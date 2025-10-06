Amerika forrong: Trumpék terrort emlegetnek, a demokraták a jogállamiság megszűnésétől rettegnek

Tina Kotek, Oregon demokrata kormányzója vasárnap este közölte, hogy körülbelül száz gárdista már megérkezett, és további száz úton van. Elmondása szerint Texasból is terveztek katonákat küldeni Portlandbe. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, aki Oregon oldalán csatlakozott a Trump elleni keresethez, üdvözölte a döntést, és bejelentette, hogy minden kaliforniai gárdista visszatér hazájába.

Diadalmaskodott a jogállamiság. Ez az ítélet nem csupán jogi győzelem, hanem az amerikai demokrácia diadala”

– fogalmazott Newsom.

Immergut korábbi, szombati határozatában úgy fogalmazott, hogy az elnök valószínűleg túllépte alkotmányos hatáskörét a csapatok mozgósításával, megsértve ezzel a tizedik alkotmánykiegészítést, amely kimondja: minden olyan jogkör, amelyet az alkotmány nem ruház a szövetségi kormányra, az államokat vagy a népet illeti.

„Ennek az országnak régi és alapvető hagyománya az ellenállás a kormányzati túlkapásokkal szemben. [...] Ez a hagyomány egy alapvető igazságra épül: az Egyesült Államok alkotmányos jogállam, nem pedig statáriális rendszer” – írta döntésében Immergut.