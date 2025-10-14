Bejelentette az elnök: itt a drasztikus válaszlépés a Nobel-díj miatt

Venezuela a külügyminisztérium Instagramon közzétett közleménye szerint belső „átszervezés” részeként rendelte el a norvég fővárosban működő nagykövetség bezárását. Az ország „béke és integráció” elveinek megfelelően Venezuela az ausztráliai nagykövetségét is bezárja. Norvégia kulcsszerepet játszott a Maduro és a venezuelai ellenzék közötti tárgyalások közvetítésében.

Maduro döntése közvetlenül azután született, hogy Machado pénteken megkapta a 2025-ös békedíjat, valamint azután, hogy