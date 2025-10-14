Bejelentette az elnök: itt a drasztikus válaszlépés a Nobel-díj miatt

Nem Trump és nem is Greta kapta meg a Nobel-békedíjat: itt a győztes!
María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.
Nem tetszik mindenkinek, hogy ellenzéki kapta a Nobel-díjat.
Nem tetszik a venezuelai diktátornak, hogy ellenzéki vezető kapta a Nobel-díjat: Nicolas Maduro elnök bezárja Venezuela norvégiai nagykövetségét, elutasítva ezzel Oslo döntését, amely elismerte María Corina Machado küzdelmét a dél-amerikai országban – írta meg a Bloomberg.
Venezuela a külügyminisztérium Instagramon közzétett közleménye szerint belső „átszervezés” részeként rendelte el a norvég fővárosban működő nagykövetség bezárását. Az ország „béke és integráció” elveinek megfelelően Venezuela az ausztráliai nagykövetségét is bezárja. Norvégia kulcsszerepet játszott a Maduro és a venezuelai ellenzék közötti tárgyalások közvetítésében.
Maduro döntése közvetlenül azután született, hogy Machado pénteken megkapta a 2025-ös békedíjat, valamint azután, hogy
a Trump-kormányzat a Karib-térségben maximális nyomást gyakorló kampányt indított, hogy felelősségre vonja Madurót egy drogbárókat érintő ügyben.
Az már csak részletkérdés, hogy a Nobel-díjat egy független bizottság ítéli oda, amelyet Norvégia parlamentje nevez ki, és amelynek nincs kapcsolata a kormány külpolitikájával.
Norvégia 2019 és 2024 között többször közvetített Maduro és az ellenzék között, ami végül a sikertelen Barbadosi Megállapodáshoz vezetett. Caracas mostani döntése a nagykövetség bezárásáról azt jelzi, hogy előreláthatólag megszakad minden hivatalos kommunikáció Oslóval.
A sikertelen megállapodások óta – amelyeket Maduro következetesen elutasított,
mielőtt 2024-ben olyan elnökválasztást tartott, amelyet a nemzetközi megfigyelők széles körben csalásnak minősítettek
– a Maduro-kormány nemzetközi elszigeteltsége tovább mélyült.
Miközben Venezuela az ENSZ Biztonsági Tanácsában határozatot kért szuverenitásának védelmére, a szomszédos országok nem léptek fel egységesen Maduro védelmében, inkább óvatosan reagáltak. Brazília és Kolumbia bírálta az Egyesült Államok lépéseit, míg Guyana és Trinidad és Tobago támogatta az amerikai beavatkozást.
A norvégiai és ausztráliai bezárások mellett Venezuela Instagram-bejegyzése bejelentette, hogy képviseleteket nyit Zimbabwében és Burkina Fasóban is, „a Globális Déllel való kapcsolatok erősítése érdekében.”
