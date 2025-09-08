Megdöbbentő vallomás Macron szomszédságából: az európaiak nem akarnak meghalni Ukrajnáért

Marine Le Pen nem hagyja magát: a bírósági ítélet ellenére akár egy előrehozott választáson is elindulna
Nem keres senkit maga helyett.
A francia katonatiszt szerint Európa képtelen önállóan „megállni a saját lábán”, ezért az uniós vezetők Trumpnál sürgetnek komoly és hiteles biztonsági garanciákat Ukrajna és a kontinens számára.
Jacques Guillemain nyugalmazott francia katonatiszt, a Riposte Laïque publicistája szerint mára elmondható, hogy teljes kudarcot vallott a háborúpárti „hajlandók koalíciója”, és egyedül már csak a francia elnök, Emmanuel Macron bízik bennük – szemlézte az írást a Magyar Nemzet.
A harminc ország hatvanezer katonájára tervezett európai békemisszió szerinte gyorsan szertefoszlott, miután Keir Starmer brit miniszterelnök világossá tette, hogy amerikai légitámogatás nélkül nem küld katonákat. Guillemain úgy látja, Donald Trump határozottan elutasította a korábbi feltételeket, hangsúlyozva, hogy Európa biztonsága elsősorban „európai ügy”. Eközben Szergej Lavrov külügyminiszter közölte, Oroszország minden Ukrajnában harcoló NATO-katonát legitim célpontnak tekint.
Guillemain szerint a kontinens nem rendelkezik elegendő légvédelemmel és műholdas háttérrel ahhoz, hogy megvédje saját erőit, Ukrajna pedig amerikai támogatás nélkül gyakorlatilag vak lenne rakétái és drónjai irányításában. Példaként az Eutelsat mintegy hatszáz műholdját állítja szembe a Starlink 7800 műholdjával. Hivatkozik a The Sunday Times írására is, amely szerint a koalíció tagjai végül nem küldenek csapatokat Ukrajnába, inkább a helyi fegyvergyártás fejlesztését támogatnák. Guillemain azonban úgy véli, ezt az orosz ellenállás és az európai megosztottság jelentősen korlátozza.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem keres senkit maga helyett.
Értékelése szerint Európa ebben a tekintetben képtelen önállóan „megállni a saját lábán”, ezért az uniós vezetők Trumpnál sürgetnek komoly és hiteles biztonsági garanciákat Ukrajna és a kontinens számára. Felidézi, hogy Vlagyimir Putyin több ízben kért európai biztonsági garanciákat, legutóbb 2021 decemberében, amelyet a Nyugat elutasított, majd 2022 februárjában megindult az orosz offenzíva. Guillemain állítása szerint eddig 450 milliárd dollárnyi kár keletkezett, körülbelül kétmillió ember halt meg vagy sebesült meg, és Oroszország minden külföldi katonai segélyt, illetve csapatjelenlétet ellenez. A közölt adatok szerint az orosz hadsereg 664 repülőgépet, 283 helikoptert, több mint 75 ezer drónt, 625 légvédelmi rakétarendszert és mintegy 24 ezer harckocsit és páncélost semmisített meg.
Most már legfőbb ideje, hogy vége legyen a vérengzésnek, különösen, hogy Oroszország erősebb, mint amilyen 2022-ben volt, ipara pedig több fegyvert és lőszert állít elő, mint az egész NATO együttvéve
– írta.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz elnök lépése diplomáciai áttörést hozhat.