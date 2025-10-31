Eduard Habsburg: Orbán Viktor és XIV. Leó pápa sok dologban hasonlóan gondolkodnak

Biztos vagyok benne, hogy a pápa nagyon figyelmesen és alaposan meghallgatta, mivel Orbán Viktor mindkét féllel beszél a konfliktusban, ezért nagyon pontos és hiteles, aktuális információkkal rendelkezik a helyzetről.

A későbbiekben az M1 televíziónak adott interjút, ahol „békéért dolgozó hálózatról”, egy informális államvezetői csoportról beszélt, amely a békét szolgálja. Elmondása szerint ehhez a Vatikán is tartozik. Az Egyesült Államokat ebben a hálózatban a békére törekvő hatalmi központként, a Vatikánt pedig spirituális központként említette. A Vatikánban is így látják ezt?

Ha megnézzük, mit mondott Pietro Parolin bíboros, a Vatikán külügyminisztere azon a délutáni rendezvényen, az szerintem válasz volt a délelőtti találkozóra. A Vatikán mindig is a béke közvetítőjeként tekint magára a világ konfliktusaiban — láthatóan és láthatatlanul is. Sok helyen erről a nyilvánosság sem tud. Vannak országok, ahol az emberek elvesztették bizalmukat a pártjaikban vagy politikai vezetőikben, és ahol a Szentszék tiszteletet, bizalmat élvező párbeszédpartner. Az emberek bíznak a pápában.

A Vatikán szóban és tettben is évek óta a békéért munkálkodik az ukrajnai konfliktusban, ezért azt gondolom, hogy joggal beszélhetünk egy „békekoalícióról”.

Hogyan reagált a pápa Orbán gyermekeire és unokáira?