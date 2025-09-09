Szlovák felismerés: Magyarország megelőzte Ausztriát és messze maga mögé utasította a V4-eket

Magyarország az elmúlt öt évben több mint háromszorosára növelte a napenergia részarányát az áramtermelésben, így megelőzte Ausztriát és messze maga mögé utasította a V4-eket – írja a DenníkN.

Varga Katalin, a REKK programigazgatója szerint

ezt főként a bőkezű állami támogatások, a kedvező engedélyezési feltételek és a jó napsütési adottságok tették lehetővé.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábban azt mondta, örömteli, hogy a megújuló energiaforrások már tavalyelőtt a hazai áramfogyasztás több mint ötödét adták. A tervek szerint 2030-ra az arány 30 százalékos lesz, ugyanakkor a villamosenergia-rendszernek kezelnie kell ezt a példátlanul gyors bővülést.