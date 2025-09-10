Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
demkó attila emberi jogok diplomata demokrata Volodimir Zelenszkij Dmitro Kuleba

Zelenszkij soha sem volt egy toleráns demokrata

2025. szeptember 10. 06:17

Nem filozofál és emberijogozik, hanem cselekszik. Csak mosolygok azokon, akiknek illúzióik voltak.

2025. szeptember 10. 06:17
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Alighanem nem Kuliba ő volt a fő célpont, hanem Zaluzsnij – ez mint aktív nagykövetet ugyan nem korlátozza, de ha »volt diplomata« lenne – azaz lemondana és politikába kezdene, akkor érintett lenne. Az ilyesmit nevezik megelőző csapásnak. De célpont lehet persze Kuleba is (sok mindent tudhat), de ő kapott fülest. Ott van Pavlo Klimkin volt külügyminiszter, aki Porosenko-hoz áll (vagy állt közel, rendkívül tehetséges diplomata), Oleksandr Chalyi, és mások.

Már sokszor elmondtam Önöknek – Zelenszkij soha sem volt egy toleráns demokrata – nagy lufit fújtak köré a nyugati sajtóban, eltekintve a kellemetlen dolgoktól – ahogy mondjuk Parubijnál sem említették szinte sehol nyugaton, honnan jött – ugye az ukrán nemzetiszocialistáktól.

Z  kemény helyen nevelkedett – nem filozofál és emberijogozik, hanem cselekszik. Én nem vetek rá ezért követ, csak mosolygok azokon, akiknek illúzióik voltak.”

Nyitókép: Maxym Marusenko/NurPhoto via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

borsos-2
2025. szeptember 10. 08:20
Hogy finomkodik a Demkó is... ukrán nemzetiszocialisták... Mocskos náci férgek! Kérem szépen.
kovsa2
2025. szeptember 10. 08:12
youtube.com/watch?v=HP77rHJ0gfY Éppen most találtam. Igaz vagy nem nem tudom, de! Félelmetes. Szerintem (remélem) a hamis zászlós akció a legvalószínűbb. Ebből a veszett Európából, vezetéséből, mindent IS kinézek. Franciák a csőd szélén táncolnak, a németek sem állnak fényesen, de sok EU ország adóssága nagyobb, mint a GDP-je. Nekik jól jönne egy jó kis hiperinfláció. Megoldást nyújtana a problémáikra. Minket meg csődbe vinne. Helyettük.
karakter-2
•••
2025. szeptember 10. 08:09 Szerkesztve
Zellenszkij egy zsidó. Akit az anyja és környezete választottnak és felsőbbrendűnek nevelt, és akit a háttérhatalom és a fajtársai ragadozónak helyeztek be a táplálkozási láncba.
counter-revolution
•••
2025. szeptember 10. 08:07 Szerkesztve
Ezt is írja Demko, cionMandi, valamiért ezt lehagytátok: "Apropó - csapás- Katar...Ez kemény, ugyanis Katar amerikai szövetséges, amerikai (lég)védelem alatt áll. Nem tudom ezt hova tenni. Trump jóváhagyása kellett, ez nem kérdés, mert ha az amerikai haderő nem tud a csapásról, ellenségesként reagált volna rá, az ilyen esetben előbb lőnek, utána kérdeznek. Fent volt a levegőben egy brit és amerikai felderítőgép is, az izraeliek sem láthatatlanok - olyan ugyanis nincs. De Trump ezt jóváhagyta volna Katar ellenében...? Arcvesztést bevállalva? Mert ha egy közeli amerikai szövetséges területét így meg lehet támadni, megölve egy katari állampolgárt, sérül Amerika presztízse a régióban. Még annyi, hogy Katar fontos közvetítő volt a túszügyben, ráadásul Izrael jóváhagyásával finanszírozta 2023 előtt a Hamaszt. Nemhogy jóváhagyásával, hanem támogatásával, mert Netanjahunak jó volt a Hamasz uralma, mert 0%-ra csökkentette a palesztin állam nyugati támogatásának esélyét."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!