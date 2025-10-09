Borult a bili Brüsszelben: hivatalosan is Von der Leyen cselédsajtója lett a Politico

Orbán egy pillanat alatt megfordítaná a történelem kerekét: Brüsszel száznyolcvan fokos fordulatot vehet
„Ha hárman leszünk, az már lázadás” – szögezte le a miniszterelnök.
A lap volt újságírója elküldte a fenébe a szerkesztőséget.
Egy érdekes szösszenetnek lehettünk tanúi csütörtökön az X-et böngészve.
Történt ugyanis, hogy a Politico szerkesztősége behízelgő jókívánságokat fogalmazott meg Ursula von der Leyennek születésnapja alkalmából.
Többek között ilyeneket: „Mindezt hogyan csinálja?” – tette fel valaki a kérdést, akit szemmel láthatóan lenyűgözött az Európai Bizottság elnökének a munkabírása. „Von der Leyen lényegében egy szerzeteshez hasonló rutin szerint él a körülötte lévők szerint.” A hab a tortán azonban Manfred Weber jellemzése volt. „Kedves Ursula, köszönöm a barátságodat és a kiváló együttműködést. Okos vezetésed összetartja Európát ezekben a viharos időkben. Boldog születésnapot!”
Ezeket olvasva nem csoda, hogy az egyik volt munkatársat ezek a kedveskedő szavak igencsak felháborították.
„Bárki számára, aki már a kezdetekkor is a Politicónál dolgozott, és segített abban, hogy kritikus hangként jelenjen meg Európában az uniós ügyekben,
ez a szégyentelen talpnyalás nem csak hányingerkeltő, hanem rendkívül szomorú is”
– adott hangot csalódottságának az X-en Matthew Karnitschnig.
