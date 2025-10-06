Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen Európai Parlament

Dömötör Csaba: Von der Leyen háborúba vitte Európát – eljött a számonkérés ideje

2025. október 06. 14:59

Az Európai Parlamentben hétfőn kezdődik Ursula von der Leyen elleni újabb bizalmatlansági vita. Dömötör Csaba szerint ezernyi ok van arra, hogy a bizottsági elnök ne folytathassa tevékenységét – Brüsszel háborúba és gazdasági válságba sodorta Európát.

2025. október 06. 14:59
null

Ma délután az Európai Parlament plenáris ülésén megkezdődik az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány vitája, amelyet a Patrióta frakció kezdeményezett. A szavazásra csütörtökön kerül sor, és bár kevesen számítanak arra, hogy az indítvány átmegy, 

a vita így is az Európai Bizottság elnökének eddigi tevékenységének, valamint a brüsszeli politikák jövőjéről szóló súlyos elégedetlenség jelképe.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kijelentette: „ezernyi okunk van arra, hogy Ursula von der Leyen ne folytathassa a tevékenységét.” Szerinte az Európai Bizottság működése „tönkreteszi a kontinens gazdaságát” és „alapjaiban fenyegeti az európai polgárok biztonságát”. Dömötör hangsúlyozta: 

Von der Leyen továbbra is erőlteti a háborús politikát, miközben az unió már mintegy 70 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget költött Ukrajnára, és újabb hitelcsomagokat készül jóváhagyni fegyvervásárlásra. 

A politikus emlékeztetett, hogy a szankciós politika következménye az energiaárak drasztikus emelkedése, a rekordmagas infláció, valamint az európai ipar – különösen a német – versenyképességének zuhanása.

A fideszes képviselő szerint a következő uniós költségvetés is a „háború és az ukrán bővítés” alá lesz rendelve: 

Brüsszel 33 ezer milliárd forintnyi támogatást venne el az uniós gazdáktól és kohéziós alapokból, miközben több mint 40 ezer milliárdot juttatna Ukrajnának. 

Dömötör Csaba hozzátette: mindezt tetézi az „elhibázott Zöld Megállapodás”, amely újabb bürokratikus terheket ró a vállalkozásokra, továbbá a migrációs paktum, amely kötelező betelepítési kvótát és súlyos pénzbüntetést vezetne be a tagállamoknak.

Ezt is ajánljuk a témában

Külön kitért a bizottság „Demokrácia Pajzsa” programjára, amely szerinte 

liberális aktivistacsoportokat és médiahálózatokat támogat uniós forrásokból a nemzeti kormányok rovására. 

Dömötör szerint ezzel Brüsszel nemcsak a demokratikus akaratot írja felül, hanem egy „liberális árnyékgépezetet” épít, amely politikai befolyásgyakorlásra használja az uniós pénzeket. 

Hozzátette: 

a döntéshozatal átalakítására irányuló törekvés – amely egyhangúság helyett minősített többségi szavazást vezetne be a külpolitikai és bővítési ügyekben – gyakorlatilag elhallgattatná a kritikus tagállamokat.

Von der Leyen számára ez már a második bizalmatlansági indítvány három hónapon belül – írja a Politico. Bár a centrista frakciók egyelőre nem kívánják eltávolítani a bizottsági elnököt,

 a sorozatos kezdeményezések azt mutatják, hogy a bizalom fogyóban van. 

Az EP bal- és jobboldalán egyaránt nő az elégedetlenség: a háborús finanszírozás, a brüsszeli bürokrácia, a gazdasági stagnálás és a belső demokratikus deficit egyaránt bírálat tárgya. 

A csütörtöki szavazás tehát aligha von der Leyen bukásáról, sokkal inkább Brüsszel jövőbeli irányáról szól majd – béke vagy háborús folytatás, gazdasági pragmatizmus vagy ideológiai kényszerpálya között.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mads Claus Rasmussen / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2025. október 06. 16:37
Halálbüntetés -életfogytiglan nélkül nincs visszatartó erő. Kalergi- bilderbergista Eursula Magas-Mélyállm császármozsanője joghalál palásttal palástolja leplezetlen céljait.
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. október 06. 16:13
Helyes, akár minden héten újra be kell nyújtani... !
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. október 06. 15:27
Hátha egszer a demokrácia majd visszalő. Itt az ideje.
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. október 06. 15:13
Ez kevés lesz. Erősek. Addig, amíg valaki meg nem szólal, nem borítja a bilit, vagy meg nem kezdődik vmelyik jutalékos kormány elhajtása, addig nem indul be a dominó. UvdL helyett bármikor be tudnak dobni egy másik fogott embert. Sajnos. Ha kikényszeríthető lenne a leváltása, az csak egy időleges esemény lenne, a folyamatot nem akasztaná meg...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!