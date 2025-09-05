Ft
Accell Group Magyarország kerékpár gyár Hollandia bicikli Batavus

Rendkívüli bejelentés: ebbe beleremeg Hollandia, Magyarországra költöztetik a legendás gyárat

2025. szeptember 05. 09:38

Érzékenyen érinti Hollandia hagyományos kerékpáriparát és közösségeit is, hogy bezárják a legendás Batavus kerékpárgyárat Heerenveenben, és a gyártást Magyarországra helyezik át. Legalább 160 dolgozó veszíti el az állását.

2025. szeptember 05. 09:38
null

Az Accell Group 2026 elején bezárja a legendás Batavus kerékpárgyárat Heerenveenben, és a gyártást Magyarországra helyezi át. Jonas Nilsson, az Accell svéd vezérigazgatója szerint ezzel nő majd a hatékonyság és innováció, ugyanakkor mintegy 160 dolgozó veszíti el állását Hollandiában.

A Volkskrant cikke szerint

a döntés hátterében főként költségcsökkentési szempontok állnak: egy bicikli előállítása Magyarországon harmadannyiba kerül, mint Hollandiában.

Az áthelyezést többen – például Rob Beset volt Batavus-vezérigazgató – kritikusan látják; szerinte az amerikai KKR befektetői szemlélete feláldozta a márka identitását és minőségét rövid távú pénzügyi célokért. A beszámoló kiemeli: bár az iparágban nem általános trend a termelés kiszervezése Kelet-Európába, ez érzékenyen érinti Hollandia hagyományos kerékpáriparát és közösségeit is.

Nyitókép: AFP/ANP MAG

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Jajdejónekünk
2025. szeptember 05. 11:39
1. Jó hír 2. Életemben nem hallottam erről a "legendás" gyárról. 3. Attól még nagyon jó hír.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 05. 11:34
Hollandia atlagos csaladi jovedelem (2 atlagkeresetu szulo + ket eltartott gyerek) 101500 euro NETTO forras "Visualized: How Family Incomes Compare to Taxes in Europe" no ezert zarjak be a gyarat
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 05. 11:30
vannak bizniszek, amik egy bizonyos berszinten mar nem vegezhetok nyeresegesen ilyen az osszeszereles...ami hollandiaban migrimunka
Válasz erre
0
0
Hangillat
•••
2025. szeptember 05. 11:23 Szerkesztve
Az esztergomi Neuzer Kft., az ország legnagyobb magyar tulajdonú kerékpárgyára neuzer.hu/for-our-possible-partners.html 35 YEARS OF COMPANY HISTORY (Mi a véleméy-terrorista célja?) 135.000 pcs ANNUAL BICYCLE PRODUCTION CAPACITY, WITH ADVANCED POWDER COATING AND DECAL TECHNOLOGY 165 STABLE EMPLOYEES (WITH AN AVERAGE TENURE OF OVER 15 YEARS WITH THE COMPANY) 165 STABIL ALKALMAZOTT (ÁTLAGOSAN TÖBB MINT 15 ÉV A CÉGNÁL TÖRTÉNŐ MUNKAVISZONYSÁGGAL
Válasz erre
0
0
