Európa SAFE Ursula von der Leyen

Valóban háborúban áll Európa? – Ursula von der Leyen évértékelő beszédéről

2025. szeptember 16. 10:21

A keleti perem megerősítése szükséges – az eszkaláció nyelvének felerősítése nem az.

2025. szeptember 16. 10:21
Vas Tamás
Faktum

„Ursula von der Leyen idei, az Európai Unió helyzetéről adott értékelő beszéde háborús keretet ad az egész ciklusnak: »Európa harcban áll« – mondja, és ennek megfelelően a beszéd két pillérre épül: a folyamatos nyomásgyakorlásra Moszkvával szemben és az európai védelmi kapacitások felsrófolására. A helyzet nyilván nem könnyű, sokak szerint azonban  a felvázolt terápia nagy része politikai »branding«, ami nem hajlandó arról tudomást venni, hogy  a fronton a stratégiai helyzet nem fordult meg, az európai gazdaság pedig évek óta alulteljesít. A »függetlenség pillanata« így könnyen válhat a permanens mozgósítás pillanatává, amelynek során stratégiai célok nélkül vagy azokat megcsúfolva önti a pénzt az Unió egy megnyerhetetlen konfliktusba, elhanyagolva az európai gazdaságot gúzsba kötő rendszerszintű problémákat.

A háborús stratégia három eleme világos: további szankciók (a 19. csomag az orosz tüzelőanyagokra, az »árnyékflottára« és harmadik országokra lő), az immobilizált orosz eszközök hozamának »jóvátételi hitellé« alakítása Ukrajna számára, valamint a képességek pénzelése – drónszövetség, 6 milliárd euró ERA-előütemezés, »Minőségi Katonai Előny« program. A kérdés nem az irány, hanem a hatás. Az árnyékflotta és a reexport elleni küzdelem jogtechnikailag és vámtechnikailag rendkívül nehéz – a kiskapuk gyorsabban nyílnak, mint a brüsszeli közlemények megjelennek. Az orosz eszközhozamok »jóvátételi hitele« jogilag támadható, politikailag megosztó és pénzügyileg is kérdéses: »közös kockázat, vitatott fedezet«. A drónipari tömegtermelésre áttolni a hangsúlyt logikus, de a másik oldal is pontosan ezt csinálja; a mennyiségi fölényt nem deklarációk, hanem gyártósorok döntik el.

A beszéd úgy tesz, mintha az USA esetleges visszavonulása kezelhető részletkérdés volna: »NATO marad, de csak egy erős és hiteles európai védelmi pozíció garantálja a biztonságunkat.« Erre ad választ a »Készenlét 2030« címkével ellátott konstrukció, amely papíron akár 800 milliárd eurónyi beruházást mozgósítana, kiegészítve a SAFE eszközzel (150 milliárd közbeszerzési finanszírozásra). Szép ambíció, de jelenleg inkább finanszírozási jelző és nem pénzügyi fedezet: a védelmi szemeszter, a közös beszerzési pipeline, az előfinanszírozási mechanika és a költségvetési korlát még nincsenek készen. Európa önállóan is lehet hiteles – de csak akkor, ha tényleg kinyitja a pénzcsapokat, és kézzelfogható kapacitásépítés indul meg. A »hitelesség« ma még inkább kommunikáció, mint szerződéses kötelezettségvállalás.

A keleti szárny megerősítésére javasolt »keleti őrség«, a valós idejű űrmegfigyelés és a balti országok kérésére építendő »drónfal« abból indul ki, hogy a perem védelme az egész kontinens védelme. Ez ésszerű – feltéve, hogy nem párhuzamos rendszerek finanszírozása indul, hanem közösen kifejlesztett, közösen üzemeltetett, interoperábilis képességek. Az EU erre »világos ütemtervet« ígér a Tanács elé, 2030-as kapacitáscélokkal. De az ütemtervek nem állítanak meg drónokat, és nem gyártanak légvédelmet: ha a beruházási döntések csúsznak, a valós védelem helyett szimbólumokat finanszírozunk. A keleti perem megerősítése szükséges – az eszkaláció nyelvének felerősítése nem az.”

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

szemlelo-2
2025. szeptember 16. 14:15
Érdekes az egész cikk. Ugyanakkor az az ember benyomása, hogy a szerző nagyon óvatosan fogalmazza meg a mondanivalóját minden területen. Annyíra óvatosan, hogy sokszor nem is érthető, hogy pontosan mit is akar közölni. A kimondott tételekből is igencsak általános következtetéseket von le. Nem igazán jön le, hogy szerinte ebben a helyzetben mit kellene és lehet tennünk.
Upuaut
2025. szeptember 16. 12:09
Majd ha mind a hét gyerek kint lesz a fronton, akkor áll majd Európa háborúban.
Gintonic68
2025. szeptember 16. 11:47
Ursula pár nappal a "hatalmas" dróntamadás előtt végigjárta az unió keleti végeit és megállapította, hogy jól haladnak a dolgok... (Azért egy GPS trükköt megpróbált elsütni, de lebukott...)
k
2025. szeptember 16. 11:43
Az Európai Unió valóban "TOTÁLIS" háborúban áll az oroszokkal Ukrajnában, és Ursula v.d. Lyen beszéde egy háborús beszéd volt ami még több euró kiadását fogja eredményezni Ukrajna felé. Az EU és tagállamai összességében (politikai, gazdasági, humanitárius, katonai támogatások) kb169 milliárd. € összeget adtak Ukrajnának a háború kezdete óta, és ez az összeg a jövőben még csak növekedni fog. Ehhez kapcsolódik az a probléma, hogy a növekvő energiaárak tovább rombolják egész Európa gazdaságát, és az USA vagy más ország nem fog olcsóbb energiát adni. Az ipari visszafejlődéshez kapcsolódik a tudományos visszafejlődés. Tudományosan már India vagy Kina is fejlettebb mint az EU.
