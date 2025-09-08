Megdöbbentő vallomás Macron szomszédságából: az európaiak nem akarnak meghalni Ukrajnáért

Jacques Guillemain nyugalmazott francia katonatiszt, a Riposte Laïque publicistája szerint mára elmondható, hogy teljes kudarcot vallott a háborúpárti „hajlandók koalíciója”, és egyedül már csak a francia elnök, Emmanuel Macron bízik bennük – szemlézte az írást a Magyar Nemzet.

A harminc ország hatvanezer katonájára tervezett európai békemisszió szerinte gyorsan szertefoszlott, miután Keir Starmer brit miniszterelnök világossá tette, hogy amerikai légitámogatás nélkül nem küld katonákat. Guillemain úgy látja, Donald Trump határozottan elutasította a korábbi feltételeket, hangsúlyozva, hogy Európa biztonsága elsősorban „európai ügy”. Eközben Szergej Lavrov külügyminiszter közölte, Oroszország minden Ukrajnában harcoló NATO-katonát legitim célpontnak tekint.

Európa katonai és technológia hátrányai jelentősek

Guillemain szerint a kontinens nem rendelkezik elegendő légvédelemmel és műholdas háttérrel ahhoz, hogy megvédje saját erőit, Ukrajna pedig amerikai támogatás nélkül gyakorlatilag vak lenne rakétái és drónjai irányításában. Példaként az Eutelsat mintegy hatszáz műholdját állítja szembe a Starlink 7800 műholdjával. Hivatkozik a The Sunday Times írására is, amely szerint a koalíció tagjai végül nem küldenek csapatokat Ukrajnába, inkább a helyi fegyvergyártás fejlesztését támogatnák. Guillemain azonban úgy véli, ezt az orosz ellenállás és az európai megosztottság jelentősen korlátozza.