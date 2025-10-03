Ft
Egész Erdélyt rettegésben tarthatta volna – lecsaptak a terrortámadásra készülő férfira

2025. október 03. 18:40

Azt tervezte, hogy több ember életének kioltására alkalmas terrorcselekményt készít elő és hajt végre.

2025. október 03. 18:40
Terrorizmus gyanújával helyeztek előzetes letartóztatásba egy 33 éves férfit az erdélyi Beszterce-Naszód megyéből, miután több kisméretű robbanószerkezetet készített és tesztelt otthonában, valamint annak környékén – közölte pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni román ügyészség (DIICOT).

A DIICOT News.ro hírportál által idézett közleménye szerint a 33 éves férfi terrorista propagandával foglalkozó internetes oldalakat látogatott és ilyen jellegű anyagokat tárolt.

A férfit csütörtökön őrizetbe vették, pénteken pedig a Kolozs megyei Táblabíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását. A vádhatóság szerint a férfi több ember életének kioltására alkalmas terrorcselekményt tervezett, amely pánikot keltett volna a lakosság körében.

Az ügyészek szerint a gyanúsított 2022 májusa és 2025 között radikalizálódott. Ebben az időszakban két kis méretű robbanószerkezetet gyártott, filmezett és tesztelt otthonában és annak környékén. Idén augusztus és október 2. között újabb két kis méretű robbanószerkezetet állított elő. Ezeket otthonában megtalálták és lefoglalták a rendőrök.

A férfi a robbanószerkezetek gyártásához szükséges információkat az interneten szerezte be, és arról is a világhálón tájékozódott, hogy milyen technikákat és módszereket használnak a terrorakciók elkövetésekor.

Azt tervezte, hogy több ember életének kioltására alkalmas terrorcselekményt készít elő és hajt végre

– írta a DIICOT. A férfi otthonában gyúlékony anyagokat tartalmazó tartályokat és több mint 630 pirotechnikai szerkezetet, petárdát is lefoglaltak. A nyomázás a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) bevonásával zajlott.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

Burg_kastL71-C
2025. október 03. 19:08
Még, hogy a puliszka nem robban, itt a cáfolat.
