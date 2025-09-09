Ft
Szlovák felismerés: Magyarország megelőzte Ausztriát és messze maga mögé utasította a V4-eket

2025. szeptember 09. 11:31

A DenníkN cikke alapján a bőkezű állami támogatásoknak és a kedvező engedélyezési feltételeknek köszönhetően Magyarország az elmúlt öt évben több mint háromszorosára növelte a napenergia részarányát az áramtermelésben.

2025. szeptember 09. 11:31
null

Magyarország az elmúlt öt évben több mint háromszorosára növelte a napenergia részarányát az áramtermelésben, így megelőzte Ausztriát és messze maga mögé utasította a V4-eket – írja a DenníkN.

Varga Katalin, a REKK programigazgatója szerint

ezt főként a bőkezű állami támogatások, a kedvező engedélyezési feltételek és a jó napsütési adottságok tették lehetővé.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábban azt mondta, örömteli, hogy a megújuló energiaforrások már tavalyelőtt a hazai áramfogyasztás több mint ötödét adták. A tervek szerint 2030-ra az arány 30 százalékos lesz, ugyanakkor a villamosenergia-rendszernek kezelnie kell ezt a példátlanul gyors bővülést.

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Orbanek szerint a brusszeli zoldpolitika megol minket Deviszont Orbanek propaganda cikke alapjan, egy szlovak lap szerint megeloztuk ausztriat a napenergia reszaranyaban. Ami allami tamogatas nelkul nem eri meg, tehat Orbanek olyan energiara koltenek, ami szerintuk megol minket es nem eri meg. Allaspontunk vilagos
