Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Nagy-Britannia bűncselekmény erőszak migráció migráns Izrael Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Bedobta a törülközőt Nagy-Britannia: sorra menekülnek Magyarországra az emberek

2025. október 08. 10:48

Egyre többen érkeznek hazánkba.

2025. október 08. 10:48
null

A The European Conservative véleménycikke szerint a brit zsidó közösség helyzete az európai civilizáció állapotának indikátora.

Ben Freeman brit zsidó publicista a manchesteri zsinagóga-támadás után Izraelbe költözik, mert úgy érzi, Nagy-Britannia nem tudja megvédeni polgárait.

Dominic Green kommentátor szerint a brit kormány elvesztette az irányítást, és a baloldal is inkább muszlim szavazókra támaszkodik.

Magyarország szerepe

A cikk kiemeli: egyes EU-polgárok Magyarországot választják menedékül az iszlám és migráns erőszak miatt, de Orbán Viktor kormánya naponta egymillió eurós bírságot fizet Brüsszelnek határvédelme miatt. Majd arra is felhívta a figyelmet a cikk, hogy egy esetleges választási vereség után ez változhatna.

Az írás élesen bírálja Európa keresztény vezetőit és civil szervezeteit a tömeges migráció támogatásáért, párhuzamot vonva a jelenlegi antiszemitizmus és a 20. századi üldözések között.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, fontos felmérést végzett az Ipsos. Arra a kérdésre, hogy hányan félnek attól, hogy erőszak vagy bűncselekmény áldozatává válnak, a válaszadók aránya Magyarországon 7 százalék, Svédországban 57 százalék, Franciaországban 36 százalék, Németországban 29 százalék, Belgiumban 33 százalék.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szarvasbika
2025. október 08. 11:50
De ne ide már!!! Elég, hogy a sok gyáva, puhapöcsű német idemenekül, mert otthon nem merik kinyitni a szájukat.
Válasz erre
1
0
coyote-0
2025. október 08. 11:25
"Orbán Viktor kormánya naponta egymillió eurós bírságot fizet Brüsszelnek határvédelme miatt." Remélem ez csak elírás és nem fizetjük meg ezt a jogtalan bírságot.
Válasz erre
0
0
Hoked_ly
2025. október 08. 11:10
Izraelbe menjenek, ne ide hozzánk. Már így is túl sok zsidó szívja a vérünket!
Válasz erre
3
0
pipa89
2025. október 08. 11:05
Na, akkor kedves zsidó közösség, próbálhatnátok némi nyomást kifejteni a népetekről levált Pénzmaffiára (Bauer, Rockenfeld, Warburg, Astor etc.), mert ők irányították bele a világot az antiszemitizmusba, a világra öntött woke tombol, mert a történelmet nem tanították meg rendesen. Az új generációk birka módjára kerülnek a neomarxizmus, az Antifa és más szélsőséges terrorszervezetek befolyása alá. Mindent át kell értékelni. A tabukat valóban le kell dönteni a világ pénzuraival kapcsolatban. A múltat nem eltörölni kell, hanem feltárni! Kezdhetjük a FED-alapítással.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!