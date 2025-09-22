Ft
háború Bundestag Háború Ukrajnában Ukrajna Németország Taurus

Minden határt átlépett Németország: elképesztő szövetséget kötött Ukrajnával

2025. szeptember 22. 16:45

Mint kiderült, a cél az, hogy az Ukrán Védelmi erők hatékonyan tudjanak fellépni Oroszország ellen.

2025. szeptember 22. 16:45
null

Németország segíti Ukrajnát nagy hatótávolságú fegyverek kifejlesztésében, az Oroszországban található dróngyárak megsemmisítésére – számolt be a hírről az ukrán TCH.

Thomas Rövekamp a Bundestag védelmi bizottságának vezetője nyilatkozatában kijelentette, hogy nem konkrétan a Taurusról, vagy egyes fegyvertípusokról van szó.

Inkább arra irányul a stratégia, hogy az Ukrán Védelmi erők hatékonyan tudjanak fellépni Oroszország ellen,

beleértve a drónok gyártóhelyeit és indítóállásait. Az orosz-ukrán háború kitörése óta Németország Ukrajna egyik legnagyobb támogatója. A német kormány döntése értelmében 2026-ban legalább 9 milliárd euró támogatást biztosítanak Ukrajnának.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

lemez
2025. szeptember 22. 17:15
És utánna az uki nácik megtámadják Németországot.Nincs ki megvédje.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. szeptember 22. 17:13
Kadirov régen kapott szerepet! Mondjuk Ali összerak néhány száz drónalkatrészt, úgy egy konténernyit. A drónalkatrészek összeszereltségi foka néha nagyon magas! Muhhamad megveszi Alitól ezt a Németországban is kurrens árut, ott raktárakba szállítja. Itt már csak némi polírozás kell, hogy egy szép éjszakán bemutatkozót tartsanak az eszközök. Jó hangosat!
Válasz erre
0
0
obakapimaki
2025. szeptember 22. 17:03
Náci gecik egymás közt..
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 22. 16:59
"Minden határt átlépett Németország: elképesztő szövetséget kötött Ukrajnával" Sajnálatos, de többször is bátorkodtam leírni, hogy nem fulladt ki a zsidóság háborúja Ukrajnában! -és még hol vagyunk az egyéb támogatásoktól... Most még csak vezényelt, szigorúan önkéntesek tartják jórészt a frontot, de mint írtam, a zsidóság még számtalan ország haderejét fordíthatja az oroszok ellen... Mondom, írom, tökéletes a párhuzam, az azonosság! -csak 1945 előtt a németség volt az áldozat, most az oroszok vannak kijelölve, ők a megjelölt cél... A győztes, mint mindig, a zsidóság marad..! -miért nem lehet ezt átlátni?! Hiszen olyan világos!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!