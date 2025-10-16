Ft
A Kreml szerint a NATO-főtitkár teljesen fogalmatlan

2025. október 16. 14:08

Rutte úgy véli: „Oroszországnak rossz pilótái vannak”, jött is a válasz.

2025. október 16. 14:08
Mark Rutte NATO-főtitkár ma Brüsszelben élesen kritizálta az orosz hadsereget, különösen a pilóták és tengerészek felkészültségét – írta meg a Portfolio.

A szövetség vezetője szerint a világ hajlamos túlbecsülni Oroszország katonai képességeit, miközben szerinte a valóságban a haderő teljesítménye gyakran elmarad a várakozásoktól.

Nem kellene túlzásba esnünk azzal kapcsolatban, hogy Oroszország mire képes. A pilótáik gyenge repülési képességeikről ismertek, a hajóskapitányaik pedig sokszor azt sem tudják, hol kell horgonyt ereszteni” 

– mondta Rutte.

Rutte kijelentését azonban a Kreml sem hagyta szó nélkül: Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője cáfolta Rutte szavait, és „tájékozatlannak” nevezte a NATO-főtitkárt.

„Rutte sértegetéséből jól látszik, hogy semmit sem tud a pilótáinkról és tengerészeinkről. Ha tudna, nem mondana ilyeneket” – reagált Peszkov.

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

