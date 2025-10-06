Dömötör Csaba: Von der Leyen háborúba vitte Európát – eljött a számonkérés ideje

Ma délután az Európai Parlament plenáris ülésén megkezdődik az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány vitája, amelyet a Patrióta frakció kezdeményezett. A szavazásra csütörtökön kerül sor, és bár kevesen számítanak arra, hogy az indítvány átmegy,

a vita így is az Európai Bizottság elnökének eddigi tevékenységének, valamint a brüsszeli politikák jövőjéről szóló súlyos elégedetlenség jelképe.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kijelentette: „ezernyi okunk van arra, hogy Ursula von der Leyen ne folytathassa a tevékenységét.” Szerinte az Európai Bizottság működése „tönkreteszi a kontinens gazdaságát” és „alapjaiban fenyegeti az európai polgárok biztonságát”. Dömötör hangsúlyozta:

Von der Leyen továbbra is erőlteti a háborús politikát, miközben az unió már mintegy 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött Ukrajnára, és újabb hitelcsomagokat készül jóváhagyni fegyvervásárlásra.

A politikus emlékeztetett, hogy a szankciós politika következménye az energiaárak drasztikus emelkedése, a rekordmagas infláció, valamint az európai ipar – különösen a német – versenyképességének zuhanása.