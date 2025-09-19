Megrongálták Charlie Kirk emlékhelyét (VIDEÓ)

„Ki tenne ilyet?” – tette fel a kérdést Donald Trump amerikai elnök, a FoxNews a „The Story” című műsorban. Trump az interjú során arra a videóra reagált, amin egy férfi szándékosan beleszaladt és megrongálta a Charlie Kirk emlékére kihelyezett gyertyákat és virágokat a Turning Point USA székháza előtt vasárnap, Phoenix államban.

A „vandál” virágokat taposott szét és mécseseket rúgott fel főként, majd egy másik férfi megragadta és kihúzta őt az „emlékhelyről”.

Az amerikai elnök nem tetszését fejtette ki és érthetetlenül nézte az esetet elmondása szerint. Trump nem értette, hogy egy „normálisnak kinéző” ember miért csinál ilyet.

Az amerikai elnök az interjúban Charlie Kirk meggyilkolásáról, a közösségi média gyerekekre leselkedő veszélyeiről és sok más témáról is beszélt.