„Szomália biztonságosabb, mint Anglia” – elképesztő üzenetet küldött a migráns, haza akar térni

Egy szomáliai menedékkérő könyörög a brit hatóságoknak, hogy toloncolják vissza hazájába, mert szerinte veszélyesebb az angliai Nuneatonban maradni, mint a polgárháború sújtotta Szomáliában – számolt be a Daily Mail.

A Warwickshire megyében található kisvárosban az elmúlt hetekben kiéleződtek az indulatok, miután két afgán menedékkérőt letartóztattak egy 12 éves kislány szexuális zaklatásának gyanújával.

Az eset nyomán bevándorlásellenes tüntetések söpörtek végig a településen. A városban néhány éve még alig akadt menekült, ma már 247-en élnek a kisvárosban.

Bár nincs menekültszálló Nuneatonban, a lakhatási válsággal küzdő helyiek így is tiltakoznak a jelenlétük ellen. A feszültséget tovább fokozta egy televíziós interjú, amelyben egy helyi vállalkozót rasszista szitkokkal illettek járókelők, miközben a kamerák forogtak.

Yusuf, egy 50 éves szomáliai férfi két évtizede érkezett az Egyesült Királyságba, ám munkavállalási engedélyét elvesztette egy „súlyos” bántalmazási ügy miatt.

Azóta öt hónapja könyörög a belügyminisztériumnak, hogy küldjék haza.

Ez az ország nem biztonságos, de az én országom (Szomália) most biztonságos – vissza akarok menni”

– mondta a brit sajtónak, annak ellenére, hogy Szomáliában 1991 óta tart a polgárháború.

A feszültség nemcsak a bevándorlók számából fakad: egy 32 éves helyi üzletembert, Zahint is nyíltan megtámadtak a kamerák előtt. Egy nő és társai gyerekekkel vonultak a háttérben, majd rasszista szitkokat kiabáltak, köztük azt, hogy a bevándorlók megerőszakolják a gyerekeket.

A helyi politikában is megjelent a téma: George Finch, a reformpárti megyei tanácsos szerint hiba a menedékkérőket lakóházakba telepíteni, ő inkább használaton kívüli katonai bázisokon helyezné el őket.

Sokan ugyanakkor nem mernek nyíltan véleményt mondani, nehogy rasszistának bélyegezzék őket.

Az idősebb generáció egy része viszont nyíltan panaszkodik, hogy miközben fiatal angol párok lakáshoz jutni sem tudnak, a menedékkérők lakhatást kapnak.

A feszültség közepette a brit kormány és az ellenzék is új intézkedésekkel próbál reagálni a közvélemény nyomására. A munkáspárti belügyminiszter, Yvette Cooper szigorításokat jelentett be a családegyesítésben, miközben Sir Keir Starmer gyorsítaná a menekülthotelek bezárását.

Ugyanakkor kínos kudarc, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott francia–brit „egy be, egy ki” megállapodás keretében eddig egyetlen csónakos migránst sem küldtek vissza Franciaországba. A kormány szerint a folyamat beindult, de az első visszatoloncolásokra csak a hónap végén kerülhet sor.