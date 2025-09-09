Szlovák felismerés: Magyarország megelőzte Ausztriát és messze maga mögé utasította a V4-eket

A napelemek felfutása elképesztő, jönnek az új pályázatok
2030-ra már 12 gigawattnyi naperőművel kalkulálnak, a teljesítmény zökkenőmentes rendszerbe kapcsolásához további hálózati beruházások is kellenek.
A DenníkN cikke alapján a bőkezű állami támogatásoknak és a kedvező engedélyezési feltételeknek köszönhetően Magyarország az elmúlt öt évben több mint háromszorosára növelte a napenergia részarányát az áramtermelésben.
Magyarország az elmúlt öt évben több mint háromszorosára növelte a napenergia részarányát az áramtermelésben, így megelőzte Ausztriát és messze maga mögé utasította a V4-eket – írja a DenníkN.
Varga Katalin, a REKK programigazgatója szerint
ezt főként a bőkezű állami támogatások, a kedvező engedélyezési feltételek és a jó napsütési adottságok tették lehetővé.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábban azt mondta, örömteli, hogy a megújuló energiaforrások már tavalyelőtt a hazai áramfogyasztás több mint ötödét adták. A tervek szerint 2030-ra az arány 30 százalékos lesz, ugyanakkor a villamosenergia-rendszernek kezelnie kell ezt a példátlanul gyors bővülést.
Ezt is ajánljuk a témában
2030-ra már 12 gigawattnyi naperőművel kalkulálnak, a teljesítmény zökkenőmentes rendszerbe kapcsolásához további hálózati beruházások is kellenek.
Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.