivál helyszínét, és garantálják a biztonságot. Ha ez nem sikerül, akkor ma nem nyitunk ki. Sajnálom, de a biztonság az első.” – fogalmazott a polgármester.

A fesztivál nyitását megelőzően a rendőrség egy fenyegető levelet is talált, amely konkrét célpontként említette az Oktoberfestet.

Az esettel kapcsolatban korábban megjelent egy “Antifa heißt Angriff”, azaz „Antifa támadást tervez” című bejegyzés, amelyben luxusautók felgyújtásáról és betörésekről írt a terrorszervezet. A rendőrség azonban közölte, hogy nem találtak bizonyítékot arra, hogy a robbantás elkövetőinek köze lenne az Antifához.

Forrás: Alexandra BEIER / AFP

Az ügy kapcsán a nyomozás tovább folyik. A fesztiválozók számára pedig most az a legfontosabb kérdés, hogy mikor és milyen feltételekkel tér vissza az Oktoberfest.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

Alte
2025. október 01. 16:23
Mit lehet erre mondani? Csak az van, amit a németek magunknak akartak. Ki milyen kormányt választ magának.
hexahelicene
2025. október 01. 16:17
Angela indította el a migránslavinát, ami letarolja Németországot. A ballib csürhe meg folytatja. Ezért szar ez az egész ciklusos választós rendszer, mert - csalással - néhány tucat vezető egy egész ország jövőjét képes a sírba taszítani. Sajnálom az Oktoberfestet, mert én is szeretem a sört és a fesztiválokat.
Sanyikám
2025. október 01. 16:08 Szerkesztve
Hol van ilyenkor az egekig lm t-shirt fhknhgg Idióták? A mindent is tudó zöldek? Miért nem állnak a sor elejére, hogy majd ők mmegoldjak ezt a problémát! Vagy lehet, hogy kevés szívárványos zászlót tett volna ki a főpolgi? 🤔🤔🤔 Az a lényeg, hogy az olasz szalizt bent ül az eju parlamentben.. 🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡 Árad az idiotizmus🤣🤣🤡🤡
pipa89
2025. október 01. 16:07
Ééés, még mindig sima társadalmi szervezet????? Merz nem óhajtja végre terrorista szervezetté nyilváníttatni????? Mire vár? Hogy felrobbantják a fél fesztivált?
