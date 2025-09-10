Sokk a sajtótájékoztatón: élő adásban ájult el az új svéd egészségügyi miniszter (VIDEÓ)

Svédország miniszterelnök-helyettese, Ebba Busch azonnal kollégája segítségére sietett. Más politikusok és újságírók is segítettek. Lann köré gyűltek, aki eszméletlennek tűnt.

Az egészségügyi miniszter később elhagyta a termet, majd visszatért és elmagyarázta, hogy vércukorszintje hirtelen lezuhanása volt az oka az összeesésének.

Nyitókép: képernyőkép / YouTube / New York Post

