Minden határt átlépett Németország: elképesztő szövetséget kötött Ukrajnával

Németország segíti Ukrajnát nagy hatótávolságú fegyverek kifejlesztésében, az Oroszországban található dróngyárak megsemmisítésére – számolt be a hírről az ukrán TCH.

Thomas Rövekamp a Bundestag védelmi bizottságának vezetője nyilatkozatában kijelentette, hogy nem konkrétan a Taurusról, vagy egyes fegyvertípusokról van szó.

Inkább arra irányul a stratégia, hogy az Ukrán Védelmi erők hatékonyan tudjanak fellépni Oroszország ellen,

beleértve a drónok gyártóhelyeit és indítóállásait. Az orosz-ukrán háború kitörése óta Németország Ukrajna egyik legnagyobb támogatója. A német kormány döntése értelmében 2026-ban legalább 9 milliárd euró támogatást biztosítanak Ukrajnának.