Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szomáliában kormány ellenzék migráns angliai

„Szomália biztonságosabb, mint Anglia” – elképesztő üzenetet küldött a migráns, haza akar térni

2025. szeptember 02. 12:30

A brit közvélemény nyomása alatt a kormány és az ellenzék is szigorításokat ígér, de a látványos tervek rendre megbicsaklanak.

2025. szeptember 02. 12:30
null

Egy szomáliai menedékkérő könyörög a brit hatóságoknak, hogy toloncolják vissza hazájába, mert szerinte veszélyesebb az angliai Nuneatonban maradni, mint a polgárháború sújtotta Szomáliában – számolt be a Daily Mail.

A Warwickshire megyében található kisvárosban az elmúlt hetekben kiéleződtek az indulatok, miután két afgán menedékkérőt letartóztattak egy 12 éves kislány szexuális zaklatásának gyanújával. 

Az eset nyomán bevándorlásellenes tüntetések söpörtek végig a településen. A városban néhány éve még alig akadt menekült, ma már 247-en élnek a kisvárosban. 

Bár nincs menekültszálló Nuneatonban, a lakhatási válsággal küzdő helyiek így is tiltakoznak a jelenlétük ellen. A feszültséget tovább fokozta egy televíziós interjú, amelyben egy helyi vállalkozót rasszista szitkokkal illettek járókelők, miközben a kamerák forogtak.

Yusuf, egy 50 éves szomáliai férfi két évtizede érkezett az Egyesült Királyságba, ám munkavállalási engedélyét elvesztette egy „súlyos” bántalmazási ügy miatt. 

Azóta öt hónapja könyörög a belügyminisztériumnak, hogy küldjék haza. 

Ez az ország nem biztonságos, de az én országom (Szomália) most biztonságos – vissza akarok menni”

 – mondta a brit sajtónak, annak ellenére, hogy Szomáliában 1991 óta tart a polgárháború.

A feszültség nemcsak a bevándorlók számából fakad: egy 32 éves helyi üzletembert, Zahint is nyíltan megtámadtak a kamerák előtt. Egy nő és társai gyerekekkel vonultak a háttérben, majd rasszista szitkokat kiabáltak, köztük azt, hogy a bevándorlók megerőszakolják a gyerekeket. 

A helyi politikában is megjelent a téma: George Finch, a reformpárti megyei tanácsos szerint hiba a menedékkérőket lakóházakba telepíteni, ő inkább használaton kívüli katonai bázisokon helyezné el őket. 

Sokan ugyanakkor nem mernek nyíltan véleményt mondani, nehogy rasszistának bélyegezzék őket. 

Az idősebb generáció egy része viszont nyíltan panaszkodik, hogy miközben fiatal angol párok lakáshoz jutni sem tudnak, a menedékkérők lakhatást kapnak.

A feszültség közepette a brit kormány és az ellenzék is új intézkedésekkel próbál reagálni a közvélemény nyomására. A munkáspárti belügyminiszter, Yvette Cooper szigorításokat jelentett be a családegyesítésben, miközben Sir Keir Starmer gyorsítaná a menekülthotelek bezárását. 

Ugyanakkor kínos kudarc, hogy a nagy csinnadrattával beharangozott francia–brit „egy be, egy ki” megállapodás keretében eddig egyetlen csónakos migránst sem küldtek vissza Franciaországba. A kormány szerint a folyamat beindult, de az első visszatoloncolásokra csak a hónap végén kerülhet sor.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Daily Mail

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. szeptember 02. 14:09
Ezt hülyeségnek gondolom. Anglia biztonságos. Előfordulhat, hogy bizonyos városrészek nem komfortosak, de napközben az utcán mászkálni mindenhol biztonságos Angliában. Franciaországról, Belgiumról, Hollandiáról nem állítanám ugyanezt.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. szeptember 02. 13:20
Yusuf inkább visszamegy kalóznak..
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. szeptember 02. 13:01
Z. Ízisz vamonos-4 2025. szeptember 02. 12:57 "Kocsis Máté: Provokációt szervez Kötcsére a Tisza Párt Még a saját közvélemény-kutatóik is folyamatos és erőteljes gyengülést mérnek náluk, a nyarat elvesztették, az országjárásuk ellaposodott. Mindezt a számukra baráti, liberális Politico is megerősíti a fényes nyugatról. Mit tehet ebben a helyzetben ez a Magyar Péter-féle dühös és erőszakos baloldali kisebbség? 😠 Hát persze, hogy provokációt szerveznek Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről. Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: mi az a “számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni” a választásokig? Nektek kampó van. Ezen már a fröcsögés, a provokáció és az uszítás sem fog segíteni. 😁" 222 napotok van még hátra kurva pedofil!!! 💯❗😆😝✌️
Válasz erre
6
0
faszszopotiszaskocsogok
2025. szeptember 02. 12:52
A fejlett nyugat... ahol már jól kifejlődött a zsidó rabszolgatartó társadalom.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!