Tapintható a feszültség: kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek Charlie Kirk búcsúztatására

„Nincs több másik arcunk, amit oda tudunk tartani!” – a meggyilkolt Charlie Kirkre emlékeztek Budapesten
Több százan gyűltek össze, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére.
Több mint százezer embert várnak a gyászszertatásra.
Kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista búcsúztatására – írta a BBC. A Turning Point USA (TPUSA) által szervezett esemény vasárnap lesz a glendale-i State Farm Stadionban, és több mint 100 000 ember részvételére számítanak. A szervezők bejelentették, hogy azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, ahol majd kivetítőn követhetik az eseményt.
A TPUSA szerint fokozott biztonsági intézkedésekre lehet számítani, beleértve a „TSA-szintű átvizsgálást”, vagyis a reptereken alkalmazotthoz hasonló szintű átvizsgálást. A Belbiztonsági Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője a CBS-nek elmondta, hogy a búcsúztatás ugyanolyan biztonsági besorolást kapott, mint a Super Bowlhoz hasonló kiemelt események.
Minden óvintézkedést megtesznek mindenki biztonsága érdekében”
– nyilatkozta.
Donald Trump mellett várhatóan beszédet mond Kirk özvegye, Erika, aki átvette férje TPUSA-vezérigazgatói szerepét; JD Vance alelnök; Donald Trump Jr., az elnök legidősebb fia; Tucker Carlson jobboldali politikai kommentátor; valamint Stephen Miller, a belbiztonsági tanácsadó és a Fehér Ház politikai stratégiai helyettes vezetője.
A kapuk helyi idő szerint 08:00-kor (magyar idő szerint 17:00-kor) nyílnak, a hivatalos program pedig 11:00-kor (magyar idő szerint 20:00-kor) kezdődik. Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.
Nyitókép forrása: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
