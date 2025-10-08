Bedobta a törülközőt Nagy-Britannia: sorra menekülnek Magyarországra az emberek

„Nem engedem, hogy Orbán Viktor döntsön Európa jövőjéről” – elszakadt a cérna Dániában
A dán miniszterelnök mindenben segítené Zelenszkijt.
Egyre többen érkeznek hazánkba.
A The European Conservative véleménycikke szerint a brit zsidó közösség helyzete az európai civilizáció állapotának indikátora.
Ben Freeman brit zsidó publicista a manchesteri zsinagóga-támadás után Izraelbe költözik, mert úgy érzi, Nagy-Britannia nem tudja megvédeni polgárait.
Dominic Green kommentátor szerint a brit kormány elvesztette az irányítást, és a baloldal is inkább muszlim szavazókra támaszkodik.
A cikk kiemeli: egyes EU-polgárok Magyarországot választják menedékül az iszlám és migráns erőszak miatt, de Orbán Viktor kormánya naponta egymillió eurós bírságot fizet Brüsszelnek határvédelme miatt. Majd arra is felhívta a figyelmet a cikk, hogy egy esetleges választási vereség után ez változhatna.
Az írás élesen bírálja Európa keresztény vezetőit és civil szervezeteit a tömeges migráció támogatásáért, párhuzamot vonva a jelenlegi antiszemitizmus és a 20. századi üldözések között.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, fontos felmérést végzett az Ipsos. Arra a kérdésre, hogy hányan félnek attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatává válnak, a válaszadók aránya Magyarországon 7 százalék, Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék, Belgiumban 33 százalék.
