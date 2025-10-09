Ft
Brüsszel liberális Ursula von der Leyen Manfred Weber Politico Európai Bizottság Európai Unió baloldal

Borult a bili Brüsszelben: hivatalosan is Von der Leyen cselédsajtója lett a Politico

2025. október 09. 21:22

A lap volt újságírója elküldte a fenébe a szerkesztőséget.

2025. október 09. 21:22
Politico

Egy érdekes szösszenetnek lehettünk tanúi csütörtökön az X-et böngészve.

Történt ugyanis, hogy a Politico szerkesztősége behízelgő jókívánságokat fogalmazott meg Ursula von der Leyennek születésnapja alkalmából.

Többek között ilyeneket: „Mindezt hogyan csinálja?” – tette fel valaki a kérdést, akit szemmel láthatóan lenyűgözött az Európai Bizottság elnökének a munkabírása. „Von der Leyen lényegében egy szerzeteshez hasonló rutin szerint él a körülötte lévők szerint.” A hab a tortán azonban Manfred Weber jellemzése volt. „Kedves Ursula, köszönöm a barátságodat és a kiváló együttműködést. Okos vezetésed összetartja Európát ezekben a viharos időkben. Boldog születésnapot!”

Ezeket olvasva nem csoda, hogy az egyik volt munkatársat ezek a kedveskedő szavak igencsak felháborították.

„Bárki számára, aki már a kezdetekkor is a Politicónál dolgozott, és segített abban, hogy kritikus hangként jelenjen meg Európában az uniós ügyekben,

ez a szégyentelen talpnyalás nem csak hányingerkeltő, hanem rendkívül szomorú is”

– adott hangot csalódottságának az X-en Matthew Karnitschnig.

Nyitókép: Politico

 

dundi-fan3
2025. október 09. 22:01
"ez a szégyentelen talpnyalás nem csak hányingerkeltő, hanem rendkívül szomorú is” Egy pillanatra azt hittem, ezt a NER-talpnyaloncaira értette. Mondjuk rájuk is tökéletesen igaz.
Palmoilfree
2025. október 09. 21:28
Ursula a kedves vezető.
