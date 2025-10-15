Donald Trump a Putyinnal való kapcsolatáról vallott

Hivatalos jelentés: itt a vége, beszakadt Ukrajna támogatása
A hangzatos ígérgetés dacára az Európából érkező katonai segélyek 57 százalékkal csökkentek.
Ellentmondásos érzések dúlnak az amerikai elnökben.
A Lenta arról ír, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke minden probléma ellenére jónak nevezte kapcsolatát Vlagyimir Putyinnal. Mint kiderült, kijelentést azt követően tette, hogy az argentin elnökkel, Javier Mileijel találkozott a Fehér Házban.
„Csalódott vagyok az ukrajnai rendezés ütemében, annak ellenére, hogy jó a kapcsolatom Putyinnal. Egyszerűen nem akar véget vetni ennek a háborúnak”
– mondta az amerikai elnök.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP