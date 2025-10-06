Dömötör Csaba: Von der Leyen háborúba vitte Európát – eljött a számonkérés ideje

Rácz András beismerte: Ukrajna nem lesz EU-tag – akkor most Von der Leyen hazudott?
Az Európai Parlamentben hétfőn kezdődik Ursula von der Leyen elleni újabb bizalmatlansági vita. Dömötör Csaba szerint ezernyi ok van arra, hogy a bizottsági elnök ne folytathassa tevékenységét – Brüsszel háborúba és gazdasági válságba sodorta Európát.
Ma délután az Európai Parlament plenáris ülésén megkezdődik az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány vitája, amelyet a Patrióta frakció kezdeményezett. A szavazásra csütörtökön kerül sor, és bár kevesen számítanak arra, hogy az indítvány átmegy,
a vita így is az Európai Bizottság elnökének eddigi tevékenységének, valamint a brüsszeli politikák jövőjéről szóló súlyos elégedetlenség jelképe.
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kijelentette: „ezernyi okunk van arra, hogy Ursula von der Leyen ne folytathassa a tevékenységét.” Szerinte az Európai Bizottság működése „tönkreteszi a kontinens gazdaságát” és „alapjaiban fenyegeti az európai polgárok biztonságát”. Dömötör hangsúlyozta:
Von der Leyen továbbra is erőlteti a háborús politikát, miközben az unió már mintegy 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött Ukrajnára, és újabb hitelcsomagokat készül jóváhagyni fegyvervásárlásra.
A politikus emlékeztetett, hogy a szankciós politika következménye az energiaárak drasztikus emelkedése, a rekordmagas infláció, valamint az európai ipar – különösen a német – versenyképességének zuhanása.
A fideszes képviselő szerint a következő uniós költségvetés is a „háború és az ukrán bővítés” alá lesz rendelve:
Brüsszel 33 ezer milliárd forintnyi támogatást venne el az uniós gazdáktól és kohéziós alapokból, miközben több mint 40 ezer milliárdot juttatna Ukrajnának.
Dömötör Csaba hozzátette: mindezt tetézi az „elhibázott Zöld Megállapodás”, amely újabb bürokratikus terheket ró a vállalkozásokra, továbbá a migrációs paktum, amely kötelező betelepítési kvótát és súlyos pénzbüntetést vezetne be a tagállamoknak.
Ritka pillanat: most nem Magyarországot, hanem az EU-t és Kijevet oktatta ki.
Külön kitért a bizottság „Demokrácia Pajzsa” programjára, amely szerinte
liberális aktivistacsoportokat és médiahálózatokat támogat uniós forrásokból a nemzeti kormányok rovására.
Dömötör szerint ezzel Brüsszel nemcsak a demokratikus akaratot írja felül, hanem egy „liberális árnyékgépezetet” épít, amely politikai befolyásgyakorlásra használja az uniós pénzeket.
Hozzátette:
a döntéshozatal átalakítására irányuló törekvés – amely egyhangúság helyett minősített többségi szavazást vezetne be a külpolitikai és bővítési ügyekben – gyakorlatilag elhallgattatná a kritikus tagállamokat.
Von der Leyen számára ez már a második bizalmatlansági indítvány három hónapon belül – írja a Politico. Bár a centrista frakciók egyelőre nem kívánják eltávolítani a bizottsági elnököt,
a sorozatos kezdeményezések azt mutatják, hogy a bizalom fogyóban van.
Az EP bal- és jobboldalán egyaránt nő az elégedetlenség: a háborús finanszírozás, a brüsszeli bürokrácia, a gazdasági stagnálás és a belső demokratikus deficit egyaránt bírálat tárgya.
A csütörtöki szavazás tehát aligha von der Leyen bukásáról, sokkal inkább Brüsszel jövőbeli irányáról szól majd – béke vagy háborús folytatás, gazdasági pragmatizmus vagy ideológiai kényszerpálya között.
Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / AFP