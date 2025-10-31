Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
XIV Leó Magyarország Szentszék Orbán Viktor

Eduard Habsburg: Orbán Viktor és XIV. Leó pápa sok dologban hasonlóan gondolkodnak

2025. október 31. 17:42

Magyarország szentszéki nagykövete elkísérte Orbán Viktor miniszterelnököt a XIV. Leó pápával való találkozás során. A Mandinernek mesélt a benyomásairól.

2025. október 31. 17:42
null
Boris Kálnoky
Boris Kálnoky

Nagykövet úr, Ön elejétől a végéig kísérte Orbán Viktor miniszterelnököt, amikor hétfőn XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. Milyen benyomása volt a látogatásról?

Egy nagykövet benyomása természetesen mindig pozitív, de ez valóban egy rendkívüli találkozó volt. Orbán Viktor úgy döntött, hogy az audiencia előtt elmegy egy menetrendszerinti reggeli misére reggel nyolckor a Szent Péter-bazilikában, majd családjával együtt jelent meg az audiencián. Ahogy több gyermekkel együtt kézen fogva sétált át a bazilikán, az természetesen nagy feltűnést keltett, és már a pápa előszobájában is élénk jelenet volt, ahogy az unokái feltűzték fekete fátylaikat, és gyakorolták a köszöntést: „Laudate Jesus Christus.” Ez nagyon nagy hatást tett a Vatikán dolgozóira, és már csak ezért a családi megjelenésért is sok pozitív visszajelzést kaptam.

Miről beszélgettek Orbán és XIV. Leó tartalmilag?

Nem voltam jelen, de nem meglepő, hogy az új Szentatya és Orbán Viktor jól megértik egymást. Magyarország és a Szentszék évek óta együtt szólítanak fel békére és tűzszünetre az ukrajnai háború kapcsán. Magyarország a kezdetek óta a béke oldalán áll és évekig csak a Vatikánra számíthattunk törekvéseinkben, így a miniszterelnök a Szentatya támogatását kérte hazánk háborúellenes erőfeszítéseihez.

Orbán alaposan ismeri ezt a dossziét...

Biztos vagyok benne, hogy a pápa nagyon figyelmesen és alaposan meghallgatta, mivel Orbán Viktor mindkét féllel beszél a konfliktusban, ezért nagyon pontos és hiteles, aktuális információkkal rendelkezik a helyzetről.

A későbbiekben az M1 televíziónak adott interjút, ahol „békéért dolgozó hálózatról”, egy informális államvezetői csoportról beszélt, amely a békét szolgálja. Elmondása szerint ehhez a Vatikán is tartozik. Az Egyesült Államokat ebben a hálózatban a békére törekvő hatalmi központként, a Vatikánt pedig spirituális központként említette. A Vatikánban is így látják ezt?

Ha megnézzük, mit mondott Pietro Parolin bíboros, a Vatikán külügyminisztere azon a délutáni rendezvényen, az szerintem válasz volt a délelőtti találkozóra. A Vatikán mindig is a béke közvetítőjeként tekint magára a világ konfliktusaiban — láthatóan és láthatatlanul is. Sok helyen erről a nyilvánosság sem tud. Vannak országok, ahol az emberek elvesztették bizalmukat a pártjaikban vagy politikai vezetőikben, és ahol a Szentszék tiszteletet, bizalmat élvező párbeszédpartner. Az emberek bíznak a pápában.

A Vatikán szóban és tettben is évek óta a békéért munkálkodik az ukrajnai konfliktusban, ezért azt gondolom, hogy joggal beszélhetünk egy „békekoalícióról”.

Hogyan reagált a pápa Orbán gyermekeire és unokáira?

Néhány méterrel hátrébb álltam, és csak azt láttam, ahogy a pápa egész arca széles mosolyra váltott, amikor az egyik unoka illedelmesen meghajolt fekete fátylában. Láthatóan nagyon tetszett neki.

Egy ilyen látogatást nyilván hosszú előkészület előz meg, ebben Önnek is központi szerepe volt. Mikor kezdődött a szervezés, és mikor kérte Orbán az audienciát?

Viszonylag hamar, XIV. Leó pápa hivatalba lépése után jeleztük, hogy örömmel vennénk, ha Orbán Viktor az év második felében magánkihallgatásra jöhetne. A Szentszék ezután adta meg az időpontot. Valóban nagyon intenzív előkészület előzte meg a látogatást, ami a nagykövetség nagyszerű csapata nélkül elképzelhetetlen lett volna, hiszen mindig hatalmas logisztikai feladat egy ilyen út.

Magyarországot gyakran éri politikai bírálat. Az Ön tapasztalata szerint hogyan látja Magyarországot és a magyar politikát az új pápa?

Ahogyan Ferenc pápa idején is, úgy 

XIV. Leónál is jóindulat érezhető Magyarország felé.

 A Szentszék nagyra értékeli Orbán Viktor feltétlen elkötelezettségét a béke mellett az ukrajnai konfliktusban. Azt is jól tudják, mennyire aktívan támogatja Magyarország a világszerte üldözött keresztényeket, és mi mindent megteszünk a családok védelméért. Így azt mondhatom, hogy itt egy nagyon jóindulatú partnert látunk, aki sok dologban hasonlóan gondolkodik, mint mi.

Az Ön benyomása szerint Orbán Viktor milyen élményekkel távozott a találkozóról? Mi a véleménye XIV. Leóról?

A nagy államférfiak természetesen megtartják maguknak a gondolataikat, de délután, már az este közeledtével azt mondta, hogy még mindig azon gondolkodik amiről beszélgettek. Azt hiszem, lenyűgözte. Azt is mondta, hogy az évtizedek során most már négy nagyon különböző pápát ismert meg négy különböző országból: a lengyelt, a németet, az argentint és most az amerikait. Úgy gondolom, hogy a pápa nagyon elnyerte a tetszését; a későbbi megjegyzései is egy jó beszélgetésre utaltak XIV. Leó pápával.

Nyitókép: MTI/Vatikáni Média

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. október 31. 18:46
Magyar Péter is így fog tárgyalni a pápával, csak nem Rómában, hanem egy lipsi csatorna studiójában ahol egy paparmasé pápa lesz.....DDDD
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. október 31. 18:32 Szerkesztve
A Habsburgok törvényes királyaink voltak. A birodalmi érdekeket képviselték. A leszármazottak nem felelősek elődeik tetteiért. Ne gyűlöld azokat, akik nem szolgáltak rá!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 31. 18:24
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a béke mellett!
Válasz erre
0
0
dave
2025. október 31. 18:22
Az összes Habsburg takarodjon haza a kúrva annyába! Ebből is bizonyítható, hogy zsidó vérrel keverték, mert még mindig a gazda testén élnek, mint Marci hevesen. Miért nem bécsben éltek rohadékok?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!