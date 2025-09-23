Ft
háború Palesztinának Ursula von der Leyen Európa Bizottság Izrael

Minden eddiginél messzebbre gurult Ursula von der Leyen gyógyszere: nem elég, hogy Európa összes pénzét Ukrajnának adja, most Palesztinának is adakozni kezd

2025. szeptember 23. 10:34

Az Európa Bizottság elnöke szerint Palesztinának a jövőben gazdasági szempontból kell helytállni.

2025. szeptember 23. 10:34
null

„Európa a háború kezdete óta a két ország megoldásában hisz” – fogalmazott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en is közzétettet beszédében Palesztina és Izrael háborújának ügyében. 

Többet kell tennünk mint eddig, ezért felállítunk egy Palesztína megsegítésre fókuszálló adományozó csoportot” 

– jelentette be az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen döntését azzal indokolta, hogy egy jövőbeli palesztin államnak gazdasági szempontból is életképesnek kell lennie. Emellett az Európai Unió egy kifejezetten Gáza újjáépítésre koncentráló csoportot is létre fog hozni. „Gázát újra kell építeni” – szögezte le Von der Leyen.

Az Európai Bizottság elnöke kijelentette azt is, hogy Palesztina csak a Hamász elűzésével épülhet újra.

Összesen 13 komment

csulak
2025. szeptember 23. 12:30
ha hagyjuk neki, miert ne csinalna
1
0
Tegnap
2025. szeptember 23. 12:18
Itt az ideje, hogy a pfizerkurva gyógyszere a pokolig guruljon, ő meg szaladjon oda gyorsan. Amit ez/ezek Európával csinálnak, az nemcsak aljas árulás, hanem irgalmatlan pofátlanság is.
2
0
statiszta
2025. szeptember 23. 12:13
Le kell állítani a befizetéseket aztán adakozhat a semmiből.
2
0
bagira004
•••
2025. szeptember 23. 11:49 Szerkesztve
Minta szovjeteknél guruló dollárok nyugat ellen kommunista sejteket pénzeltek , nyugattól ezért adósságot felszedtek felét ellopták , népekkel fizetették vissza. Nem véletlen a gyilkos kommunista terrorista dogma nyugat szüleménye édes gyereke . ( Engels-Marx).
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!