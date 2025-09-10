„Alighanem nem Kuliba ő volt a fő célpont, hanem Zaluzsnij – ez mint aktív nagykövetet ugyan nem korlátozza, de ha »volt diplomata« lenne – azaz lemondana és politikába kezdene, akkor érintett lenne. Az ilyesmit nevezik megelőző csapásnak. De célpont lehet persze Kuleba is (sok mindent tudhat), de ő kapott fülest. Ott van Pavlo Klimkin volt külügyminiszter, aki Porosenko-hoz áll (vagy állt közel, rendkívül tehetséges diplomata), Oleksandr Chalyi, és mások.

Már sokszor elmondtam Önöknek – Zelenszkij soha sem volt egy toleráns demokrata – nagy lufit fújtak köré a nyugati sajtóban, eltekintve a kellemetlen dolgoktól – ahogy mondjuk Parubijnál sem említették szinte sehol nyugaton, honnan jött – ugye az ukrán nemzetiszocialistáktól.

Z kemény helyen nevelkedett – nem filozofál és emberijogozik, hanem cselekszik. Én nem vetek rá ezért követ, csak mosolygok azokon, akiknek illúzióik voltak.”