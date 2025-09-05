Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Filmintézet Csendes barát Pandora Film enyedi Ildikó dij

Magyar díjeső Velencében: Enyedi Ildikó Csendes barátja négy elismerést kapott a premier napján

2025. szeptember 05. 21:54

A négy díjat is bezsebelő film a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült.

2025. szeptember 05. 21:54
null

Péntek este, közvetlenül a bemutató után a Csendes barát megkapta a FIPRESCI-, az INTERFILM- és a diákzsűri-díjat, valamint a Green Drop-díjat is. Az elismeréseket az alkotók személyesen vették át. A fesztivál hivatalos díjait – köztük az Arany Oroszlánt – szombaton adják át az olasz városban – írta meg az Index

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője új filmjében érzékeny, filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között.

A Csendes barát három különálló történetben három tétova találkozást mutat meg, amikor ez a két, radikálisan eltérő érzékelés rövid időre összekapcsolódik. Hősei kívülállók, magányos lelkek, akik ugyanúgy vágynak a kapcsolódásra, mint a kert növényei.

A férfi főszerepet a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva) alakítja. A Varietynek adott interjúban arról beszélt, mennyire megbízott Enyedi Ildikóban, és hogy szívesen dolgozna vele újra. A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zenét Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf jegyzi, a VFX supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A forgatás során az NFI Filmlabor közel 30 ezer méter kameranegatívot hívott elő, és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.

A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában, a kínai Redience közreműködésével. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika, a teljes költségvetés 10,5 millió euró. A koprodukció 2026 első felében kerül a mozikba Európa-szerte, Magyarországon a Mozinet forgalmazásában.

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

***

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altona-2
2025. szeptember 05. 23:48
Mán megin" a kibaszott ellenséget etetjük, nézheretlen szaré" viszonzásul...
Válasz erre
0
0
backsplash
2025. szeptember 05. 23:32
Komolyan beszarok tőletek. Nem vagyok Enyedivel egy politikai platformon, de ez azért nem bénítja meg az elmémet. Nem várom tőle, hogy megértse a magyar valóságot, mert nem ez a dolga, még felelőtlen is lehet, tőlem azt csinál, amit akar, nekem belefér. Ha valaki a filmes szakmában eljut oda, hogy Leung-gal forgat, az már valami. És ha adtam hozzá pénzt, akkor pedig különösen örülök neki, mert Leung Chiu-wai bizony egy irtó komoly színművész.
Válasz erre
0
0
Welszibard
2025. szeptember 05. 22:58
Utánanéztem, a tételeket összeadva ennyit kapott az Orbán "diktatúrától" Enyedi Ildikó a filmjére: 654 920 276 millió HUF
Válasz erre
4
0
gullwing
2025. szeptember 05. 22:45
Ezt sem fogom megnézni mint annyi ballibcsi művet....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!