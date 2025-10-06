Amerika forrong: Trumpék terrort emlegetnek, a demokraták a jogállamiság megszűnésétől rettegnek

Trumpnál végleg betelt a pohár: újabb ország ellen indíthat háborút
Úgy látszik, az elnök nem csak szavakkal harcol a kartellek ellen.
Az események akkor eszkalálódtak, amikor az elnök a kormányzó beleegyezése nélkül 200 kaliforniai gárdistát akart Portlandbe átcsoportosítani.
A Washington Post hétfői cikke szerint Karin J. Immergut kerületi bíró vasárnap este ismét akadályt gördített a Trump-kormányzat tervei elé, amikor ideiglenesen megtiltotta, hogy bármely más állam – szövetségi irányítás alá vont – nemzeti gárdistáit Oregonba vezényeljék. A döntés azt követően született, hogy
Donald Trump a kormányzó beleegyezése nélkül mintegy 200 kaliforniai gárdistát akart Portlandbe átcsoportosítani.
A bíró – akit maga Trump nevezett ki 2019-ben – korábban már megakadályozta, hogy az oregoni nemzeti gárdát bevessék a városban, ezért a Fehér Ház megpróbálta más államok egységeit igénybe venni, sikertelenül.
Tina Kotek, Oregon demokrata kormányzója vasárnap este közölte, hogy körülbelül száz gárdista már megérkezett, és további száz úton van. Elmondása szerint Texasból is terveztek katonákat küldeni Portlandbe. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, aki Oregon oldalán csatlakozott a Trump elleni keresethez, üdvözölte a döntést, és bejelentette, hogy minden kaliforniai gárdista visszatér hazájába.
Diadalmaskodott a jogállamiság. Ez az ítélet nem csupán jogi győzelem, hanem az amerikai demokrácia diadala”
– fogalmazott Newsom.
Immergut korábbi, szombati határozatában úgy fogalmazott, hogy az elnök valószínűleg túllépte alkotmányos hatáskörét a csapatok mozgósításával, megsértve ezzel a tizedik alkotmánykiegészítést, amely kimondja: minden olyan jogkör, amelyet az alkotmány nem ruház a szövetségi kormányra, az államokat vagy a népet illeti.
„Ennek az országnak régi és alapvető hagyománya az ellenállás a kormányzati túlkapásokkal szemben. [...] Ez a hagyomány egy alapvető igazságra épül: az Egyesült Államok alkotmányos jogállam, nem pedig statáriális rendszer” – írta döntésében Immergut.
Stephen Miller, Donald Trump kabinetfőnök-helyettese az oregoni zavargásokat „a szövetségi kormány és annak tisztviselői elleni szervezett terrortámadásnak” minősítette, és hangsúlyozta:
A csapatok bevetése elengedhetetlen a személyzetünk, törvényeink, kormányunk, a közrend és maga a köztársaság megvédése érdekében.”
Későbbi bejegyzésében Miller azzal vádolta Immergut bírót, hogy döntésével lényegében meg akarja semmisíteni a 2024-es elnökválasztás eredményét, „az alkotmányos rend egyik legsúlyosabb és legkirívóbb megsértését” elkövetve.
Nyitókép: Mandel NGAN / AFP