Sokk a sajtótájékoztatón: élő adásban ájult el az új svéd egészségügyi miniszter (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 12:21

Kinevezése napján esett össze nyilvánosan Svédország új egészségügyi minisztere. Elisabet Lann sajtótájékoztatón lett rosszul, a pulpitussal együtt zuhant a földre.

2025. szeptember 10. 12:21
null

Sokkoló felvételek örökítették meg azt a pillanatot, amikor Svédország újonnan kinevezett egészségügyi minisztere hirtelen összeesett egy sajtótájékoztató közepén – írta a New York Post.

Elisabet Lann kedden csatlakozott Ulf Kristersson miniszterelnökhöz és más tisztviselőkhöz egy médiaeseményen – ugyanazon a napon, amikor elődje hirtelen lemondását követően átvette a miniszteri tisztséget.

A közösségi médiában gyorsan elterjedt videón látszik, ahogy Lann a többi politikus mellett áll, majd hirtelen előre dől és az elé éllított pulpitussal együtt a földre zuhan, beütve a fejét.

Svédország miniszterelnök-helyettese, Ebba Busch azonnal kollégája segítségére sietett. Más politikusok és újságírók is segítettek. Lann köré gyűltek, aki eszméletlennek tűnt.

Az egészségügyi miniszter később elhagyta a termet, majd visszatért és elmagyarázta, hogy vércukorszintje hirtelen lezuhanása volt az oka az összeesésének.

Nyitókép: képernyőkép / YouTube / New York Post

***

