Kezdenek felocsúdni az első sokkból a brüsszeli és a prágai liberálisok.
A magyar sajtóbeszámolók világosan megrajzolták az értelmezési törésvonalakat.
„A cseh parlamenti választáson Andrej Babiš pártja, az ANO az előzetes várakozosknál nagyobb győzelmet aratott, ám a koalíciós tárgyalások még korántsem futottak le.
A politikai fordulat nemcsak Csehország, hanem a közép-európai térség erőviszonyaira is hatással lehet,
különösen az Orbán–Fico–Babiš tengely megerősödése révén. Elemzésünkben tíz online hírportál – a Telex, az Index, a Pesti Srácok, a 24.hu, a Mandiner, a 444.hu, a Magyar Nemzet, a Magyar Hang, az Origo és a HVG – beszámolóit hasonlítottuk össze. Sajtókörkép következik.
A Telex részletes és háttérinformációkkal teli cikke átfogó képet adott a cseh belpolitika állapotáról, amely nélkülözhetetlen a választási eredmények értelmezéséhez. A portál hangsúlyozta, hogy a választások előtt borítékolható volt: senki sem lesz képes önállóan kormányt alakítani, és Babišnak is koalíciós partnert kell keresnie. A cikk bemutatta a pártok mandátum-arányait, valamint a politikai alkuk várható irányait. Ugyanakkor kritikus hangot ütött meg Babiš személyével kapcsolatban, amikor vagyonára hívta fel olvasói figyelmét. A Telex érzékelhetően Petr Pavel és a korábbi kormány iránt mutatott szimpátiát (»A választók nem értékelték a kormány takarékoskodását sem, amellyel a Babiš idején még 5 százalékos költségvetési hiányt 1,9-re vitték le.«), kiemelve a gazdasági fegyelmet és a »takarékoskodás« erényét. Összességében inkább a korábbi vezetést dícsérő elemzés volt, mint a választások eredményéről szóló tudósítás.
Az Index cikke mérsékelt hangvételben közelítette meg a választást, és a Telexhez hasonlóan megemlítette, hogy Babiš Orbán szövetségesének számít, de ezt nem értékelte sem negatívan, sem pozitívan. A portál különlegessége, hogy a cseh pártok állami finanszírozásának rendszerét is részletesen bemutatta, így a választás gazdasági következményeire helyezte a hangsúlyt. Az Index közölte, hogy az ANO a szavazatok alapján 194 millió korona állami támogatásra lesz jogosult, ami stabil pénzügyi hátteret biztosít számára a következő ciklusban. Bár kevesebb szó esett a koalíciós tárgyalások részleteiről, a portál átfogó képet adott arról, hogyan működik a politikai struktúra Csehországban. Az írás objektív, adatközpontú és magyarázó jellegű volt, nem politikai állásfoglalás.
A Pesti Srácok a hírhez nemzetpolitikai keretet társított, Orbán Viktor Facebook-posztját idézve már a címben is (»Győzött az igazság!«). A portál szerint Babiš győzelme a közép-európai patrióta erők megerősödését jelzi, és Orbán előző évi CPAC-beszédét is felidézte, amelyben a magyar kormányfő előre jelezte a fordulatot. A cikk elsősorban a magyar kormány kommunikációs narratíváját tükrözte, és nem tért ki a cseh belpolitikai folyamatok részleteire. A hangsúly a visegrádi együttműködésen és a »nemzeti szuverenitás« diadalán volt, amivel a portál a választási eredményt egy tágabb, ideológiai győzelemként mutatta be.
A 24.hu szintén Orbán gratulációját választotta címnek, de tartalmilag kiegyensúlyozottabb volt, mint a Pesti Srácoké. A portál pontos százalékos bontásban ismertette a pártok eredményeit, részletesen feltüntetve az ANO, a Spolu, az STAN, az SPD és a Kalózok támogatottságát. Az írás semleges hangvételű, de kiegészült egy mélyebb háttérelemzéssel is, amelyben Babišt a Fico–Orbán–Putyin-tengely részeként értelmezték. A 24.hu anyaga így egyszerre hírszerű és politikai kontextusba ágyazott: a cseh választásokat a közép-európai hatalmi viszonyok tükreként mutatta be, de kerülte az éles minősítéseket.
A Mandiner élő választási műsorral készült, ami ritkaságszámba megy a magyar sajtóban. A Gyürky Enikő vezette beszélgetésben három szakértő – Kiss Rajmund, Mészáros Andor és Kolek Zsolt – elemezte a fejleményeket. A portál inkább a politikai realitásokra és lehetséges forgatókönyvekre koncentrált, nem pedig értékítéletet fogalmazott meg. A cseh belpolitika mellett regionális aspektusokat is vizsgált: mit jelenthet Babiš győzelme a visegrádi együttműködés szempontjából, és hogyan alakulhat a cseh–magyar tengely az EU-n belül. A Mandiner elemző, visszafogott, mégis stratégiai szemléletű tálalása kiemelkedett a jobboldali sajtómezőnyből.
A 444.hu rövid, lényegre törő cikket közölt, amelyben a választás fő tényadatait ismertette, és egyetlen bekezdésben utalt a politikai következményekre. A portál megjegyezte, hogy Babiš győzelme »jó hír az ukránellenes tábor számára«, amelyet Orbán Viktor és Robert Fico képvisel. Ez a mondat jól jelzi a 444 fókuszát: geopolitikai szempontból értelmezte a cseh eseményeket, különös tekintettel a Patrióták frakció erősödésére. Nem foglalt állást a portál, semleges hangvételt ütött meg a beszámolóban.
A Magyar Nemzet Vass Ágnest, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatóját kérdezte meg a választási eredményekről, szakértői megközelítést adva a hírhez. A cikk a koalíciós tárgyalások nehézségeit és a külügyminiszteri poszt körüli vitákat hangsúlyozta. Vass szerint Csehországban komoly törésvonal alakulhat ki az EU- és NATO-ellenes pártok, különösen az SPD álláspontja miatt, amit az elnök sem hagyhat figyelmen kívül. A Magyar Nemzet ezzel nemcsak a jobboldali narratívát erősítette, hanem diplomáciai dimenzióba is helyezte az eseményt, kiegyensúlyozottan mutatva be a politikai dilemmákat.
A Magyar Hang semleges, de elemző hangvételben közölt cikket, amely a választás európai jelentőségét emelte ki. A lap szerint az ANO győzelme szuverenista fordulatot jelenthet, de Babiš pártja nem azonosítható teljes mértékben a Fidesz euroszkepticizmusával. Az elemzés különbséget tett a pragmatikus és az ideologikus nemzeti politizálás között, Babišt inkább az előbbihez sorolva. Ugyanakkor a cikk figyelmeztetett: a szuverenitás-jelszavak erősödése könnyen feszültséget szülhet az EU-n belül. A Magyar Hang így alapvetően semleges hangvétellel számolt be, de nem rejtette véka alá politikai értékválasztását sem.
Az Origo kiegyensúlyozott tudósítást közölt, amelyben a cseh belpolitikai viszonyokra és a lehetséges koalíciós forgatókönyvekre helyezte a hangsúlyt. A portál kiemelte, hogy bár Babiš nagy fölénnyel nyert, kormányalakítása nem lesz egyszerű, és várhatóan az SPD-vel és az Autósok pártjával kezd majd tárgyalni. A cikk szerint Babiš »Csehország az első« politikát hirdetett, ugyanakkor az EU megreformálására törekszik, ami kompromisszumkész irányt jelez. Az Origo cikke szakmai hangvételű, semleges és informatív, elkerülve a belpolitikai minősítéseket.
A HVG cikke volt a legélesebb Babiš-ellenes hangvételű írás a vizsgált portálok között. Már a címben – »Prága a populizmus felé fordul« – is politikai értékelés jelenik meg, és a cikkben végig az EU-ellenes és populista irányváltás dominál. A HVG szerint Babiš győzelme az ukrajnai támogatás visszafogását, valamint Brüsszellel való új konfliktusokat vetít előre. A lap emlékeztetett a korábbi korrupciós ügyekre és a »cseh Trump« jelzőre is. A cikk tágabb európai kontextusba helyezte a fejleményeket, figyelmeztető hangvétellel a közép-európai populizmus erősödéséről.
A jobboldali médiumok – a Mandiner, a Magyar Nemzet, az Origo és a Pesti Srácok – Babiš győzelmét a szuverenista erők regionális előretöréseként látták, míg az ellenzéki sajtó – a Telex, a 444, a HVG, a 24.hu és a Magyar Hang – inkább a populizmus újabb hullámát és a liberális demokrácia kihívását hangsúlyozta. Közös pont, hogy mindkét tábor geopolitikai fordulatként értelmezte az eredményt, ám míg az egyik a »patrióták megerősödését« ünnepelte, a másik inkább Európa újabb politikai viharát láttatta közeledni a cseh választás hírével.”
