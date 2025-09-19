Megrongálták Charlie Kirk emlékhelyét (VIDEÓ)

„Nincs több másik arcunk, amit oda tudunk tartani!” – a meggyilkolt Charlie Kirkre emlékeztek Budapesten
Több százan gyűltek össze, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére.
Az amerikai elnök nemtetszését fejtette ki és számára érthetetlen volt, hogy egy „normálisnak kinéző” ember miért csinál ilyet.
„Ki tenne ilyet?” – tette fel a kérdést Donald Trump amerikai elnök, a FoxNews a „The Story” című műsorban. Trump az interjú során arra a videóra reagált, amin egy férfi szándékosan beleszaladt és megrongálta a Charlie Kirk emlékére kihelyezett gyertyákat és virágokat a Turning Point USA székháza előtt vasárnap, Phoenix államban.
A „vandál” virágokat taposott szét és mécseseket rúgott fel főként, majd egy másik férfi megragadta és kihúzta őt az „emlékhelyről”.
Az amerikai elnök nem tetszését fejtette ki és érthetetlenül nézte az esetet elmondása szerint. Trump nem értette, hogy egy „normálisnak kinéző” ember miért csinál ilyet.
Az amerikai elnök az interjúban Charlie Kirk meggyilkolásáról, a közösségi média gyerekekre leselkedő veszélyeiről és sok más témáról is beszélt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtást szervezett Charlie Kirk tiszteletére a budapesti amerikai nagykövetséghez csütörtök estére. A publicista felhívásában korábban kiemelte, meg kell mutatni, hogy a normális emberek vannak többen.
Máthé Zsuzsa, a digitális polgári körök közösségi koordinátora és a keresztény digitális polgári kör vezetője, a Szent István intézet igazgatója elmondta, Charlie Kirk temetése napján, vasárnap mindenkit várnak a Szent István Bazilika elé 19 órára, hogy jelképesen együtt kísérjék utolsó útjára az amerikai aktivistát.
Ezt is ajánljuk a témában
Több százan gyűltek össze, hogy gyertyát gyújtsanak a napokban meggyilkolt amerikai konzervatív aktivista emlékére.
Nyitókép forrása: Képernyőfotó