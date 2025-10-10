Az Index cikke mérsékelt hangvételben közelítette meg a választást, és a Telexhez hasonlóan megemlítette, hogy Babiš Orbán szövetségesének számít, de ezt nem értékelte sem negatívan, sem pozitívan. A portál különlegessége, hogy a cseh pártok állami finanszírozásának rendszerét is részletesen bemutatta, így a választás gazdasági következményeire helyezte a hangsúlyt. Az Index közölte, hogy az ANO a szavazatok alapján 194 millió korona állami támogatásra lesz jogosult, ami stabil pénzügyi hátteret biztosít számára a következő ciklusban. Bár kevesebb szó esett a koalíciós tárgyalások részleteiről, a portál átfogó képet adott arról, hogyan működik a politikai struktúra Csehországban. Az írás objektív, adatközpontú és magyarázó jellegű volt, nem politikai állásfoglalás.

A Pesti Srácok a hírhez nemzetpolitikai keretet társított, Orbán Viktor Facebook-posztját idézve már a címben is (»Győzött az igazság!«). A portál szerint Babiš győzelme a közép-európai patrióta erők megerősödését jelzi, és Orbán előző évi CPAC-beszédét is felidézte, amelyben a magyar kormányfő előre jelezte a fordulatot. A cikk elsősorban a magyar kormány kommunikációs narratíváját tükrözte, és nem tért ki a cseh belpolitikai folyamatok részleteire. A hangsúly a visegrádi együttműködésen és a »nemzeti szuverenitás« diadalán volt, amivel a portál a választási eredményt egy tágabb, ideológiai győzelemként mutatta be.

A 24.hu szintén Orbán gratulációját választotta címnek, de tartalmilag kiegyensúlyozottabb volt, mint a Pesti Srácoké. A portál pontos százalékos bontásban ismertette a pártok eredményeit, részletesen feltüntetve az ANO, a Spolu, az STAN, az SPD és a Kalózok támogatottságát. Az írás semleges hangvételű, de kiegészült egy mélyebb háttérelemzéssel is, amelyben Babišt a Fico–Orbán–Putyin-tengely részeként értelmezték. A 24.hu anyaga így egyszerre hírszerű és politikai kontextusba ágyazott: a cseh választásokat a közép-európai hatalmi viszonyok tükreként mutatta be, de kerülte az éles minősítéseket.

A Mandiner élő választási műsorral készült, ami ritkaságszámba megy a magyar sajtóban. A Gyürky Enikő vezette beszélgetésben három szakértő – Kiss Rajmund, Mészáros Andor és Kolek Zsolt – elemezte a fejleményeket. A portál inkább a politikai realitásokra és lehetséges forgatókönyvekre koncentrált, nem pedig értékítéletet fogalmazott meg. A cseh belpolitika mellett regionális aspektusokat is vizsgált: mit jelenthet Babiš győzelme a visegrádi együttműködés szempontjából, és hogyan alakulhat a cseh–magyar tengely az EU-n belül. A Mandiner elemző, visszafogott, mégis stratégiai szemléletű tálalása kiemelkedett a jobboldali sajtómezőnyből.

A 444.hu rövid, lényegre törő cikket közölt, amelyben a választás fő tényadatait ismertette, és egyetlen bekezdésben utalt a politikai következményekre. A portál megjegyezte, hogy Babiš győzelme »jó hír az ukránellenes tábor számára«, amelyet Orbán Viktor és Robert Fico képvisel. Ez a mondat jól jelzi a 444 fókuszát: geopolitikai szempontból értelmezte a cseh eseményeket, különös tekintettel a Patrióták frakció erősödésére. Nem foglalt állást a portál, semleges hangvételt ütött meg a beszámolóban.