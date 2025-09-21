Ft
09. 21.
vasárnap
charlie kirk Donald Trump Tucker Carlson Egyesült Államok

Tapintható a feszültség: kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek Charlie Kirk búcsúztatására

2025. szeptember 21. 07:13

Több mint százezer embert várnak a gyászszertatásra.

2025. szeptember 21. 07:13
null

Kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista búcsúztatására – írta a BBC. A Turning Point USA (TPUSA) által szervezett esemény vasárnap lesz a glendale-i State Farm Stadionban, és több mint 100 000 ember részvételére számítanak. A szervezők bejelentették, hogy azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, ahol majd kivetítőn követhetik az eseményt.

A TPUSA szerint fokozott biztonsági intézkedésekre lehet számítani, beleértve a „TSA-szintű átvizsgálást”, vagyis a reptereken alkalmazotthoz hasonló szintű átvizsgálást. A Belbiztonsági Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője a CBS-nek elmondta, hogy a búcsúztatás ugyanolyan biztonsági besorolást kapott, mint a Super Bowlhoz hasonló kiemelt események.

Minden óvintézkedést megtesznek mindenki biztonsága érdekében”

– nyilatkozta.

Donald Trump mellett várhatóan beszédet mond Kirk özvegye, Erika, aki átvette férje TPUSA-vezérigazgatói szerepét; JD Vance alelnök; Donald Trump Jr., az elnök legidősebb fia; Tucker Carlson jobboldali politikai kommentátor; valamint Stephen Miller, a belbiztonsági tanácsadó és a Fehér Ház politikai stratégiai helyettes vezetője.

A kapuk helyi idő szerint 08:00-kor (magyar idő szerint 17:00-kor) nyílnak, a hivatalos program pedig 11:00-kor (magyar idő szerint 20:00-kor) kezdődik. Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.

Nyitókép forrása: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

vi-ktt
•••
2025. szeptember 21. 07:58
Bizony tapintható, a tetves, rühös patkány jóqwrwaannyukat! yutube.com/watch?v=RKKWa78TKPE TAPINTHATÓ!
vi-ktt
•••
2025. szeptember 21. 07:32
Olyan ez az eset az FBI részéről, mint 2001 szeptember 11.-e ahol elég sok bizonyítékot SZÁNDÉKOSAN NEM VETTEK FIGYELEMBE! Nem IS keresték, hogy az épületeket esetleg előre telepített robbanóanyaggal rombolták-e le, pedig emellett PERDÖNTŐ BIZONYÍTÉK orgiát rendeztek a független szakemberek! Nem vizsgálták a Pentagonba csapódó gép felvételeit, vagy ha igen, azokat begyűjtve azonnal bezúzták őket és ÖRÖKRE ELTEMETTÉK, hiszen az a gép, ami eltalálta a Pentagont egy bizonyíthatóan sokkal kisebb EGYMOTOROS gép volt, mivel a 77-es járat hatalmas Rolls-Royce hajtóműveinek nyomát sem találták! (Az áldozatok holttesteivel együtt...) A WTC7-es épület összeomlására viszont 7 évig konstruálták azt a hihetetlen verziót, amit végül a lanyhuló érdeklődés miatt végre elő mertek adni. Ugyanis a WTC7-es épületbe nem csapódott semmi! Se repülőgép, se az ikertornyok darabjai, mégis összedőlt New Yorkban.
vi-ktt
•••
2025. szeptember 21. 07:24
Ez a sztori az égre bűzlik! A FBI lezárta a nyomozást noha még a gyilkos LÖVEDÉKET SEM TALÁLTÁK MEG! Ha Kirket szemből lőtték meg elég nagy szerencse kellett hozzá, hogy a nyakán áthaladó golyó ne sebesítsen meg senkit MÖGÖTTE ugye? De ahhoz, hogy magát LÖVEDÉKET NE TALÁLJÁK MEG fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon az FBI meg akarja-e találni? Ha szemből egy tetőről lőttek, a lövedék a falat találta el, hiszen más nem vette észre, hogy meglőtték volna... Ha viszont oldalról és lentről jött a lövés AHOGY AZ A FELVÉTELEKBŐL VILÁGOSAN KIDERÜL, AZ FBI HAZUDIK!!!!!!! youtube.com/watch?v=N3j50GbcT2k
Chekke-Faint
2025. szeptember 21. 07:22
A biztonsági intézkedések már elkéstek, szerintem...
