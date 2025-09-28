Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
esküvő Balkán Horvátország

Tragédia: esküvői ünneplés közben jelzőrakétával lőttek fejbe egy nőt, aki életét vesztette

2025. szeptember 28. 21:28

Horvátországban hagyományos gyakorlat az ilyen jellegű ünneplés.

2025. szeptember 28. 21:28
null

Horvátországban, Sibenik városában, a Szent Jakab székesegyház közelében egy esküvői ünnepségen tragédia történt: egy vendég kilőtt egy jelzőrakétát, amely egy nőt a fején talált – írja az Index.

A sérültet súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, de az orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette.

A horvát Index a helyi rendőrség közleményére hivatkozva írta, hogy a 52 éves férfit őrizetbe vették, és bűnügyi nyomozást indítottak az ügyben.

A délszláv országokban hagyományos gyakorlat az ilyen jellegű ünneplés: nemcsak pirotechnikai eszközökkel, de gyakran éles fegyverrel leadott lövésekkel is kifejezik az örömüket. A horvát 24Sata olvasói felhívták a figyelmet ennek a szokásnak a veszélyeire.

Egy kommentelő emlékeztetett, hogy pár hónappal korábban Splitben történt hasonló tragédia, míg mások az ünneplést „primitívnek és veszélyesnek” nevezték, és sürgették, hogy az országban vezessenek be szabályozást az ilyen eseményekre. 

Egy olvasó ironikusan csak annyit írt: „Üdv a Balkánon”, majd szintén a biztonsági szabályozás fontosságát hangsúlyozta.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: X/Morski.hr

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2025. szeptember 28. 22:35
Pedig a horvátok mindig büszkék voltak, hogy ők kultúrnemzet. Eltartott kisujjal fikázták a szerbeket, bosnyákokat hogy azok micsoda vadállatok... Vadállatok, persze, de a horvátok észrevehetnék a gerendát a saját szemükben!
Válasz erre
2
0
Interista
2025. szeptember 28. 22:32
Üdv a balkánon! Érdekes módon ünnepelnek arrafelé. Az 52 éves jóképességű meg úgy be volt nyomva, hogy nem is emlékszik semmire.
Válasz erre
0
0
manuel
2025. szeptember 28. 22:08
Kb mint Mexikó.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 28. 22:05
» Horvátországban hagyományos gyakorlat az ilyen jellegű ünneplés.« Rakétával fejbe? Szép hagyomány!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!