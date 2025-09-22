Ft
09. 22.
hétfő
delegáció háború etnikai kisebbség Kárpátalja

Nagyító alá vette az Európai Bizottság a kárpátaljai magyarok ügyét

2025. szeptember 22. 18:16

Küldöttség vizsgálta meg, hogy mit művelnek az ukránok.

2025. szeptember 22. 18:16
null

Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmét Szolgáló Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának kirendeltsége szeptember 18–19-én Kárpátalján volt, a hogy keretegyezmény ukrajnai végrehajtását vizsgálja – derült ki a KISZó cikkéből.

A delegáció tagjai találkozókat tartottak az oktatási intézmények és érdekképviseleti szervezetek képviselőivel, majd egy több mint másfél órás megbeszélést tartottak a helyi a civil szervezetek képviselőivel.

A Bizottság még a jelentését készíti a kisebbségi keretegyezmény végrehajtásával kapcsolatban. 

Kifejtették azt is, hogy ez találkozó is lehetőséget teremtenek arra, hogy eszmecsere folyjon a nemzeti kisebbségek – különösen az ukrajnai magyarság – helyzetéről, az etnikai kapcsolatok és a kisebbségi jogvédelem témájában, külön figyelmet fordítva az orosz-ukrán háború jelentette kihívásokra.

A képviselők külön figyelmet fordítottak a nyelvi identitás védelmére és a helyi és országos hatalmi szervekkel való együttműködésre.

Szóba kerültek az oktatás területén zajló folyamatok, beleértve a magyar nyelvű oktatáshoz való hozzáférést is.

***

***

robertdenyiro
2025. szeptember 22. 19:23
Mondjuk ez nem a libkánynáci EU bizottsága, attól független az Európa Tanács. Attól azonban nem kell tartanunk, hogy bármiben elmarasztalják a szintén tagország Ukrajnát.
machet
2025. szeptember 22. 19:13
Képzelem milyen lehet az a nagyító.
csulak
2025. szeptember 22. 19:07
a jelentes sajnos mar elore boritekolhato
kalyibagaliba
2025. szeptember 22. 18:54
És még nem is nyerte meg a Fidesz a '26-os választást.
