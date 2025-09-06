Ft
Lengyelország tüntetés Ukrajna

Valami készül: lengyel gazdák foglaltak el egy ukrán határátkelőt

2025. szeptember 06. 15:56

Több száz teherautó torlódott fel a Lengyelországba való belépésre várva.

2025. szeptember 06. 15:56
A lengyel tüntetők megkezdték a tehergépjármű-forgalom blokkolását a Medyka-Shehyni határátkelőhely lengyel oldalánál, jelentette be az ukrán állami határőrség szeptember 6-án – írja a The Kyiv Independent.

A tüntetés kijevi idő szerint délután 12:50-kor kezdődött, és várhatóan legalább hat órán át fog tartani, közölték az ukrán hatóságok.

A tüntetés a határátkelőhely lengyel oldalától körülbelül 1 kilométerre zajlik. A határőrség szerint jelenleg 681 teherautó sorakozik fel, hogy belépjen Lengyelországba.

Az eseményt lengyel gazdák kezdeményezték a gabona alacsony ára, termékeik értékesítésének nehézségei és az EU dél-amerikai Mercosur csoporttal kötött kereskedelmi megállapodása miatt.

Nyitókép: Wojtek Radwanski / AFP

Összesen 9 komment

templar62
2025. szeptember 06. 17:21
A Dípsztét birodalmának kesztyűbábja az EU . Fejétől bűzlik a hal is . ( A capite foetet piscis .).
Vata Aripeit
2025. szeptember 06. 16:33
681 teherautó...pár óra alatt...mi mennyiségben hordhatják ide a szemetüket? Helló!!! Jó reggelt!
Kanmacska
2025. szeptember 06. 16:28
A lengyelek kezdenek kiábrándulni a tömeggyilkos ukrán politikából és az ingyenélő ukikból.
faramuci
2025. szeptember 06. 16:22
Majd az általuk megválasztott donald tusk szétvereti őket a karhatalommal...ennyi
