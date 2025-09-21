Tapintható a feszültség: kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek Charlie Kirk búcsúztatására

Kiemelt biztonsági intézkedések mellett készülnek Charlie Kirk amerikai konzervatív politikai aktivista búcsúztatására – írta a BBC. A Turning Point USA (TPUSA) által szervezett esemény vasárnap lesz a glendale-i State Farm Stadionban, és több mint 100 000 ember részvételére számítanak. A szervezők bejelentették, hogy azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, ahol majd kivetítőn követhetik az eseményt.

A TPUSA szerint fokozott biztonsági intézkedésekre lehet számítani, beleértve a „TSA-szintű átvizsgálást”, vagyis a reptereken alkalmazotthoz hasonló szintű átvizsgálást. A Belbiztonsági Minisztérium egyik magas rangú tisztviselője a CBS-nek elmondta, hogy a búcsúztatás ugyanolyan biztonsági besorolást kapott, mint a Super Bowlhoz hasonló kiemelt események.

Minden óvintézkedést megtesznek mindenki biztonsága érdekében”

– nyilatkozta.

Donald Trump mellett várhatóan beszédet mond Kirk özvegye, Erika, aki átvette férje TPUSA-vezérigazgatói szerepét; JD Vance alelnök; Donald Trump Jr., az elnök legidősebb fia; Tucker Carlson jobboldali politikai kommentátor; valamint Stephen Miller, a belbiztonsági tanácsadó és a Fehér Ház politikai stratégiai helyettes vezetője.