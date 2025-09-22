Nagyító alá vette az Európai Bizottság a kárpátaljai magyarok ügyét

Kárpátalja: 31 gyanúsított, 19 ügy bíróságon – íme a legpofátlanabb pénzlenyúlások
Küldöttség vizsgálta meg, hogy mit művelnek az ukránok.
Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmét Szolgáló Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának kirendeltsége szeptember 18–19-én Kárpátalján volt, a hogy keretegyezmény ukrajnai végrehajtását vizsgálja – derült ki a KISZó cikkéből.
A delegáció tagjai találkozókat tartottak az oktatási intézmények és érdekképviseleti szervezetek képviselőivel, majd egy több mint másfél órás megbeszélést tartottak a helyi a civil szervezetek képviselőivel.
A Bizottság még a jelentését készíti a kisebbségi keretegyezmény végrehajtásával kapcsolatban.
Kifejtették azt is, hogy ez találkozó is lehetőséget teremtenek arra, hogy eszmecsere folyjon a nemzeti kisebbségek – különösen az ukrajnai magyarság – helyzetéről, az etnikai kapcsolatok és a kisebbségi jogvédelem témájában, külön figyelmet fordítva az orosz-ukrán háború jelentette kihívásokra.
A képviselők külön figyelmet fordítottak a nyelvi identitás védelmére és a helyi és országos hatalmi szervekkel való együttműködésre.
Szóba kerültek az oktatás területén zajló folyamatok, beleértve a magyar nyelvű oktatáshoz való hozzáférést is.
