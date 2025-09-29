Az EU-csatlakozás kérdése kiemelt szerepet kapott a vasárnapi moldáv parlamenti választásokon, ahol a kormányzó Akció és Szolidaritás Párt (PAS) több mint 50 százalékos támogatottságot szerzett. Gherasimov szerint „más országok” – utalt Magyaroroszágra – tanulhatnának Moldova egységéből, amelynek uniós csatlakozása szerinte az EU-t „erőssé és globális szereplővé” tenné. „Amikor az egyik tagállam habozik, az egész unió megszenvedi ennek következményeit” – fogalmazott. Hozzátette: „Fontos, hogy megoldás szülessen, függetlenül attól, hogy ez jelenleg milyen formát ölt. Reméljük, hogy az EU elegendő egységet mutat egy olyan döntéshez, amely feloldja a patthelyzetet, és lehetővé teszi az új csatlakozási fejezetek megnyitását.”

Gherasimov szerint az EU-nak gyorsan kell cselekednie, hogy kihasználja a választási eredmények által teremtett történelmi lendületet a bővítési folyamatban.

A Politico kiemelte Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepét, aki többször kijelentette, hogy nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, mert az szerinte tönkretenné az uniót.

A lap reményét fejezte ki, hogy a – Politico szerint – közvélemény-kutatásokban vezető Tisza Párt a 2026. áprilisi magyar választásokon legyőzheti Orbánt,

de addig is jelentős előrelépésre van szükség a kulcsfontosságú reformokban a bővítési folyamat előmozdításához.