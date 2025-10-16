A Kreml szerint a NATO-főtitkár teljesen fogalmatlan

Mark Rutte NATO-főtitkár ma Brüsszelben élesen kritizálta az orosz hadsereget, különösen a pilóták és tengerészek felkészültségét – írta meg a Portfolio.

A szövetség vezetője szerint a világ hajlamos túlbecsülni Oroszország katonai képességeit, miközben szerinte a valóságban a haderő teljesítménye gyakran elmarad a várakozásoktól.

Nem kellene túlzásba esnünk azzal kapcsolatban, hogy Oroszország mire képes. A pilótáik gyenge repülési képességeikről ismertek, a hajóskapitányaik pedig sokszor azt sem tudják, hol kell horgonyt ereszteni”

– mondta Rutte.

Rutte kijelentését azonban a Kreml sem hagyta szó nélkül: Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője cáfolta Rutte szavait, és „tájékozatlannak” nevezte a NATO-főtitkárt.