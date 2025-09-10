Sokk a sajtótájékoztatón: élő adásban ájult el az új svéd egészségügyi miniszter (VIDEÓ)

Gyökeresen megváltozott a helyzet az Európai Unióban: ezúttal Orbán nyújtotta be a számlát Von der Leyennek
Kinevezése napján esett össze nyilvánosan Svédország új egészségügyi minisztere. Elisabet Lann sajtótájékoztatón lett rosszul, a pulpitussal együtt zuhant a földre.
Sokkoló felvételek örökítették meg azt a pillanatot, amikor Svédország újonnan kinevezett egészségügyi minisztere hirtelen összeesett egy sajtótájékoztató közepén – írta a New York Post.
Elisabet Lann kedden csatlakozott Ulf Kristersson miniszterelnökhöz és más tisztviselőkhöz egy médiaeseményen – ugyanazon a napon, amikor elődje hirtelen lemondását követően átvette a miniszteri tisztséget.
A közösségi médiában gyorsan elterjedt videón látszik, ahogy Lann a többi politikus mellett áll, majd hirtelen előre dől és az elé éllított pulpitussal együtt a földre zuhan, beütve a fejét.
Svédország miniszterelnök-helyettese, Ebba Busch azonnal kollégája segítségére sietett. Más politikusok és újságírók is segítettek. Lann köré gyűltek, aki eszméletlennek tűnt.
Az egészségügyi miniszter később elhagyta a termet, majd visszatért és elmagyarázta, hogy vércukorszintje hirtelen lezuhanása volt az oka az összeesésének.
