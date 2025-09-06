Valami készül: lengyel gazdák foglaltak el egy ukrán határátkelőt

A lengyel tüntetők megkezdték a tehergépjármű-forgalom blokkolását a Medyka-Shehyni határátkelőhely lengyel oldalánál, jelentette be az ukrán állami határőrség szeptember 6-án – írja a The Kyiv Independent.

A tüntetés kijevi idő szerint délután 12:50-kor kezdődött, és várhatóan legalább hat órán át fog tartani, közölték az ukrán hatóságok.

A tüntetés a határátkelőhely lengyel oldalától körülbelül 1 kilométerre zajlik. A határőrség szerint jelenleg 681 teherautó sorakozik fel, hogy belépjen Lengyelországba.

Az eseményt lengyel gazdák kezdeményezték a gabona alacsony ára, termékeik értékesítésének nehézségei és az EU dél-amerikai Mercosur csoporttal kötött kereskedelmi megállapodása miatt.

