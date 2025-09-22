Elszólta magát a volt ukrán külügyminiszter: „Egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” (VIDEÓ)
Őszintén beszélt Ukrajna uniós csatlakozásának következményeiről.
Mint kiderült, a cél az, hogy az Ukrán Védelmi erők hatékonyan tudjanak fellépni Oroszország ellen.
Németország segíti Ukrajnát nagy hatótávolságú fegyverek kifejlesztésében, az Oroszországban található dróngyárak megsemmisítésére – számolt be a hírről az ukrán TCH.
Thomas Rövekamp a Bundestag védelmi bizottságának vezetője nyilatkozatában kijelentette, hogy nem konkrétan a Taurusról, vagy egyes fegyvertípusokról van szó.
Inkább arra irányul a stratégia, hogy az Ukrán Védelmi erők hatékonyan tudjanak fellépni Oroszország ellen,
beleértve a drónok gyártóhelyeit és indítóállásait. Az orosz-ukrán háború kitörése óta Németország Ukrajna egyik legnagyobb támogatója. A német kormány döntése értelmében 2026-ban legalább 9 milliárd euró támogatást biztosítanak Ukrajnának.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
