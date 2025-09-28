Tragédia: esküvői ünneplés közben jelzőrakétával lőttek fejbe egy nőt, aki életét vesztette

Horvátországban, Sibenik városában, a Szent Jakab székesegyház közelében egy esküvői ünnepségen tragédia történt: egy vendég kilőtt egy jelzőrakétát, amely egy nőt a fején talált – írja az Index.

A sérültet súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, de az orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette.

A horvát Index a helyi rendőrség közleményére hivatkozva írta, hogy a 52 éves férfit őrizetbe vették, és bűnügyi nyomozást indítottak az ügyben.

A délszláv országokban hagyományos gyakorlat az ilyen jellegű ünneplés: nemcsak pirotechnikai eszközökkel, de gyakran éles fegyverrel leadott lövésekkel is kifejezik az örömüket. A horvát 24Sata olvasói felhívták a figyelmet ennek a szokásnak a veszélyeire.

Egy kommentelő emlékeztetett, hogy pár hónappal korábban Splitben történt hasonló tragédia, míg mások az ünneplést „primitívnek és veszélyesnek” nevezték, és sürgették, hogy az országban vezessenek be szabályozást az ilyen eseményekre.