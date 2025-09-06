Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Magyar Péter Szerhij Szidorenko Barátság kőolajvezeték ukrajna

Itt a bizonyíték: az ukránok újabb támadást terveznek a Barátság kőolajvezeték ellen

2025. szeptember 06. 15:31

Mindezt Szerhij Szidorenkó ukrán újságíró mondta el.

2025. szeptember 06. 15:31
null

„Zelenszkij újabb támadást szervez a Barátság kőolajvezeték ellen és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el”véli Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer egy videót is mutatott, ahol az látható, hogy az újságíró azt fejti ki, hogy ha a vezeték újraindul, akkor Ukrajna „újra közbe fog lépni”. Majd a kommunikációs igazgató hozzátette, hogy 

ha Magyarországot egy bábkormány vezetné, akkor Ukrajna „besétálhatna az EU-ba”.

Bejegyzését úgy zárta Menczer, hogy Magyarországot meg fogják védeni minden zsarolás ellenére is.

Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bodosoldier-2
2025. szeptember 06. 15:57
Na majd megint jön a sok harcikakas és leirja,hogy miért nem zárunk el minbdent feléjük.Azért bazdmeg,mert akkor 100 %,hogy felrobbantják a csövet.Igy csak 50.Minden nap közelebb vagyunk,hogy elkészüljön egy másik vezeték,de inkább ahhoz,hogy a hoholok beleszakadnak a háborúba és megpuccsolják a zöld koboldot.
Válasz erre
0
0
fortissima
•••
2025. szeptember 06. 15:52 Szerkesztve
A magyar energiabiztonság garantálása a magyar kormány feladata. Milyen stratégia az, amelyik egy háborús övezetben lévő infrastruktúrára alapul? Az ukránok akár el is zárhatják a területükön átmenő vezetéket, de az elosztót is támadhatják, ami a Barátságot is táplálja. A magyar kormány úgy tűnik, hogy alkalmatlan a legalapvetőbb feladatainak az ellátására. Is...
Válasz erre
1
1
Ízisz
2025. szeptember 06. 15:51
Z. Az ukránok várják a szaros gatyás fost??? Aztán miért??? Csak nem beengedné őket az EU-ba??? Annak ellenére, hogy arra szavaztunk, hogy nem jöhetnek!!! Kiket képvisel ez az egomániás nyomorult??? ❓😡❗
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2025. szeptember 06. 15:48
Anyád támadja meg apád hogy megdugta, és egy undorító gnóm manót szült, ember helyett, te mocsok
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!