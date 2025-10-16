A Kreml szerint a NATO-főtitkár teljesen fogalmatlan

Nincs fék: még több fegyvert adna a NATO Ukrajnának
Drámaian csökkentek a nyugati fegyvertámogatások, a NATO ezt szeretné orvosolni.
Rutte úgy véli: „Oroszországnak rossz pilótái vannak”, jött is a válasz.
Mark Rutte NATO-főtitkár ma Brüsszelben élesen kritizálta az orosz hadsereget, különösen a pilóták és tengerészek felkészültségét – írta meg a Portfolio.
A szövetség vezetője szerint a világ hajlamos túlbecsülni Oroszország katonai képességeit, miközben szerinte a valóságban a haderő teljesítménye gyakran elmarad a várakozásoktól.
Nem kellene túlzásba esnünk azzal kapcsolatban, hogy Oroszország mire képes. A pilótáik gyenge repülési képességeikről ismertek, a hajóskapitányaik pedig sokszor azt sem tudják, hol kell horgonyt ereszteni”
– mondta Rutte.
Rutte kijelentését azonban a Kreml sem hagyta szó nélkül: Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője cáfolta Rutte szavait, és „tájékozatlannak” nevezte a NATO-főtitkárt.
Ezt is ajánljuk a témában
Drámaian csökkentek a nyugati fegyvertámogatások, a NATO ezt szeretné orvosolni.
„Rutte sértegetéséből jól látszik, hogy semmit sem tud a pilótáinkról és tengerészeinkről. Ha tudna, nem mondana ilyeneket” – reagált Peszkov.
Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
***
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Más mozit néz az ukrán elnök.
Belgium továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, de az F–16-osok átadása körül még van néhány nyitott kérdés.
Hírszerzési információk szerint Moszkva a belarusz területet használhatja fel újabb hadműveletek előkészítésére.