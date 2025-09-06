Itt a bizonyíték: az ukránok újabb támadást terveznek a Barátság kőolajvezeték ellen

„Zelenszkij újabb támadást szervez a Barátság kőolajvezeték ellen és várja Magyar Pétert. Mindezt a házi újságírója, Szerhij Szidorenkó mondta el” – véli Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer egy videót is mutatott, ahol az látható, hogy az újságíró azt fejti ki, hogy ha a vezeték újraindul, akkor Ukrajna „újra közbe fog lépni”. Majd a kommunikációs igazgató hozzátette, hogy

ha Magyarországot egy bábkormány vezetné, akkor Ukrajna „besétálhatna az EU-ba”.

Bejegyzését úgy zárta Menczer, hogy Magyarországot meg fogják védeni minden zsarolás ellenére is.

Nyitókép: TOMAS BENEDIKOVIĆ / AFP