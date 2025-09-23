Minden eddiginél messzebbre gurult Ursula von der Leyen gyógyszere: nem elég, hogy Európa összes pénzét Ukrajnának adja, most Palesztinának is adakozni kezd

Felkészültek Európa összeomlására Von der Leyenék: ettől függetlenül együtt „tapsikolnak”
Félelmetes folyamatok zajlanak Brüsszelben.
Az Európa Bizottság elnöke szerint Palesztinának a jövőben gazdasági szempontból kell helytállni.
„Európa a háború kezdete óta a két ország megoldásában hisz” – fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en is közzétettet beszédében Palesztina és Izrael háborújának ügyében.
Többet kell tennünk mint eddig, ezért felállítunk egy Palesztína megsegítésre fókuszálló adományozó csoportot”
– jelentette be az Európai Bizottság elnöke.
Von der Leyen döntését azzal indokolta, hogy egy jövőbeli palesztin államnak gazdasági szempontból is életképesnek kell lennie. Emellett az Európai Unió egy kifejezetten Gáza újjáépítésre koncentráló csoportot is létre fog hozni. „Gázát újra kell építeni” – szögezte le Von der Leyen.
Az Európai Bizottság elnöke kijelentette azt is, hogy Palesztina csak a Hamász elűzésével épülhet újra.
