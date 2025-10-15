Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
probléma Donald Trump Vlagyimir Putyin kapcsolat

Donald Trump a Putyinnal való kapcsolatáról vallott

2025. október 15. 06:53

Ellentmondásos érzések dúlnak az amerikai elnökben.

2025. október 15. 06:53
null

A Lenta arról ír, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke minden probléma ellenére jónak nevezte kapcsolatát Vlagyimir Putyinnal. Mint kiderült, kijelentést azt követően tette, hogy az argentin elnökkel, Javier Mileijel találkozott a Fehér Házban.

„Csalódott vagyok az ukrajnai rendezés ütemében, annak ellenére, hogy jó a kapcsolatom Putyinnal. Egyszerűen nem akar véget vetni ennek a háborúnak”

– mondta az amerikai elnök.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2025. október 15. 08:14
Mindenki a békét akarja, csak a saját elképzelései szerint. Még talán Ursula, Macron, Merz, Zelenszkijjel is, fegyverekkel, harcokkal meg az oroszok kiirtásával.
Válasz erre
1
0
h040183
•••
2025. október 15. 07:25 Szerkesztve
Nem csak Putler nem akarja a háború végét. Az amerikai GDP se akarja, és a pincsi EU is benyal tövig a gazdáinak. Ja és Zselének miért is lenne jó ha vége lenne? Tulajdonképpen nem is értem, miért beszélnek békéről, mindenkinek jó így, csak a környező országoknak nem, meg a szerencsétlen ukránoknak...
Válasz erre
0
0
obakapimaki
•••
2025. október 15. 07:06 Szerkesztve
Ezzel szemben a valóság az, hogy a narancsfejű kretén, aki lassan lekörözi a vén debill, befosott tömeggyilkos bidét, minen percben 180fokot fordít az álláspontján és teljesen egyértelmű kirajzolódik, hogy ő szeretné eszkalálni a helyzetet. Valószínűleg, vasmarokkal tartják a golyóit, ennek a nárcisztikus, magát Istennek képzelő nyomoréknak..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!