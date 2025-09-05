Magyar díjeső Velencében: Enyedi Ildikó Csendes barátja négy elismerést kapott a premier napján

Péntek este, közvetlenül a bemutató után a Csendes barát megkapta a FIPRESCI-, az INTERFILM- és a diákzsűri-díjat, valamint a Green Drop-díjat is. Az elismeréseket az alkotók személyesen vették át. A fesztivál hivatalos díjait – köztük az Arany Oroszlánt – szombaton adják át az olasz városban – írta meg az Index.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője új filmjében érzékeny, filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között.

A Csendes barát három különálló történetben három tétova találkozást mutat meg, amikor ez a két, radikálisan eltérő érzékelés rövid időre összekapcsolódik. Hősei kívülállók, magányos lelkek, akik ugyanúgy vágynak a kapcsolódásra, mint a kert növényei.

A férfi főszerepet a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva) alakítja. A Varietynek adott interjúban arról beszélt, mennyire megbízott Enyedi Ildikóban, és hogy szívesen dolgozna vele újra. A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zenét Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf jegyzi, a VFX supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A forgatás során az NFI Filmlabor közel 30 ezer méter kameranegatívot hívott elő, és 1500 percnyi nagyfelbontású digitális anyagot állított elő a produkció számára.

A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában, a kínai Redience közreműködésével. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika, a teljes költségvetés 10,5 millió euró. A koprodukció 2026 első felében kerül a mozikba Európa-szerte, Magyarországon a Mozinet forgalmazásában.

