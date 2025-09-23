Végre kimutatták a foguk fehérjét a svédek: nyíltan kimondta a svéd miniszter, mit gondol Ukrajnáról

Pal Jonson svéd védelmi miniszter kedden felszólította Európát, hogy növelje a fegyveres konfliktusokra való felkészültségét az Oroszország jelentette fenyegetésre tekintettel.

A békeidős gondolkodásmódról át kell térni Európában a háborús felkészülésre

– jelentette ki a Berlinbe látogató Jonson, mielőtt német kollégájával, Boris Pistoriusszal találkozott. A svéd védelmi miniszter a Konrad Adenauer Alapítványban tartott rendezvényen felszólalva emlékeztetett rá, hogy Oroszország fegyverkezik, halálosabb haderőt fejleszt, és komoly előrelépést tett a nagy hatótávolságú fegyverek és az elektronikus hadviselés terén.

Jonson arra is felhívta a figyelmet, hogy a NATO-országok védelmi együttműködését jobban el kell mélyíteni. „A védelmi beruházásoknál a szövetségen belüli sokféleségről beszélünk” – mondta Jonson. „Ez nem jó. Nem akarok széttöredezettséget látni a védelmi beruházások terén” – nyomatékosította.