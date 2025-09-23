Ft
Háború Ukrajnában Ukrajna Pal Jonson Németország Svédország NATO Oroszország Vlagyimir Putyin Európai Unió

Végre kimutatták a foguk fehérjét a svédek: nyíltan kimondta a svéd miniszter, mit gondol Ukrajnáról

2025. szeptember 23. 15:24

„Ukrajnát pajzsnak – vagy, ha úgy tetszik kardnak – látjuk” – mondta a svéd védelmi miniszter.

2025. szeptember 23. 15:24
null

Pal Jonson svéd védelmi miniszter kedden felszólította Európát, hogy növelje a fegyveres konfliktusokra való felkészültségét az Oroszország jelentette fenyegetésre tekintettel.

A békeidős gondolkodásmódról át kell térni Európában a háborús felkészülésre

– jelentette ki a Berlinbe látogató Jonson, mielőtt német kollégájával, Boris Pistoriusszal találkozott. A svéd védelmi miniszter a Konrad Adenauer Alapítványban tartott rendezvényen felszólalva emlékeztetett rá, hogy Oroszország fegyverkezik, halálosabb haderőt fejleszt, és komoly előrelépést tett a nagy hatótávolságú fegyverek és az elektronikus hadviselés terén.

Jonson arra is felhívta a figyelmet, hogy a NATO-országok védelmi együttműködését jobban el kell mélyíteni. „A védelmi beruházásoknál a szövetségen belüli sokféleségről beszélünk” – mondta Jonson. „Ez nem jó. Nem akarok széttöredezettséget látni a védelmi beruházások terén” – nyomatékosította.

Svédország, amely a hidegháború alatt semleges volt, tavaly csatlakozott a NATO-hoz, azt követően, hogy Oroszország háborút indított Ukrajna ellen.

Ukrajnát pajzsnak – vagy, ha úgy tetszik kardnak – látjuk az orosz katonai terjeszkedéssel szemben”

– mutatott rá, hozzátéve, hogy jelenleg azt is látni kell, hogy „Ukrajna pénzügyi támogatásának terhét egyre kevesebb NATO-szövetséges viseli”.

Jonson kiemelte annak fontosságát, hogy megerősítsék Svédország és Németország kétoldalú védelmi együttműködését, megjegyezve, hogy a két országnak támogatnia kellene a szabványosítást és a hosszú távú szerződéseket. Berlin és Stockholm a védelmi stratégia terén ugyanazon az úton jár. A korábbi alulfinanszírozás után az ukrajnai háború és a Balti-tenger régiójában jelentkező orosz fenyegetés miatt jelenleg mindkét ország rekordösszegeket fektet a védelmi beruházásokba – mondta a svéd védelmi tárca vezetője.



Nyitókép: JOHN THYS / AFP

