Bedobta a törülközőt Nagy-Britannia: sorra menekülnek Magyarországra az emberek

A The European Conservative véleménycikke szerint a brit zsidó közösség helyzete az európai civilizáció állapotának indikátora.

Ben Freeman brit zsidó publicista a manchesteri zsinagóga-támadás után Izraelbe költözik, mert úgy érzi, Nagy-Britannia nem tudja megvédeni polgárait.

Dominic Green kommentátor szerint a brit kormány elvesztette az irányítást, és a baloldal is inkább muszlim szavazókra támaszkodik.

Magyarország szerepe

A cikk kiemeli: egyes EU-polgárok Magyarországot választják menedékül az iszlám és migráns erőszak miatt, de Orbán Viktor kormánya naponta egymillió eurós bírságot fizet Brüsszelnek határvédelme miatt. Majd arra is felhívta a figyelmet a cikk, hogy egy esetleges választási vereség után ez változhatna.