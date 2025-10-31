Eduard Habsburg: Orbán Viktor és XIV. Leó pápa sok dologban hasonlóan gondolkodnak

Orbán Viktor: „Magyar napot tartunk Washingtonban” – így készül a magyar kormányfő az amerikai útjára
Az egyeztetés a béke kérdésén túl teljesen más szintre emelheti az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokat is.
Magyarország szentszéki nagykövete elkísérte Orbán Viktor miniszterelnököt a XIV. Leó pápával való találkozás során. A Mandinernek mesélt a benyomásairól.
Nagykövet úr, Ön elejétől a végéig kísérte Orbán Viktor miniszterelnököt, amikor hétfőn XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. Milyen benyomása volt a látogatásról?
Egy nagykövet benyomása természetesen mindig pozitív, de ez valóban egy rendkívüli találkozó volt. Orbán Viktor úgy döntött, hogy az audiencia előtt elmegy egy menetrendszerinti reggeli misére reggel nyolckor a Szent Péter-bazilikában, majd családjával együtt jelent meg az audiencián. Ahogy több gyermekkel együtt kézen fogva sétált át a bazilikán, az természetesen nagy feltűnést keltett, és már a pápa előszobájában is élénk jelenet volt, ahogy az unokái feltűzték fekete fátylaikat, és gyakorolták a köszöntést: „Laudate Jesus Christus.” Ez nagyon nagy hatást tett a Vatikán dolgozóira, és már csak ezért a családi megjelenésért is sok pozitív visszajelzést kaptam.
Miről beszélgettek Orbán és XIV. Leó tartalmilag?
Nem voltam jelen, de nem meglepő, hogy az új Szentatya és Orbán Viktor jól megértik egymást. Magyarország és a Szentszék évek óta együtt szólítanak fel békére és tűzszünetre az ukrajnai háború kapcsán. Magyarország a kezdetek óta a béke oldalán áll és évekig csak a Vatikánra számíthattunk törekvéseinkben, így a miniszterelnök a Szentatya támogatását kérte hazánk háborúellenes erőfeszítéseihez.
Orbán alaposan ismeri ezt a dossziét...
Biztos vagyok benne, hogy a pápa nagyon figyelmesen és alaposan meghallgatta, mivel Orbán Viktor mindkét féllel beszél a konfliktusban, ezért nagyon pontos és hiteles, aktuális információkkal rendelkezik a helyzetről.
A későbbiekben az M1 televíziónak adott interjút, ahol „békéért dolgozó hálózatról”, egy informális államvezetői csoportról beszélt, amely a békét szolgálja. Elmondása szerint ehhez a Vatikán is tartozik. Az Egyesült Államokat ebben a hálózatban a békére törekvő hatalmi központként, a Vatikánt pedig spirituális központként említette. A Vatikánban is így látják ezt?
Ha megnézzük, mit mondott Pietro Parolin bíboros, a Vatikán külügyminisztere azon a délutáni rendezvényen, az szerintem válasz volt a délelőtti találkozóra. A Vatikán mindig is a béke közvetítőjeként tekint magára a világ konfliktusaiban — láthatóan és láthatatlanul is. Sok helyen erről a nyilvánosság sem tud. Vannak országok, ahol az emberek elvesztették bizalmukat a pártjaikban vagy politikai vezetőikben, és ahol a Szentszék tiszteletet, bizalmat élvező párbeszédpartner. Az emberek bíznak a pápában.
A Vatikán szóban és tettben is évek óta a békéért munkálkodik az ukrajnai konfliktusban, ezért azt gondolom, hogy joggal beszélhetünk egy „békekoalícióról”.
Hogyan reagált a pápa Orbán gyermekeire és unokáira?
Néhány méterrel hátrébb álltam, és csak azt láttam, ahogy a pápa egész arca széles mosolyra váltott, amikor az egyik unoka illedelmesen meghajolt fekete fátylában. Láthatóan nagyon tetszett neki.
Egy ilyen látogatást nyilván hosszú előkészület előz meg, ebben Önnek is központi szerepe volt. Mikor kezdődött a szervezés, és mikor kérte Orbán az audienciát?
Viszonylag hamar, XIV. Leó pápa hivatalba lépése után jeleztük, hogy örömmel vennénk, ha Orbán Viktor az év második felében magánkihallgatásra jöhetne. A Szentszék ezután adta meg az időpontot. Valóban nagyon intenzív előkészület előzte meg a látogatást, ami a nagykövetség nagyszerű csapata nélkül elképzelhetetlen lett volna, hiszen mindig hatalmas logisztikai feladat egy ilyen út.
Magyarországot gyakran éri politikai bírálat. Az Ön tapasztalata szerint hogyan látja Magyarországot és a magyar politikát az új pápa?
Ahogyan Ferenc pápa idején is, úgy
XIV. Leónál is jóindulat érezhető Magyarország felé.
A Szentszék nagyra értékeli Orbán Viktor feltétlen elkötelezettségét a béke mellett az ukrajnai konfliktusban. Azt is jól tudják, mennyire aktívan támogatja Magyarország a világszerte üldözött keresztényeket, és mi mindent megteszünk a családok védelméért. Így azt mondhatom, hogy itt egy nagyon jóindulatú partnert látunk, aki sok dologban hasonlóan gondolkodik, mint mi.
Az Ön benyomása szerint Orbán Viktor milyen élményekkel távozott a találkozóról? Mi a véleménye XIV. Leóról?
A nagy államférfiak természetesen megtartják maguknak a gondolataikat, de délután, már az este közeledtével azt mondta, hogy még mindig azon gondolkodik amiről beszélgettek. Azt hiszem, lenyűgözte. Azt is mondta, hogy az évtizedek során most már négy nagyon különböző pápát ismert meg négy különböző országból: a lengyelt, a németet, az argentint és most az amerikait. Úgy gondolom, hogy a pápa nagyon elnyerte a tetszését; a későbbi megjegyzései is egy jó beszélgetésre utaltak XIV. Leó pápával.
Nyitókép: MTI/Vatikáni Média