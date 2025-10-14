Ft
Maduro nagykövetség Venezuela Nobel-díj Norvégia szuverenitás

Bejelentette az elnök: itt a drasztikus válaszlépés a Nobel-díj miatt

2025. október 14. 06:33

Nem tetszik mindenkinek, hogy ellenzéki kapta a Nobel-díjat.

2025. október 14. 06:33
null

Nem tetszik a venezuelai diktátornak, hogy ellenzéki vezető kapta a Nobel-díjat: Nicolas Maduro elnök bezárja Venezuela norvégiai nagykövetségét, elutasítva ezzel Oslo döntését, amely elismerte María Corina Machado küzdelmét a dél-amerikai országbanírta meg a Bloomberg

Venezuela a külügyminisztérium Instagramon közzétett közleménye szerint belső „átszervezés” részeként rendelte el a norvég fővárosban működő nagykövetség bezárását. Az ország „béke és integráció” elveinek megfelelően Venezuela az ausztráliai nagykövetségét is bezárja. Norvégia kulcsszerepet játszott a Maduro és a venezuelai ellenzék közötti tárgyalások közvetítésében.

Maduro döntése közvetlenül azután született, hogy Machado pénteken megkapta a 2025-ös békedíjat, valamint azután, hogy 

a Trump-kormányzat a Karib-térségben maximális nyomást gyakorló kampányt indított, hogy felelősségre vonja Madurót egy drogbárókat érintő ügyben.

Az már csak részletkérdés, hogy a Nobel-díjat egy független bizottság ítéli oda, amelyet Norvégia parlamentje nevez ki, és amelynek nincs kapcsolata a kormány külpolitikájával.

Norvégia segíteni akart

Norvégia 2019 és 2024 között többször közvetített Maduro és az ellenzék között, ami végül a sikertelen Barbadosi Megállapodáshoz vezetett. Caracas mostani döntése a nagykövetség bezárásáról azt jelzi, hogy előreláthatólag megszakad minden hivatalos kommunikáció Oslóval.

A sikertelen megállapodások óta – amelyeket Maduro következetesen elutasított, 

mielőtt 2024-ben olyan elnökválasztást tartott, amelyet a nemzetközi megfigyelők széles körben csalásnak minősítettek

 – a Maduro-kormány nemzetközi elszigeteltsége tovább mélyült.

Miközben Venezuela az ENSZ Biztonsági Tanácsában határozatot kért szuverenitásának védelmére, a szomszédos országok nem léptek fel egységesen Maduro védelmében, inkább óvatosan reagáltak. Brazília és Kolumbia bírálta az Egyesült Államok lépéseit, míg Guyana és Trinidad és Tobago támogatta az amerikai beavatkozást.

A norvégiai és ausztráliai bezárások mellett Venezuela Instagram-bejegyzése bejelentette, hogy képviseleteket nyit Zimbabwében és Burkina Fasóban is, „a Globális Déllel való kapcsolatok erősítése érdekében.”

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP


 

