09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk elnök Donald Trump FoxNews

Megrongálták Charlie Kirk emlékhelyét (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 07:22

Az amerikai elnök nemtetszését fejtette ki és számára érthetetlen volt, hogy egy „normálisnak kinéző” ember miért csinál ilyet.

2025. szeptember 19. 07:22
null

„Ki tenne ilyet?” – tette fel a kérdést Donald Trump amerikai elnök, a FoxNews a „The Story” című műsorban. Trump az interjú során arra a videóra reagált, amin egy férfi szándékosan beleszaladt és megrongálta a Charlie Kirk emlékére kihelyezett gyertyákat és virágokat a Turning Point USA székháza előtt vasárnap, Phoenix államban. 

A „vandál” virágokat taposott szét és mécseseket rúgott fel főként, majd egy másik férfi megragadta és kihúzta őt az „emlékhelyről”.

Az amerikai elnök nem tetszését fejtette ki és érthetetlenül nézte az esetet elmondása szerint. Trump nem értette, hogy egy „normálisnak kinéző” ember miért csinál ilyet.

Az amerikai elnök az interjúban Charlie Kirk meggyilkolásáról, a közösségi média gyerekekre leselkedő veszélyeiről és sok más témáról is beszélt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtást szervezett Charlie Kirk tiszteletére a budapesti amerikai nagykövetséghez csütörtök estére. A publicista felhívásában korábban kiemelte, meg kell mutatni, hogy a normális emberek vannak többen. 

Máthé Zsuzsa, a digitális polgári körök közösségi koordinátora és a keresztény digitális polgári kör vezetője, a Szent István intézet igazgatója elmondta, Charlie Kirk temetése napján, vasárnap mindenkit várnak a Szent István Bazilika elé 19 órára, hogy jelképesen együtt kísérjék utolsó útjára az amerikai aktivistát. 

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

Összesen 9 komment

Welszibard
2025. szeptember 19. 08:38
Úgy látszik - mint az élő példa is bizonyítja -, hogy a liberális világnézetbe belefér a kegyeletsértés is. Mert az, aki a provokatív kegyeletsértőt kiragadta a garázda cselekményéből, az nyilván nem volt liberális. (Mindig akar józan értékrendű ember, aki helyre teszi a kizökkentett értékrendet). Ugyanis a liberálisok világszerte - Magyarországon is - tapsoltak és ugráltak a terrorista gyilkosság elkövetése után. Ennyit ér az ő "szabadságuk", ígérjenek bármit is, ez a pőre valóság.
Válasz erre
3
0
rejszmano
2025. szeptember 19. 08:17
Szaporodnak az emlékhelyrongolások!! "Eltűntek az Alekszej Navalnijnak emléket állító tárgyak a budapesti orosz nagykövetséggel szemben, hétfőre csak néhány virág maradt a helyszínen. Az emlékhelyet Navalnij halála után, 2024 februárjában állították budapesti orosz és magyar lakosok, akik azóta rendszeresen gondozták, de járókelők is többször helyeztek el virágokat a kisföldalatti Bajza utcai lejárójának korlátjánál."
Válasz erre
1
1
Chekke-Faint
2025. szeptember 19. 08:03
Ilynere nevelték és folyamatosan ilyenre úszították. Ez Amerika egyik bűne. de a liberálisok ezt művészi szintere emelték...DDD Az a baj nem volt következmény, reméljük most lesz...
Válasz erre
4
1
ujujuj
2025. szeptember 19. 08:00
Nem történt semmi különös, csak manifesztálódott a liberális kultúrfölény.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!