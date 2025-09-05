Rendkívüli bejelentés: ebbe beleremeg Hollandia, Magyarországra költöztetik a legendás gyárat

Az Accell Group 2026 elején bezárja a legendás Batavus kerékpárgyárat Heerenveenben, és a gyártást Magyarországra helyezi át. Jonas Nilsson, az Accell svéd vezérigazgatója szerint ezzel nő majd a hatékonyság és innováció, ugyanakkor mintegy 160 dolgozó veszíti el állását Hollandiában.

A Volkskrant cikke szerint

a döntés hátterében főként költségcsökkentési szempontok állnak: egy bicikli előállítása Magyarországon harmadannyiba kerül, mint Hollandiában.

Az áthelyezést többen – például Rob Beset volt Batavus-vezérigazgató – kritikusan látják; szerinte az amerikai KKR befektetői szemlélete feláldozta a márka identitását és minőségét rövid távú pénzügyi célokért. A beszámoló kiemeli: bár az iparágban nem általános trend a termelés kiszervezése Kelet-Európába, ez érzékenyen érinti Hollandia hagyományos kerékpáriparát és közösségeit is.